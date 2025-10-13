Cantine emergenti e ritorni storici: le sorprese della Guida Vini d’Italia 2026

Sono oltre 40mila i campioni degustati per realizzare la Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Di questi, 12.300 hanno trovato posto nelle pagine della pubblicazione, e 508 etichette hanno ottenuto il massimo riconoscimento, i Tre Bicchieri. Un risultato che testimonia, come sottolineano i curatori, un lavoro «accurato e privo di barriere stilistiche o ideologiche», capace di rappresentare il panorama vitivinicolo italiano in tutta la sua complessità. La selezione coinvolge grandi cantine, cooperative, piccoli vignaioli e artigiani, riconoscendo valore e identità in ogni approccio produttivo.

L’Italia del vino oggi: un mosaico di stili e territori

La guida restituisce l’immagine di un Paese vitivinicolo vivace, sfaccettato e in continua evoluzione. Nelle zone classiche come Toscana e Piemonte, le annate 2019, 2020 e 2021 hanno offerto vini di grande equilibrio e personalità. Allo stesso tempo, si osserva una crescente attenzione alla sperimentazione: nelle cantine si affiancano contenitori in anfora, cocciopesto, ceramica o cemento di nuova generazione, strumenti che permettono di reinterpretare la tradizione in chiave contemporanea.

La Guida 2026 dei Vini d'Italia del Gambero Rosso

In vigna, il lavoro è sempre più orientato alla sostenibilità. Droni, tecnologie satellitari e vitigni resistenti consentono una gestione rispettosa dell’ambiente e un controllo più preciso delle vigne: è la viticoltura 4.0, che unisce scienza e sensibilità ambientale. Domenica 12 ottobre 2025, il Roma Convention Center - La Nuvola ha ospitato la Grande Degustazione Tre Bicchieri, dalle 16 alle 20. Un appuntamento aperto a operatori, sommelier e appassionati, che potranno degustare le etichette premiate, incontrare i produttori e conoscere i vini rari e i Premi Speciali della guida.

Novità e conferme nei Tre Bicchieri 2026

Tra le 508 etichette premiate emergono curiosità e prime volte. Per la prima volta, il massimo riconoscimento va a un Cirò Bianco, il Mare Chiaro ’24 di Ippolito, che segna una svolta nella storia della Calabria vitivinicola, regione a cui è dedicata anche la copertina del mensile Gambero Rosso di ottobre 2025.

Riconoscimento inedito anche per la Ribona delle Marche, grazie al lavoro dei fratelli Andrea e Leonardo Saputi, e per un Biferno Rosso molisano della cantina Di Majo Norante, esempio di come anche denominazioni meno conosciute possano raggiungere l’eccellenza. Più in basso si può trovare l'elenco completo dei premiati con i Tre Bicchieri.

Premi Speciali della Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso

Ecco tutti i Premi Speciali della Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso:

Premio per l’impegno sociale

Davide Zoppi e Giuseppe Luciano Aieta - Cà du Ferrà (Liguria)

Per il progetto “Zero Tolleranza per il Silenzio” e l’impegno contro ogni forma di discriminazione.

Davide Zoppi e Giuseppe Luciano Aieta - Cà du Ferrà (Liguria) Per il progetto “Zero Tolleranza per il Silenzio” e l’impegno contro ogni forma di discriminazione. Premio per la vitivinicoltura sostenibile

Antonelli - San Marco (Umbria)

Azienda biologica certificata Equalitas, modello di economia circolare e gestione ambientale virtuosa.

Antonelli - San Marco (Umbria) Azienda biologica certificata Equalitas, modello di economia circolare e gestione ambientale virtuosa. Rosso dell’Anno

Brunello di Montalcino ’20 - Giodo (Toscana)

Un grande Sangiovese firmato Carlo e Bianca Ferrini, simbolo di eleganza e armonia.

Brunello di Montalcino ’20 - Giodo (Toscana) Un grande Sangiovese firmato Carlo e Bianca Ferrini, simbolo di eleganza e armonia. Bianco dell’Anno

Roero Arneis Renesio Incisa Riserva ’20 - Monchiero Carbone (Piemonte)

Un Arneis di classe e longevità, frutto di ricerca e valorizzazione della collina storica del Renesio.

