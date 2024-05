 Ricerca, comunicazione, enoturismo: il futuro del Consorzio vini Franciacorta

L'assemblea annuale del Consorzio vini Franciacorta, svoltasi a Erbusco (Bs) nei giorni scorsi, ha permesso di fare il punto della situazione e di guardare al futuro con nuovi obiettivi. Dopo aver superato con tenacia le difficoltà legate alla pandemia, il Consorzio è pronto ad affrontare le nuove sfide che si presentano all'orizzonte, tra cui l'instabilità geopolitica e le sue conseguenze sui mercati internazionali

Il Consrozio vini Franciacorta ha tenuto la propria assemblea annuale

Consorzio vini Franciacorta, tra passato e futuro

L'assemblea ha inoltre approvato il bilancio consuntivo 2023 e il budget per il 2024, delineando le linee guida per il prossimo anno. Il primo trimestre del 2024 si è rivelato positivo per il Consorzio Franciacorta, con una crescita dei prezzi medi rispetto al corrispondente periodo del 2023, a fronte di una sostanziale stabilità dei volumi.

Nei prossimi mesi, il Consorzio Franciacorta parteciperà a numerosi eventi in Italia e all'estero, tra cui il "Festival Franciacorta" negli Stati Uniti e in Europa. I progetti in corso e futuri abbracciano una vasta gamma di iniziative, dalle sperimentazioni in vigna e in cantina alla promozione sui mercati internazionali e la presenza costante negli eventi più prestigiosi, sia in Italia che all'estero. Nel nostro Paese, un esempio è stato il ''Festival Franciacorta'' di Napoli tenutosi presso lo splendido Yacht Club di Marina di Stabia: un evento straordinario, caratterizzato da una calorosa accoglienza da parte del pubblico partenopeo. In vista dei prossimi mesi, il Consorzio si prepara ad altre avventure che lo vedranno negli Stati Uniti e in Europa. Il successo ottenuto, ricordano dal Consorzio, è il frutto «dell'impegno e dedizione dei produttori, che lavorano con passione per offrire vini di alta qualità e unici nel loro genere».

Consorzio vini Franciacorta, il futuro in tre parole chiave

«Adesso - ha evidenziato il presidente del Consorzio Silvano Brescianini - altre sfide si stagliano all'orizzonte, minacciando la nostra economia: le guerre che mettono a dura prova la stabilità e la prosperità dei mercati. I conflitti a cui ogni giorno assistiamo sono variabili che influenzano negativamente i consumi e che devono portarci a considerare, con la dovuta cautela, le nostre strategie future».

Silvano Brescianini, presidente del Consorzio vini Franciacorta

Quindi ha aggiunto: «È tempo di volgere lo sguardo con più decisione verso un nuovo, ambizioso orizzonte, in cui la distribuzione dei nostri prodotti fra mercato nazionale e mercati esteri possa tendere a un progressivo riequilibrio, senza tuttavia pregiudicare il lungo e prezioso lavoro dedicato al mercato italiano . Per perseguire questo obiettivo al di fuori dei nostri confini, è necessario affrontare alcune priorità interne non più differibili nel tempo, riassumibili in tre parole chiave: ricerca, comunicazione, enoturismo».

Consorzio vini Franciacorta, il ruolo delle unità geografiche

Tra le novità più interessanti, è stata presentata la proposta di regolamentare il lavoro delle "Unità geografiche", una suddivisione storico-geografica del territorio franciacortino in 134 aree ben definite curata da Alessandro Masnaghetti, cartografo, giornalista, degustatore. A ciascuna unità geografica verrà assegnato un nome, basandosi sull'incredibile patrimonio di informazioni contenuto nel Catasto napoleonico, redatto tra il 1807 e il 1809 e recentemente digitalizzato grazie al Consorzio.