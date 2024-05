Cascina Maddalena, 100 anni di storia controcorrente e con la voglia di innovare

All'insegna solo di scelte radicali, come quella di non raccogliere una intera annata (la 2023) danneggiata dal maltempo o di usare esclusivamente il tappo a vite, il 28 maggio, a Sirmione (Bs) nel cuore della Lugana la cascina-cantina Maddalena festeggia i 100 anni di vita essendo stata fondata esattamente il 28 maggio 1924 ,come da atto notarile.

Nel cuore della Lugana Cascina Maddalena festeggia i 100 anni di vita

Come si fa il vino alla Maddalena?

La famiglia Zordan: mamma, papà ed i figli Mattia, Luciano e Raffaella raccontano la storia della gloriosa azienda agricola tutta all'insegna della Lugana Doc, un vino bianco intrigante e malizioso con un eccellente mercato nazionale e internazionale. «Siamo molto piccoli - chiarisce subito Raffaella- e tali vogliamo rimanere. Stiamo bene così. Produciamo 30mila bottiglie, per l'80% vendute nel mercato interno. Costo in cantina fra i 15 e 30 euro».

La famiglia Zordan guida l'azienda

L'azienda possiede 5 ettari di vigneti di Turbiana con una quindicina d'anni di anzianità, tutti accorpati attorno alla casa colonica. Raccolta delle uve solo manuale, nessun diserbante, in cantina prevalentemente acciaio, poco cemento.

I vini di Cascina Maddalena

«Niente bio - precisa Mattia - lavoriamo a mano all'insegna della massima sostenibilità ambientale. Abbiamo sempre fatto scelte controcorrente, come quella dello scorso anno, quando a causa di una forte grandinata si è deciso di non vendemmiare. Adesso stiamo anche coprendo l'intero vigneto con reti antigrandine».

Maddalena, 100 anni di storia e lo sguardo al futuro

Sempre Mattia sottolinea: «Investiamo perché crediamo in quello che facciamo, come quando nel 2015 , non senza qualche discussione con i nostri consulenti, abbiamo deciso di rinunciare al sughero per utilizzare solo tappi a vite. Una scelta e una sfida perché pensiamo così di valorizzare al meglio le potenzialità dei nostri Capotesta, frutto della nostra terra argillosa ricca di mineralità».

Sono i vini bianchi i leader aziendali alla Cascina Maddalena

Sono i vini bianchi i leader aziendali di 13% - ne abbiamo degustati una decina durante la verticale del centenario - dei quali ogni anno vengono conservate in cantina circa duemila bottiglie (vendemmie permettendo). E il mercato premia la Maddalena, testardamente e volutamente familiare, da ben 100 anni.

Cascina Maddalena

Via Maddalena 17 - 25019 Santa Maria di Lugana (Bs)

Tel 346 0275513