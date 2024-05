Tabarrini: vini umbri dalla personalità vulcanica

Giampaolo Tabarrini è una personalità vulcanica che porta avanti l’azienda di famiglia con un piglio contemporaneo e visionario. Alla fine degli anni ’90 è riuscito a dare una sterzata fresca all’impresa costruendo una nuova e modernissima cantina e puntando tutto sulla qualità. Siamo a Montefalco (Pg) e i vigneti sono dislocati in più appezzamenti, con diverse composizioni e altitudini.

La Cantina Tabarrini

La gestione ha un approccio fortemente sostenibile e ha lo scopo di restituire vini che siano fedele espressione dell’annata e del terroir. Queste identità diverse e ben definite le troviamo evidenziate nei tre cru di Sagrantino, ricchi di sfumature distintive.

AdArmando e Boccatone: due espressioni dell'Umbria secondo Tabarrini

Ci arriveremo iniziando con il Bianco Umbria Igt 2021 AdArmando, un Trebbiano Spoletino dorato, ampio nei profumi, in bocca è finemente agrumato, incisivo, con una lunga persistenza salina. Un vino dal fascino indiscusso, fresco, ritmico.

Il Montefalco Rosso Doc Boccatone e il Bianco Umbria Igt AdArmando

Il Montefalco Rosso Doc Boccatone 2019. Giampaolo non vuole che venga scambiato per il fratello minore del Sagrantino, anzi lo considera un altro grande vino di Montefalco. L’unione di vitigni autoctoni come il Sangiovese (prevalente nell’uvaggio), Barbera e in parte minore Sagrantino, porta a far nascere rosso variegato, riconosciuto come un grande classico del territorio. Lo vede bene davanti a un film come Million Dollary Baby, o ascoltando un disco come Una Carezza in un pungo di Adriano Celentano (Quando mezzanotte viene eccetera eccetera) oppure più palpabilmente con una bella bistecca alla brace. Note di frutta fresca e arancia rossa anticipano un sorso dinamico e espressivo, di bell’equlibrio.

Sagrantino: Tre interpretazioni di Tabarrini per un grande vino umbro

I tre Sagrantino hanno in comune l’annata (2018), l’affinamento (36 mesi di Botte) e di diverso hanno provenienza a gradazione alcolica. A salire. Campo Alla Cerqua (16%), Colle alle Macchie (16,5%) e Colle Grimaldesco (17%).

Campo alla Cerqua di Tabarrini

Rubino luminoso il Campo alla Cerqua. Intenso il naso di amarene in sciroppo, erbe officinali, rosa canina, macchia mediterranea, spezie e tabacco. Di volume in bocca, sapido, fresco, dal tannino presente ma integrato e dal finale fruttato.

Colle alle Macchie di Tabarrini

Rubino scuro il Colle alle Macchie. Eleganza e ricchezza al naso: amarene, prugne, cassis, rosa canina, chiodi di garofano, liquirizia, tabacco e timo. Sorso denso e fresco, dai tannini possenti ma mai invadenti. Lunga la persistenza.

Colle Grimaldesco di Tabarrini

Rubino impenetrabile il Colle Grimaldesco. Naso ampio e stratificato con note di spezie e frutta matura che anticipano una bocca avvolgente, con un tannino presente ma rinfrescato da una freschezza che slancia e richiama il sorso. Non te lo aspetti da un vino con 17 gradi alcolici. Si chiama sensibilità interpretativa.

Azienda Agricola Giampaolo Tabarrini

Frazione Turrita – 06036 Montefalco (Pg)

Tel 0742 379351