La Torre: 100 anni di vini biologici e sostenibili nella Valtènesi Doc

«Una sola bussola, quella dell'agricoltura sostenibile: i nostri vini infatti sono figli di una idea e della terra.» Così Lorenzo Pasini e la cugina Barbara Gargano, che insieme conducono l'azienda agricola La Torre, quarta generazione di una famiglia storica di Calvagese della Riviera, nella zona della Valtènesi Doc.

Azienda Agricola La Torre Produce per l’80% vini rossi a base del raro Groppello di Mocasina

Nel mese di ottobre festeggiano i 100 anni della cantina, nata nel 1925 quando Lucia Massolini e il marito Attilio Pasini acquistarono un cascinale vicino a una torre medioevale (da qui il nome). «Un secolo di passione e un impegno rinnovato», hanno dichiarato Barbara e Lorenzo durante un incontro con la stampa. Il centenario rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo che intreccia tradizione famigliare, dedizione e scelte pionieristiche».

I vini dell'azienda La Torre sono tutelati dalla Doc Valtènesi Riviera del Garda Classico

Percorso biologico e produzione di vini autoctoni

La Torre nel 2017 ha iniziato il percorso di riconversione ad agricoltura biologica, la cui certificazione arriva nel 2020. Produce per l’80% vini rossi a base del raro Groppello di Mocasina (ve ne sono 40 ettari in tutta Italia), oltre a chiaretto e bianchi, tutelati dalla Doc Valtènesi Riviera del Garda Classico. 13mila le bottiglie prodotte complessivamente lo scorso anno, quasi totalmente vendute sul mercato interno.

Lorenzo Pasini e Barbara Gargano

I vigneti si estendono su otto ettari, l'azienda ne occupa complessivamente 16 in una splendida altura a ridosso del fiume Chiese, con un bosco ceduo. «Viti con una cinquantina d'anni di anzianità, ma che danno pochi e selezionati grappoli. Quest'anno - rimarca Barbara- abbiamo fatto una gran bella vendemmia. Produzioni biologiche destinate a lasciare il passo a procedure rigenerative per l'ideazione di vini naturali, frutto di una visione che non è solo produttività , ma anche tutela della biodiversità».

Pasini e la Gargano con gli ospiti dell'azienda

Fermentazione spontanea e vini naturali

Il tutto nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone che lo abitano. «Dal 2021 - rimarca Lorenzo - sono stati introdotti i primi vini a fermentazione spontanea, e ad oggi tutti sono frutto dello stesso approccio: minimo utilizzo dei solfiti, nessun agente chiarificatore e i vini non vengono microfiltrati prima dell'imbottigliamento».

I vini prodotti dall'azienda agricola La Torre

La produzione si concentra su rossi ottenuti dalle uve storiche della Valtènesi tra cui: il pregiato Groppello di Mocasina e il Gentile, Marzemino, Barbera e Sangiovese. Ovviamente non possono mancare il Chiaretto e due bianchi a base di Riesling Renano Chardonnay

Nuove sfide e continuità della tradizione familiare

Ed ora, all'inizio di un nuovo secolo di storia aziendale, si annunciano una serie di iniziative per festeggiare i 100 anni e, soprattutto, i cugini lanciano altre sfide con investimenti nel campo dell'accoglienza in cantina e nella ricettività. Vale la pena anche ricordare l'enologo Attilio Pasini (padre di Lorenzo) convinto sostenitore del Groppello (in tempi non sospetti): è stato un cultore della prevalenza dell'autoctono e un pioniere delle tecniche di vendemmia tardiva ed appassimento a ridosso delle colline del Garda bresciano, all'insegna della tradizione e della sostenibilità.