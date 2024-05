Giorgio Vezzoli è il nuovo presidente della Strada del Franciacorta

La Strada del Franciacorta, una delle più prestigiose strade del vino in Italia, ha annunciato con entusiasmo la nomina di Giorgio Vezzoli come nuovo presidente. Vezzoli prende il posto di Camilla Alberti, che ha guidato l'organizzazione con dedizione e successo per sei anni, lasciando ora spazio a un nuovo capitolo di crescita e innovazione. Con una solida esperienza nel settore enoturistico e una profonda conoscenza del territorio, Vezzoli guiderà l'associazione per i prossimi tre anni. La sua visione strategica si concentrerà sul miglioramento dei servizi e delle infrastrutture, elementi fondamentali per sostenere e incentivare il costante aumento del turismo nella regione.

Giorgio Vezzoli, il nuovo presidente della Strada del Franciacorta

Strada del Franciacorta, le prime parole da presidente di Giorgio Vezzoli

«Il nuovo Consiglio di amministrazione eredita il prezioso lavoro svolto negli ultimi sei anni sotto la presidenza di Camilla Alberti, alla quale va il nostro sincero ringraziamento per l'impegno e la dedizione profusi - ha commentato Vezzoli. Durante questi anni di attività all'interno dell'associazione, è diventato sempre più evidente come la Franciacorta sia cresciuta come destinazione turistica, con numeri in costante aumento. L'enoturismo, in particolare, si è rivelato un pilastro fondamentale di questa crescita. Il nostro compito sarà quello di non accontentarci dei risultati raggiunti, ma di sostenere il territorio in un nuovo balzo in avanti nei prossimi anni».

La Franciacorta è sempre apprezzata come destinazione turistica

«Questo nuovo consiglio rappresenta un mosaico di voci provenienti da vari settori del territorio: ristoranti, tour operator, agriturismi, cantine, amministrazioni comunali e attività ricreative. La diversità e la collaborazione tra questi attori sono fondamentali per il successo del nostro operato. Il nostro obiettivo principale è supportare tutte le attività sul territorio, affinché possano continuare a incrementare il fascino, la disponibilità e l'accessibilità della nostra offerta turistica. Al contempo - ha concluso Vezzoli -, ci impegneremo a promuovere la consapevolezza e la responsabilità tra gli attori coinvolti, sostenendo uno sviluppo turistico sostenibile e rispettoso della comunità».

I nuovi membri del Consiglio di amministrazione della Strada del Franciacorta

Con Giorgio Vezzoli sono stati eletti nel nuovo Consiglio di amministrazione della Strada del Franciacorta:

Soci del Consorzio

Andrea Assanelli (Antica Cantina Fratta)

(Antica Cantina Fratta) Chiara Bersi Serlini (Bersi Serlini)

(Bersi Serlini) Roberta Bianchi (Villa Franciacorta)

(Villa Franciacorta) Michelle Martinelli (Tenuta Martinelli)

(Tenuta Martinelli) Gualberto Ricci Curbastro (Ricci Curbastro)

(Ricci Curbastro) Giorgio Vezzoli (Le Quattro Terre)

Consorzio per la Tutela del Franciacorta

Gianluca Agati (direzione Consorzio)

Ristorazione

Roberta Agosti (Il Colmetto)

Attività ludico-ricreative

Martina Bellini (Bellini Nautica)

Agenzie viaggi-Tour operator

Rosé Besenzoni (Italy Destination by Paltours)

Comuni

Roberta Martinelli (Comune di Rovato)

I nuovi membri del Collegio dei revisori della Strada del Franciacorta

Il nuovo Collegio dei revisori, invece, è composto da Alessandro Renzi Brivio (Studio Nassini & Associati), Antonella Pastore (Rivalago Hotel), Giuliano Zambelli (Trattoria del Gallo), Lodovico Calabria (Al Malò Cucina e Miscelazione) e Marco Donda (Franciacorta Tour). I vicepresidenti saranno nominati dal nuovo consiglio che si riunirà il prossimo mese.