La cucina italiana incontra il vino argentino: a Roma l’evento per il Malbec day

L'Ambasciata Argentina, in collaborazione con la compagnia aerea Aerolineas Argentinas e l'Associazione Doc Italy, ha organizzato a Roma un evento speciale per celebrare il "Malbec Day", un omaggio al rinomato vino argentino (la principale varietà prodotta nel Paese albiceleste) e alle sue diverse sfumature. L'evento, che si è tenuto nelle sale dell'Ambasciata Argentina a Roma, oltre ai produttori di Malbec ha coinvolto alcuni rappresentanti della scena gastronomica italiana, membri dell'associazione Doc Italy, che si sono destreggiati in preparazioni o a base di Malbec, oppure ideali per l'accompagnamento col vino sudamericano.

Il Malbec, uno dei principali vini argentini, celebrato a Roma

La degustazione di Malbec a Roma

Chi ha partecipato alla giornata celebrativa ha avuto l'opportunità di degustare una selezione dei migliori vini Malbec provenienti da diverse regioni dell'Argentina, tra cui Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan, Neuquén e Rio Negro.

Un momento della degustazione guidata

La degustazione, guidata dal giornalista ed esperto di Malbec Luca Grippo e con protagoniste cinque diverse varietà, ha accompagnato i presenti nell'apprezzamento delle caratteristiche uniche di ogni vino e le peculiarità del territorio in cui viene prodotto.

L'eccellenza gastronomica italiana incontra il Malbec argentino

Ad accompagnare la degustazione un menù a base di piatti studiati e realizzati per esaltare i sapori, gli aromi e i profumi del Malbec. Chef e produttori come Salvo Cravero, Luca Di Francesco, Catia Malizia, Elia Grillotti, Luigi Conte, Mara e Orlando Di Mario, Giorgio Derme, Elio Testa e Davide Cecconi hanno proposto le loro preparazioni, creando un connubio perfetto tra l'eccellenza gastronomica italiana e la raffinatezza del vino argentino.

L'evento è stato anche un'occasione per conoscere l'Argentina e le sue bellezze paesaggistiche, la ricca cultura e la calorosa ospitalità. Il Ministero degli Affari Esteri e del Turismo argentino ha promosso il "Marchio Paese" e Wines of Argentina, attraverso la presentazione di contenuti multimediali e la descrizione delle diverse esperienze turistiche che l'Argentina offre ai visitatori.

La viticoltura in Argentina e il Malbec

Il Malbec è una varietà originaria della Francia che è stata capace di attecchire in Argentina, sino ad acquisire il primato produttivo. Rappresentando, oggi, circa il 75% della superficie vitata totale (sono 215.000 gli ettari complessivi di vigna nel Paese, con piantagioni in 14 delle sue 23 province). Il Malbec argentino è apprezzato per i suoi aromi fruttati intensi, i suoi tannini vellutati e il suo lungo finale, con un export in costante crescita. Ad oggi l'Argentina esporta circa il 15% della sua produzione di vino, con i principali mercati rappresentati da Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Canada, Paesi Bassi e Cina.