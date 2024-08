Holding Terra Moretti: un nuovo corso al femminile per un futuro sostenibile

Holding Terra Moretti, storica realtà vitivinicola italiana, è alle prese con un importante cambiamento organizzativo volto a garantire la continuità e la crescita del gruppo nel rispetto dei valori fondanti. Al centro di questa evoluzione, tre figure femminili: Carmen, Francesca e Valentina Moretti, figlie del fondatore Vittorio, che assumono il ruolo di vicepresidenti, affiancando il padre e l'amministratore delegato Massimo Tuzzi.

Carmen, Francesca e Valentina Moretti, figlie del fondatore Vittorio, che assumono il ruolo di vicepresidenti della Holding Terra Moretti (foto: Holding Terra Moretti, Facebook)

Terra Moretti, un passaggio generazionale consapevole

Questo passaggio di consegne rappresenta un momento cruciale nella storia dell'azienda. Le tre sorelle Moretti porteranno in azienda le loro competenze e visioni, frutto di anni di esperienza nei diversi settori del gruppo.

La sostenibilità è un tema centrale per Terra Moretti (foto: Holding Terra Moretti, Facebook)

Carmen, con la sua sensibilità per la comunicazione e lo sviluppo del brand, contribuirà a rafforzare l'identità di Terra Moretti. Francesca, enologa di talento, porterà la sua profonda conoscenza del mondo vitivinicolo, con un focus particolare sulla sostenibilità e sull'espressione territoriale dei vini. Valentina, architetto e imprenditrice, si concentrerà sullo sviluppo sostenibile e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare del gruppo.

Terra Moretti, sostenibilità e innovazione: i pilastri del futuro

La sostenibilità è un tema centrale per Terra Moretti. Tutte le cantine del gruppo, da Bellavista in Franciacorta a Petra in Toscana, hanno adottato pratiche agricole rispettose dell'ambiente e mirate a ridurre l'impatto ambientale. L'azienda ha inoltre investito in progetti di ricerca e sviluppo per migliorare la qualità dei vini e ridurre il consumo di risorse.

Il nuovo modello organizzativo di Terra Moretti rappresenta un esempio di come una famiglia possa guidare un'azienda con successo, coniugando tradizione e innovazione. La presenza delle tre sorelle Moretti all'interno dell'organo di amministrazione garantisce la continuità dei valori fondanti dell'azienda e al tempo stesso un approccio dinamico e aperto al cambiamento.

Terra Moretti, attività variegate

Il Gruppo Terra Moretti vanta un portafoglio vitivinicolo di grande prestigio, con sei cantine dislocate in tre delle regioni italiane più vocate alla produzione di vini di eccellenza: Franciacorta, Toscana e Sardegna. In Franciacorta, Bellavista e Contadi Castaldi offrono spumanti di fama mondiale, mentre in Toscana, Petra, Tenuta La Badiola e Teruzzi producono vini rossi di grande struttura e complessità. La Sardegna, con Sella & Mosca e il suo nuovo agriturismo Casa Villamarina, arricchisce il panorama con vini bianchi e rossi caratterizzati da un'elevata mineralità.

Holding Terra Moretti

Via Vittorio Emanuele 21 - 25030 Erbusco (Bs)

Tel 030 7762100