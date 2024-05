Blanc 2022 di Tenuta Mazzolino: etichetta d'autore di Pablo Atchugarry

Il Blanc 2022 di Tenuta Mazzolino, cantina dell'Oltrepò Pavese, si presenta con un'etichetta d’artista firmata Pablo Atchugarry, l’artista sudamericano che da 20 anni vive tra Lecco e l’Uruguay e ha disegnato l’etichetta dopo averlo assaggiato.

Il Blanc 2022 Oltrepò pavese di Tenuta Mazzolino presenta un‘etichetta disegnata dall‘artista sudamericano Pablo Atchugarry

100% Chardonnay dal profilo elegante e morbido, recentemente insignito del premio Slow Wine per la sua luminosità eccezionale, trama cristallina, uso magistrale del legno. L’etichetta sfoggia colori caldi e linee morbide, riflesso cromatico delle qualità intrinseche del vino.

Descritto dall’enologo Stefano Malchiodi come il risultato di un’annata solare che ha prodotto un vino ricco e rinfrescato da note agrumate, il Blanc 2022 celebra la terra da cui proviene. Profumi di ananas, scorza di cedro e nocciola si fondono in bocca con sensazioni agrumate, fruttate e minerali. Perfetto in abbinamento con il pesce, risotti e primi piatti primaverili.

Tenuta Mazzolino

Via Mazzolino, 34 - 27050 Corvino San Quirico (Pv)

Tel 0383 876122