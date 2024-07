Masùt da Rive: l'eccellenza vinicola dell'Isonzo in ogni bottiglia Silvano Gallo ha fondato l'azienda Masut da Rive a Marano del Friuli (Go) sulla via destra dell'Isonzo. Oggi, i figli Fabrizio e Marco hanno incrementato la produzione, arrivando a 130.000 bottiglie da 28 ettari di vigneti