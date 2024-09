Alta Langa Docg Extra Brut Millesimo 2019: lo spumante biologico di Cocchi L'Alta Langa Docg Extra Brut Millesimo 2019 di Cocchi è uno spumante biologico prodotto da un blend di uve per il 50% Pinot Nero e per il 50% Chardonnay, coltivate in un unico vigneto a Monforte d'Alba