Roero Arneis Renesio Incisa Riserva ’20 - Monchiero Carbone (Piemonte) Un Arneis di classe e longevità, frutto di ricerca e valorizzazione della collina storica del Renesio. Bollicine dell’Anno

Franciacorta Brut Nature ’21 - Bosio (Lombardia)

Finezza e profondità per un Brut Nature di grande equilibrio, da Chardonnay e Pinot Nero.

Franciacorta Brut Nature ’21 - Bosio (Lombardia) Finezza e profondità per un Brut Nature di grande equilibrio, da Chardonnay e Pinot Nero. Rosato dell’Anno

Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino ’24 - Tenuta I Fauri (Abruzzo)

Rosato autentico e carnoso, legato alla tradizione abruzzese del Cerasuolo.

Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino ’24 - Tenuta I Fauri (Abruzzo) Rosato autentico e carnoso, legato alla tradizione abruzzese del Cerasuolo. Vino da meditazione dell’Anno

Lina Passito ’23 - Santa Barbara (Marche)

Un Verdicchio passito di rara eleganza e persistenza, firmato Stefano Antonucci.

Lina Passito ’23 - Santa Barbara (Marche) Un Verdicchio passito di rara eleganza e persistenza, firmato Stefano Antonucci. Premio progetto solidale

Nino Caravaglio (Isole Eolie, Sicilia)

Per l’inserimento lavorativo di migranti nei vigneti di Salina, in collaborazione con l’associazione Don Bosco 2000.

Nino Caravaglio (Isole Eolie, Sicilia) Per l’inserimento lavorativo di migranti nei vigneti di Salina, in collaborazione con l’associazione Don Bosco 2000. Cantina Emergente

Torre Zambra (Abruzzo)

Rinascita guidata da Federico De Cerchio, con focus sulla qualità e una nuova visione enoturistica.

Torre Zambra (Abruzzo) Rinascita guidata da Federico De Cerchio, con focus sulla qualità e una nuova visione enoturistica. Miglior rapporto qualità/prezzo

Cirò Bianco Mare Chiaro ’24 - Ippolito (Calabria)

Un bianco mediterraneo di grande espressività a meno di 10 euro.

Cirò Bianco Mare Chiaro ’24 - Ippolito (Calabria) Un bianco mediterraneo di grande espressività a meno di 10 euro. Vignaiolo dell’Anno

Francesco Carfagna - Altura (Isola del Giglio, Toscana)

Per il recupero eroico dei terrazzamenti e la produzione artigianale di Ansonaca.

Francesco Carfagna - Altura (Isola del Giglio, Toscana) Per il recupero eroico dei terrazzamenti e la produzione artigianale di Ansonaca. Cantina Cooperativa dell’Anno

La Guardiense - Janare (Campania)

Eccellenza collettiva: 1000 soci e 1500 ettari per una cooperativa modello nel Sud Italia.

La Guardiense - Janare (Campania) Eccellenza collettiva: 1000 soci e 1500 ettari per una cooperativa modello nel Sud Italia. Cantina dell’Anno

ABFV Italy - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (Toscana)

Un network di cinque tenute toscane di altissimo livello, con vini curati e identitari.

Dal Nord al Sud: i territori in fermento. Emilia e Romagna, due anime distinte

Un’altra novità editoriale riguarda la scelta di separare Emilia e Romagna come due realtà autonome. Una decisione che riflette differenze sostanziali: da un lato l’Emilia del Pignoletto e del Lambrusco, dall’altro la Romagna del Sangiovese e dell’Albana. Una distinzione non solo geografica ma culturale, che valorizza le specificità territoriali e produttive di entrambe. In Piemonte, il Nebbiolo conferma la sua centralità ma amplia il proprio orizzonte, estendendosi oltre la Langa verso Monferrato, Astigiano e Casalese. In Friuli Venezia Giulia cresce la qualità dei vini di pianura, mentre il Trentino consolida la reputazione dei suoi spumanti di montagna.

La Calabria sta vivendo un rinascimento del vino

Nel Centro Italia, la Toscana resta laboratorio di innovazione, con produttori che alternano metodi ancestrali e sperimentazioni. In Umbria, l’Orvieto vive una nuova stagione d’oro, con bianchi di finezza e longevità. Il Sud Italia, invece, mostra un fermento inedito. In Campania torna protagonista il Casavecchia, mentre la Calabria vive un vero rinascimento, con una generazione di produttori capaci di unire radici e modernità.

