Città wine-friendly 2025: Alba capitale del vino italiano, ma il re del web è il Prosecco

Il vino non è soltanto una delle eccellenze produttive italiane, ma un vero e proprio simbolo culturale che intreccia tradizione, territorio e convivialità. Con 21,7 milioni di ettolitri esportati nel 2024, l’Italia si conferma leader mondiale per quantità e seconda solo alla Francia per valore, a testimonianza della forza del settore. Ma il vino non è solo export: è anche un’esperienza urbana e sociale, come dimostra il Mco Report 2025, che ha stilato la classifica delle città italiane più wine-friendly. Al vertice troviamo Alba, capitale indiscussa grazie al prestigio delle Langhe, seguita da Siena, culla del Chianti, e da Olbia, rivelazione che dimostra come anche territori emergenti possano affermarsi nella scena nazionale. La graduatoria evidenzia città storiche e consolidate come Bolzano, Treviso e Asti, ma anche sorprese come Napoli, mentre Milano sorprende in negativo con l’ultima posizione. Parallelamente, le ricerche online confermano la leadership del Prosecco, vino più cercato dagli italiani con oltre 19.000 query mensili: un dato che sottolinea il peso delle denominazioni iconiche nel plasmare l’immaginario collettivo e le esperienze enoturistiche. La classifica non misura solo numeri, ma racconta come il vino sia una risorsa identitaria, turistica ed economica, capace di influenzare lo sviluppo urbano e valorizzare le comunità locali.

Il vino è un tratto identitario della cultura italiana

Italia, patria del vino

Anno dopo anno, l’Italia si conferma tra i grandi territori mondiali del vino. Nel 2024 ha esportato 21,7 milioni di ettolitri, posizionandosi al primo posto a livello globale per quantità e al secondo per valore, con un giro d’affari di 8,1 miliardi di euro, dietro soltanto ai 11,7 miliardi della Francia. Si tratta di dati che riflettono non solo la capacità produttiva delle regioni italiane, ma anche la profondità culturale di una tradizione che intreccia territorio, cucina e convivialità.

Alba è la capitale del vino italiano, Olbia la rivelazione

Al vertice della classifica si colloca Alba, confermandosi capitale indiscussa del vino italiano con un punteggio di 6,34. Il primato di Alba non è frutto del caso: le Langhe rappresentano da sempre una delle aree enologiche più prestigiose del Paese, riconosciute a livello internazionale per vini quali Barolo e Barbaresco. Questa posizione riflette non solo una significativa densità di locali specializzati, ma anche una tradizione storica e una capacità di integrare il vino nel tessuto culturale e sociale della città.

Città wine-friendly: il podio

Segue Siena, con un punteggio di 6,04, consolidando ulteriormente il prestigio della Toscana quale regione guida nella cultura del vino. Siena incarna un patrimonio enologico strettamente legato alla tradizione storica e culturale del Chianti, dove l’esperienza del vino si intreccia profondamente con arte, storia e gastronomia. Il terzo gradino del podio è occupato da Olbia, con un punteggio di 6,03. Questa presenza per certi versi inaspettata rappresenta una delle rivelazioni dell’analisi: Olbia testimonia come territori emergenti possano affermarsi sulla scena nazionale, valorizzando vini autoctoni come il Vermentino di Gallura Docg e sviluppando una rete qualificata di wine bar e locali specializzati.

Vigneti di Vermentino in Sardegna

La classifica prosegue con Bolzano, Treviso, Perugia, Napoli, Asti e Firenze, città che dimostrano come la tradizione vinicola, la cultura locale e l’offerta di servizi possano integrarsi per creare ambienti favorevoli alla diffusione di una cultura del vino diffusa e di qualità. Parma, Verona, Trento, Bologna e Palermo completano la graduatoria, segnalando realtà con un potenziale di sviluppo, ma che presentano margini di crescita nella valorizzazione dell’esperienza wine-friendly. Milano si colloca in ultima posizione, con un punteggio di appena 0,10, penalizzata dalla bassa densità di locali in rapporto alla popolazione e da un prezzo medio del vino significativamente elevato. Questo dato sottolinea come anche una metropoli di grande rilevanza internazionale possa non emergere quando l’esperienza del vino non è integrata in maniera diffusa nel contesto urbano.

