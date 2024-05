Prosecco Doc, eletto il consiglio di amministrazione. Presto il presidente

L'assemblea dei soci del Consorzio di tutela della Doc Prosecco, dopo 12 anni di presidenza di Stefano Zanette, ha annunciato il nuovo consiglio di amministrazione. Il nuovo consiglio di amministrazione è ora tenuto a esprimere il presidente che succederà a Zanette in una data ancora non definita e che verrà individuata a breve dal Consigliere più anziano. Nel corso dell’incontro i soci presenti all’assemblea hanno approvato all’unanimità sia il bilancio di esercizio 2023 che il previsionale 2024. Approvati anche tutti gli altri punti all’ordine del giorno.

Il nuovo consiglio di amministarzione del Prosecco Doc

A portare un saluto e a complimentarsi per i risultati raggiunti dalla denominazione «per nulla scontati» e diventati «esempio e ispirazione per molte altre realtà», sono intervenuti il presidente dell’Ice Matteo Zoppas e l’assessore all’Agricoltura della Regione del Veneto Federico Caner. Un riconoscimento è giunto via lettera anche dai governatori della Regione Veneto Luca Zaia, e del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga. Per il lavoro svolto, ha ringraziato con uno scritto di encomio anche il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Doc Prosecco: bilancio straordinario e un futuro roseo

Durante l'assemblea è stato, come detto, approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2023 e il previsionale 2024 e sono stati presentati i dati, le immagini e gli obiettivi raggiunti, a testimonianza dell'imponente mole di lavoro svolto dal Consorzio: il Prosecco Doc, in controtendenza rispetto al mercato del vino nel suo complesso, registra un trend positivo con 616 milioni di bottiglie prodotte nel 2023, di cui l'81,2% destinato all'export.

Stefano Zanette, commosso, ha tracciato un bilancio dei 15 anni di vita della Denominazione, sottolineando i successi raggiunti e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al suo straordinario percorso.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Prosecco Doc

Lista Viticoltori:

Giuseppe Facchin

Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi

Mattia Martuzzo

Lista Vinificatori:

Antonio Zuliani

Pietro Zambon

Roberto Lorin

Franco Passador

Claudo Ventirin

Stefano Berlese

Giovanni Ciet

Giancarlo Guidolin

Pierclaudio De Martin

Giacralo Polegato Moretti

Domenico Zonin

Stefano Zanette

Lista Imbottigliatori:

Alessandro Botter

Gabriele Cescon

Giorgio Serena

Antonio Brisotto

Giorgio Pizzolo

Alessio Del Salvo

Collegio Sindacale: