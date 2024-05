La nuova linea “Melodia” di RCR Cristalleria: 5 calici da cocktail ispirati al cinema

Vino e mixology ancora al centro delle strategie di RCR, fra i più importanti produttori italiani di cristallerie di alta qualità. A un mese dal Mixology Day organizzato nello store Kasanova in piazza Diaz, l’azienda toscana è tornata a Milano per presentare le nuove referenze che allargano le sue linee di bicchieri per i vini e per i cocktail, sia classici sia contemporanei. Protagonista è stata soprattutto la collezione Melodia, che si arricchisce di una serie di nuovi prodotti ispirati a film che hanno fatto la storia del cinema e che, non a caso, hanno portato sul grande schermo diversi cocktail iconici.

La nuova linea Melodia di RCR Cristalleria

La presentazione milanese, con tanto di preparazioni di drink “dimostrativi” da parte del noto bartender Danny Del Monaco, ambassador di RCR, ha dato spazio anche ai nuovi bicchieri della linea OptiQ, caratterizzati dal particolare effetto ottico e concepiti per la degustazione di vini rossi, bianchi e bollicine ma anche per la mixology: «Il calice OptiQ è perfetto per lo Spritz, tanto da avermi ispirato una particolare versione affumicata di questo cocktail», ha spiegato Del Monaco che ha aggiunto: «Sono tutti bicchieri di elevata qualità, sinonimo di durata nel tempo e realizzati con tecniche e materiali che mantengono a lungo la temperatura del drink».

Nick & Nora: un omaggio al glamour degli anni '30

Così, nel 2024 arriva l’elegante calice Nick & Nora, da sempre legato nel nome al mondo del cinema: Nick e Nora Charles sono infatti un ex detective e una ricca ereditiera protagonisti del film “L’uomo ombra” (“The thin man”) del 1934, in cui si dedicano a intricati casi di omicidio e… ai drink. Con una capacità di 14 cl, il Nick & Nora di RCR è ideale per drink come Last Word, Manhattan e Pisco Sour, ma anche per Tipperary e Spicy Fifty. Il calice Nick & Nora è dunque un omaggio ai protagonisti Nick e Nora Charles, coppia di investigatori sempre in cerca di misteri da risolvere, che tra un caso e l'altro si concedono un cocktail in un'elegante coppa dalla linea classica ed essenziale: un must per gli amanti del vintage e del buon bere.

Coupette Melodia: il fascino senza tempo di Casablanca

Prende ispirazione da “Casablanca” del 1942, invece, la nuova coupette pensata in particolare per i cocktail senza ghiaccio, compresi grandi classici quali Whisky Sour, Boulevardier e, ancora una volta, Manhattan. Dalla romantica Casablanca del 1942 arriva infatti la Coupette Melodia. Un calice sinuoso e avvolgente, perfetto per ricreare l'atmosfera esotica del Rick's Café, oltre ad essere un oggetto di design che aggiunge un tocco di charme a qualsiasi serata.

RCR: i bicchieri Nick&Nora e la Coupette Melodia

Champagne Melodia: lo stile glamour del Grande Gatsby

Gli anni '20 ruggenti prendono vita con la coppa Champagne Melodia. Ispirata al film "Il Grande Gatsby" di Baz Luhrmann, questa coppa è perfetta per esaltare le bollicine dello champagne, ma anche per cocktail classici come il Clover Club o l'Hemingway Special. Un tocco di sfarzo per le vostre serate più eleganti.

RCR: la coppa Champagne Melodia

Martini Melodia: l'iconico calice di James Bond

Altra novità della linea Melodia è il calice Martini da 21 cl, ispirato ovviamente - c’è bisogno di dirlo? - ai film di James Bond, noto - tra l’altro - per la sua passione per il Vesper Martini “agitato, non mescolato”, "Shaken, not stirred" in lingua originale. La celebre frase di James Bond riassume perfettamente lo spirito del Martini Melodia. Un calice estremamente resistente e brillante, perfetto per preparare un Dry Martini impeccabile, proprio come quello amato dall'agente 007. Il decoro elegante e la brillantezza del cristallo Luxion rendono il Martini Melodia un vero e proprio pezzo da collezione.

Calice Balloon Melodia: un inno al Gin Tonic

Infine, ecco il Calice Ballon da 65 cl, per il quale RCR si è ispirata a “Cocktail”, film del 1988 con Tom Cruise. Il classico bicchiere per i drink con tanto ghiaccio, a partire dal Gin Tonic, oltre che per i “mocktail”, i cocktail zero alcol che riscuotono sempre maggiore popolarità. Si tratta di un bicchiere capiente perfetto per contenere la giusta dose di ghiaccio e sprigionare al massimo i profumi del gin. Il Calice Balloon Melodia è un must-have per i barman professionisti e per gli appassionati di mixology.

RCR: il calice Martini e il Balloon Melodia

RCR Cristalleria, non solo cinema

Puntano al mondo della mixology anche Any HB e Any DOF, bicchieri caratterizzati dal gioco di linee orizzontali e verticali e dalla fascia centrale liscia, che permette ad aziende e locali di personalizzarli con i propri loghi incisi o stampati. Per le bollicine arrivano invece due nuovi calici Invino, I33 e I41. L’evento di RCR a Milano ha rappresentato infine l’occasione per rivedere le più recenti novità della linea “vintage” Timeless, progettata per i grandi classici della miscelazione. Non a caso, i nuovi arrivati si chiamano Spritz, Champagne (anche per i cocktail a base di bollicine), Martini e Calice Cocktail.

Per ulteriori informazioni su Rcr Cristallerie Italiane e i suoi prodotti, si invita a vistare il sito web.