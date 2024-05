Vernaccia di San Gimignano, il bianco che sfida i cambiamenti climatici (e vince)

Di fronte al cambiamento climatico che crea danni in tutto il mondo, la Toscana non può ovviamente rimanere esente. E a maggior ragione il mondo del vino, dove siccità o piovosità possono condannare intere annate. Se si affronta questo tema in un territorio strategico come la terra dei grandi rossi, si può però osservare con soddisfazione come la “Regina bianca”, la Vernaccia di San Gimignano, l’unica Docg di un bianco in regione, sembra reggere bene il passo. Sia la Vernaccia 2023 e che la Vernaccia Selezione/Riserva 2022 presentate alla seconda edizione di Regina Ribelle sono decisamente di buon livello, con punte di eccellenza.

La Vernaccia di San Gimignano sta diventando sempre di più il bianco iconico della nostra regione

Al Museo d’arte moderna e contemporanea de Grada c’erano un centinaio di campioni, di cui 44 dell’annata 2023. Gli altri rappresentavano le annate 2022, 2021 e 2019 e la riserva 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018. In generale, nonostante le difficoltà per un’annata difficile che ha portato ad una riduzione di produzione, I risultati sono stati come detto buoni: stile moderno, alcuni evidenziano la dolcezza, altri i tocchi aromatici e la sapidità. Un vino da bere. Soddisfacenti anche le riserve che escono con un anno di affinamento in più.

San Gimignano Wine Fest: quattro giorni deducati alla Vernaccia

La San Gimignano Wine Fest si è svolta in quattro giornate completamente dedicate. Cerimonia di apertura nella sala Dante con la consegna del Premio Gambelli ad Ovidio Mugnaini, enologo de La Sala del Torriano di San Casciano Val di Pesa (Fi). Il riconoscimento promosso da Aset Toscana (Associazione Stampa EnoGastroAgroAlimentare Toscana) viene assegnato ogni anno al miglior enologo under 40 e dedicato al ricordo di Giulio Gambelli, simbolo delle cantine dello storico Enopolio di Poggibonsi.

La pizza di San Gimignano durante il wine fest

La Vernaccia di San Gimignano è una piccola denominazione storica toscana tutelata da un Consorzio nato nel 1972, che oggi conta 79 associati. I produttori sono, invece, 170 e coltivano 750 ettari di vigneto destinati alla docg. Il disciplinare prevede tipicamente che ogni fase di produzione avvenga all’interno del territorio dell’antica città di San Gimignano; la resa per ettaro non deve superare le 9 tonnellate con un minimo dell’85% fino al 100% di vitigno Vernaccia di San Gimignano a definire la composizione del vino. I vigneti si estendono tra i 67 e i 629 metri sopra il livello del mare: terreni caratterizzati dalla presenza di sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro. Nel 1966 c’era stata la prima Denominazione di Origine Controllata italiana, diventata poi Garantita nel 1993.

Valore aggiunto alla denominazione è la Riserva, uno dei rarissimi vini italiani che devono essere rivendicati con la menzione “Riserva”, già nella fase vendemmiale. Il disciplinare di produzione prevede poi un affinamento minimo di 11 mesi dei quali almeno 3 in bottiglia prima dell’immissione al consumo, ma lascia libera scelta al produttore sul tipo di

San Gimignano Wine Fest: successo record per l'edizione 2024

La Presidente del Consorzio, Irina Strozzi, aveva aperto ufficialmente la manifestazione nella suggestiva Sala comunale di Dante, davanti a pubblico e autorità, ripercorrendo la lunga storia di questo antico vitigno, citato da poeti e scrittori, ma senza dimenticare le sfide del presente e del futuro, a partire dai cambiamenti climatici. Parlando di numeri, ha ricordato che nel 2023 sono stati immessi sul mercato 3.592.700 litri, (contro i 3.475.300 litri nel 2022) di Vernaccia di San Gimignano, registrando il miglior risultato di tutte le Denominazioni di Origine Controllata e Garantita di Toscana, e un incremento di oltre il 3% rispetto al 2022 di bottiglie immesse nel mercato.

Irina Strozzi, presidente del Consorzio di Tutela della Vernaccia di San Gimignano

Soddisfatta la presidente «per il grande successo di pubblico riscontrato, che conferma come la Vernaccia di San Gimignano sia un vino amato e apprezzato. Ringraziamo i produttori che hanno colto questa sfida supportando il Consorzio, sfida che si è rivelata vincente e che contribuisce alla celebrazione della Denominazione, così antica con i suoi 800 anni di storia, ma proiettata in maniera decisa verso il futuro del vino: la Vernaccia di San Gimignano è sempre più il bianco iconico della nostra regione. Anche la scelta del periodo per la realizzazione dell’evento si è confermata giusta, apprezzata dalla stampa di settore che ha degustato le nuove annate e che ha trovato i vini in un momento espressivo favorevole».

Vernaccia di San Gimignano e Lego: una coppia insolita per celebrare vino e arte

In programma l’incontro con l’arte alla Galleria Continua con la mostra di Ai Weiwei, artista cinese, dove tutte le opere - realizzate tra il 2019 e il 2023 - sono state composte con migliaia di mattoncini Lego.

L'evento ha animato il centro storico di San Gimignano, registrando la presenza di circa 1000 wine lover che hanno avuto modo di assaggiare il grande vino bianco di Toscana, la Regina bianca in una terra di vini rossi. Ben 6.880 gli assaggi tra i banchi delle 37 aziende del territorio che hanno preso parte all’evento.

Ad arricchire il programma non sono state solo le degustazioni itineranti per il centro storico della città ma anche i wine tasting, i laboratori di abbinamento cibo-vino con i prodotti tipici toscani, e l’intrattenimento per i più piccoli.

