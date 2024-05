['A Batia] e [Granatu], i vini dal Magliocco Canino di Casa Comerci

Una storia tipica del profondo sud, fatta di zolle, di duro lavoro, di famiglie numerose, di emigrazione ma con un mantenuto legame con le radici, con la terra. Saltiamo l’interessante storia della famiglia Comerci, che trovate nel sito web dell'azienda, una famiglia che si è dedicata alla coltivazione di un esclusivo vitigno il Magliocco Canino di cui per anni è stata l’unico produttore. L’azienda fu fondata da Francesco Comerci alla fine dell’800, poi le figlie Michelina e Rosina furono costrette, ma volentieri, ad occuparsi rispettivamente dell’oliveto e del vigneto.

Casa Comerci a Nicotera

Gli eredi emigrano, ma non abbandonando l’agricoltura. Fu poi Domenicantonio Silipo a ricostruire, ampliare e modernizzare l’azienda dedicandosi in esclusiva al Magliocco Canino. Oggi l’azienda è condotta dalla giovane Rosa Comerci coadiuvata dai familiari, nella campagna calabra di Nicotera (Vv), 27 ha di cui 15 vitati con l’esclusivo Magliocco Canino e 3 ha di Greco Bianco, il resto uliveti e agrumeti e altri futuri impianti di viti.

Il Magliocco Canino Calabria Igp di Casa Comerci

Il Magliocco Canino, tipico se non esclusivo della Calabria, non deve essere confuso con gli altri Magliocco. Molto antico si caratterizza per gli acini ovali e per il grappolo spargolo, ricco di polifenoli, tannini e con gradevole acidità. Nonna e zio Comerci furono i pionieri ad impiantarlo nei primi del 900 e a crederci. Oggi i produttori di Canino sono 4 e sta per nascere la relativa Doc per valorizzare e far conoscere un vitigno dalle qualità uniche che dà vini che veramente sanno distinguersi e con caratteristiche di longevità.

Dal 2009 i vini di Casa Comerci sono biologici, anzi di più, con fermentazioni naturali, niente legno, solo acciaio e vetro ma lunghi affinamenti, il Canino ha buona acidità per cui i solfiti aggiunti o sono assenti o molto ridotti. Delle 7/8 etichette, secondo gli anni, per un totale di 45.000 bottiglie che per metà sono esportate, degustiamo il cru ‘A Batia 2019 e il rosato Granatu 2023, entrambi Calabria Igp.

‘A Batia cru Calabria Igp 2019

‘A Baita, cru di 2 ha proviene da suoli sobbioso-limosi, impianto nel 2003, densità piante 5000/ha selezione dei migliori grappoli, fermentazione naturale, ben 50 giorni di macerazione a cappello sommerso, 12 mesi in acciaio e almeno 6 in bottiglia, niente solfiti aggiunti, 13° alcolici.

Nel calice colore rubino brillante; al naso tanti frutti rossi freschi ed in confettura, spezie dolci, cacao, un tantino di vegetale, intenso, complesso, franco, di grande fascino; al palato ritornano i profumi, poi tannini molto piacevoli con corretta spalla acida; è fresco, armonico, pulito, molto lungo, di grande bevibilità e con una personalità che lo distingue e differenzia; rosso universale, suggeriamo di gustarlo con attenzione per scoprirne le sfumature, sono 3.333 bottiglie al prezzo di € 28.

‘A Batia e Granatu di Casa Comerci

Granatu Calabria Igp 2023

Il Magliocco Canino di Granatu è stato piantato nel 2009, in cantina breve macerazione e pressatura soffice, fermentazione con lieviti indigeni, maturazione in acciaio inox per 4 mesi, affinamento in bottiglia quanto più a lungo, non fa chiarifica, 13 i gradi.

Nel calice colore rosa aranciato; al naso è tendenzialmente minerale e vegetale, almeno all’inizio, poi sprigiona frutta rossa e spezie, complesso, elegante, franco; al palato predomina la bevibilità, è fragrante, pulito, un sottofondo tannico, strutturato, minerale e acido a puntino, di perfetta armonia. Vino universale giocando con le temperature. Sono 8.000 bottiglie a € 18.

Concludendo il Magliocco Canino è una lieta sorpresa rivelando vini ecclettici, particolari, armonici, che si ricordano.

Casa Comerci

Contrada Comerci, 6 - 89844 Nicotera (Vv)

Tel 349 5313133