Ufficialmente riconosciuto il Consorzio di tutela Vermouth di Torino Igp

Il Vermouth di Torino ha ufficialmente il suo Consorzio di tutela riconosciuto dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. È il primo vino aromatizzato a ottenere una tutela di questo livello, un passo importante che consolida la reputazione internazionale di un prodotto simbolo del Piemonte e dell’Italia nel mondo. Con questo riconoscimento, i consorzi ufficialmente riconosciuti in Italia salgono a 327, confermando la centralità del sistema delle Ig nel panorama agroalimentare nazionale. «Siamo molto soddisfatti del riconoscimento, che conclude un iter certamente non semplice e durato anni. Il Consorzio ha finito la sua fase di giovinezza ed è diventato adulto. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare» ha commentato a Italia a Tavola il direttore del Consorzio, Pierstefano Berta.

Il Vermouth di Torino ha ufficialmente il suo Consorzio di tutela riconosciuto dal Masaf

Il commento del ministro Lollobrigida

«Un risultato che testimonia l’impegno dei nostri imprenditori nel valorizzare le eccellenze del territorio. Diamo il benvenuto a questo nuovo consorzio e continuiamo a muoverci in questa direzione per rafforzare la tutela delle nostre produzioni di qualità e valorizzarle sui mercati» ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Il ministro Francesco Lollobrigida

Il Ministero riconosce così un comparto che affonda le proprie radici nel cuore del Piemonte sin dall’Ottocento, e che ha saputo diventare un simbolo di stile e artigianalità in tutto il mondo. Il sistema delle indicazioni geografiche, di cui il Vermouth di Torino entra ora ufficialmente a far parte, vale oltre 20 miliardi di euro alla produzione e rappresenta il 16% dell’export agroalimentare italiano, per un controvalore complessivo superiore a 11,8 miliardi di euro.

Alle origini del Vermouth: da Carpano alla corte dei Savoia

Per capire quanto pesi questo riconoscimento, bisogna tornare alle origini. Il Vermouth nasce nel 1786 a Torino, nella bottega di Antonio Carpano, un giovane erborista che ebbe l’intuizione di aromatizzare un vino bianco con erbe e radici, rendendolo più piacevole e complesso. Il nome, “Vermouth” (o “Vermut”), deriva dal tedesco Wermut, ovvero l’artemisia maggiore, pianta dal potere digestivo che ancora oggi è al centro della ricetta tradizionale. La leggenda racconta che Carpano, per far conoscere la sua creazione, inviò una cassa alla corte di Re Vittorio Amedeo III: l’esperimento piacque così tanto da decretare il successo immediato del nuovo vino aromatizzato, presto destinato a diventare un’icona torinese e un fenomeno mondiale.

L‘insegna di Carpano a Torino

In Piazza Castello, una lapide ricorda ancora quel gesto come atto di nascita ufficiale del Vermouth di Torino. Da allora, il Vermouth ha attraversato epoche e tendenze, trasformandosi ma restando fedele alle sue radici. “Bianco, rosso o dry”, per dirla con un vecchio slogan, è oggi un ingrediente chiave di cocktail internazionali come il Martini, il Negroni e l’Americano. È tornato protagonista anche grazie al lavoro dello stesso Consorzio, che tutela il marchio e ne promuove la cultura attraverso iniziative come il Salone del Vermouth, giunto alla sua seconda edizione, e la ricorrenza del World Vermouth Day il 21 marzo, segno del rinascimento globale di questo simbolo di piemontesità e della rinascita dei vermouth di alta gamma.

Il riconoscimento a pochi giorni dall’annuncio del nuovo presidente

Per l’occasione, ricordiamo che solo pochi giorni fa il Consorzio ha annunciato un cambio ai vertici. Il nuovo Consiglio di amministrazione ha infatti eletto presidente Bruno Malavasi, figura di rilievo del Gruppo Campari e oggi master of botanicals di “Davide Campari Milano”. Malavasi raccoglie il testimone da Roberto Bava, di “Giulio Cocchi”, che ha guidato il Consorzio dal 2019 al 2025, dopo essere stato tra i fondatori e primo presidente del precedente Istituto del Vermouth di Torino.

L'ex presidente Roberto Bava con Bruno Malvasi

Un passaggio di testimone che, insomma, arriva nel momento più significativo per la storia recente del Vermouth di Torino: quello del pieno riconoscimento istituzionale, che sancisce la maturità di un prodotto capace di unire tradizione, ricerca e identità territoriale in un unico bicchiere.