Classifica delle città italiane più wine-friendly nel 2025

Ecco la classifica delle 15 città italiane più wine-friendly

Il vino come identità culturale e opportunità di sviluppo urbano

Dal punto di vista culturale e sociale, i risultati confermano che il vino non è soltanto un prodotto da consumare, ma una componente identitaria del territorio. Il legame tra vino, storia e paesaggio diventa un elemento di attrazione turistica e di sviluppo economico locale, capace di promuovere l’immagine di una città. In quest’ottica, la classifica può essere letta come uno strumento di valorizzazione territoriale, utile per orientare strategie di sviluppo e promozione, sia a livello locale sia nazionale.

Il Prosecco domina l’interesse degli italiani

Un’analisi parallela delle ricerche online, inoltre, evidenzia un fenomeno rilevante: il Prosecco è il vino più ricercato dagli italiani, con un volume di interesse nettamente superiore rispetto ad altri vini. Questo dato testimonia l’importanza di determinate denominazioni nella percezione collettiva e nella domanda di esperienze wine-friendly, suggerendo che la capacità di valorizzare prodotti iconici può influenzare in modo significativo il posizionamento di una città in questo ambito.

Il Prosecco è il vino ad aver registrato il maggiore interesse nelle ricerche online

Secondo Google Trends, che misura la popolarità dei termini di ricerca su una scala da 0 a 100, negli ultimi cinque anni il Prosecco ha registrato un interesse medio pari a 32,1, superando nettamente tutte le altre tipologie di vino. A titolo di confronto, il vino rosso si attesta su un valore medio di 25,6 e il vino bianco su 19,6, confermandosi comunque tra le categorie più rilevanti nel dibattito enologico online. Seguono lo spumante, con 16 punti, e il vino rosato, che rimane molto indietro con un valore medio di appena 2.

L’attenzione degli italiani per il Prosecco non è un fenomeno episodico

La leadership del Prosecco emerge con chiarezza anche dai volumi di ricerca stimati. Secondo i dati Ahrefs, la parola chiave “Prosecco” genera circa 19.000 ricerche mensili, un dato significativamente più alto rispetto a “vino rosso” (7.500) e “vino bianco” (4.500). Ancora più distanti i termini “spumante” e “vino rosato”, con rispettivamente 1.600 e 1.500 ricerche mensili. La combinazione di queste due prospettive - interesse relativo e volumi assoluti di ricerca - offre un quadro inequivocabile: l’attenzione degli italiani per il Prosecco non è un fenomeno episodico, pur conoscendo un picco nei periodi festivi, ma si manifesta in modo costante e massiccio. Ciò conferma non solo il suo ruolo di vino più ricercato e discusso online, ma anche la sua centralità nell’immaginario enologico nazionale.

Come si valutano le città wine-friendly

Mco Report ha condotto una ricerca approfondita per elaborare la classifica delle città italiane più “Wine-Friendly” del 2025, fornendo un’analisi basata su dati concreti che riflette non solo la presenza fisica di locali dedicati al vino, ma anche la qualità dell’esperienza enologica offerta e l’accessibilità economica. L’indagine ha l’obiettivo di andare oltre il concetto di eccellenza produttiva, ponendo l’accento sul contesto urbano e culturale che rende una città un vero punto di riferimento per chi desidera vivere il vino come esperienza sociale, gastronomica e culturale.

Siena: tradizione enologica e patrimonio artistico

Il metodo utilizzato combina tre parametri fondamentali. Il primo è la disponibilità di locali, calcolata come rapporto tra il numero di enoteche e wine bar presenti e la popolazione residente, parametro che rappresenta il peso della cultura del vino all’interno della vita urbana. Il secondo parametro riguarda la qualità, valutata attraverso un sistema ponderato basato sulle recensioni degli utenti, che misura la coerenza e il valore dell’offerta. Il terzo parametro è il prezzo medio di una bottiglia di vino, elemento che fornisce una misura dell’accessibilità economica dell’esperienza. L’elaborazione dei dati è stata possibile grazie all’utilizzo della Google Places API, incrociando risultati di popolarità e valutazioni per ottenere una visione precisa e affidabile.

Il valore culturale ed economico delle città wine-friendly

In conclusione, la classifica delle città più wine-friendly nel 2025 non rappresenta solo una graduatoria, ma un osservatorio sulla cultura del vino in Italia, sui legami tra territorio e consumo, e sulle opportunità di sviluppo per le città che intendono trasformare il vino in un elemento centrale della loro offerta culturale, sociale ed economica.