Vini, tecnologie e sostenibilità: il futuro è già in vigna

La guida dedica ampio spazio alla trasformazione tecnologica e ambientale della filiera. Oggi sempre più cantine adottano pratiche a basso impatto, sistemi di monitoraggio climatico e strumenti digitali che migliorano precisione e qualità. Questo approccio non snatura la tradizione, ma la rafforza, come ricordano gli autori: «L’innovazione non è rottura, ma consapevolezza del passato».

Un’Italia del vino in equilibrio tra memoria e innovazione

La Guida Vini d’Italia 2026 restituisce un’immagine coerente del panorama vinicolo nazionale: un mosaico di territori e culture, dove il dialogo tra passato e futuro si traduce in autenticità e ricerca costante. In un’Italia che dal Barolo al Cirò, dal Lambrusco al Verdicchio, continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità, il vino resta uno specchio del Paese: diverso, appassionato, e sempre in movimento.

Vini d’Italia 2026: tutti i premiati con i Tre Bicchieri

Ecco i vini premiati con i Tre Bicchieri dalla Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso

Abruzzo

Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2024 - Tenuta I Fauri

Cerasuolo d’Abruzzo Giusi 2024 - Tenuta Terraviva

Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae 2024 - Torre dei Beati

Cerasuolo d’Abruzzo Sup.Terre di Chieti Fossimatto 2024 - Fontefico

Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Zanna Ris. 2020 - Dino Illuminati

Giulia Pecorino 2024 - Cataldi Madonna

Montepulciano d’Abruzzo 2020 - Inalto Vini d’Altura

Montepulciano d’Abruzzo Casauria Podere Castorani Ris. 2021 - Castorani

Montepulciano d’Abruzzo Docheio 2022 - La Valentina

Montepulciano d’Abruzzo Iskra Ris. 2021 - Masciarelli

Montepulciano d’Abruzzo Le Stagioni del Vino 2023 - Spinelli

Montepulciano d’Abruzzo Vign. di Popoli 2016 - Valle Reale

Nobu 1830 Pecorino 2024 - VignaMadre – Famiglia Di Carlo

Trebbiano d’Abruzzo 2023 - Emidio Pepe

Tullum Pecorino Biologico 2024 - Feudo Antico

Villamagna Ris. 2022 - Torre Zambra

Alto Adige

A. Cabernet Sauvignon Freienfeld Ris. 2022 - Cantina Kurtatsch

A. Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Ris. 2021 - Castelfeder

A. Chardonnay Troy Ris. 2022 - Cantina Tramin

A. Gewürztraminer Auratus 2024 - Weingut Ritterhof

A. Gewürztraminer V. Castel Rechtenthal Ris. 2022 - Tenuta J. Hofstätter

A. Gewürztraminer V. Kastelaz 2023 - Elena Walch

A. Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz 2024 - Cantina Kaltern

A. Lagrein Taber Ris. 2023 - Cantina Bozen

A. Lagrein V. Klosteranger Ris. 2021 - Muri-Gries

A. Merlot Nussleiten Ris. 2021 - Castel Sallegg

A. Müller Thurgau V. Feldmarschall von Fenner 2022 - Tiefenbrunner

A. Pinot Bianco Itos Ris. 2022 - Tenuta Ansitz Waldgries

A. Pinot Bianco Renaissance Ris. 2022 - Gump Hof – Markus Prackwieser

A. Pinot Bianco Sirmian 2023 - Nals Margreid

A. Pinot Nero Sanct Valentin Ris. 2022 - Cantina Produttori San Michele Appiano

A. Pinot Nero Schweizer 2021 - Franz Haas

A. Pinot Nero Trattmann Ris. 2022 - Cantina Girlan

A. Santa Maddalena Cl. V. Rondell 2024 - Glögglhof – Franz Gojer

A. Sauvignon Gran Lafóa Ris. 2022 - Cantina Colterenzio

A. Spumante Pas Dosé M. Cl. 2020 - Kettmeir

A. Terlano Nova Domus Ris. 2022 - Cantina Terlano

A. Valle Isarco Kerner Aristos 2024 - Cantina Produttori Valle Isarco

A. Valle Isarco Pinot Grigio 2024 - Köfererhof – Günther Kerschbaumer

A. Valle Isarco Riesling Praepositus 2023 - Abbazia di Novacella

Basilicata

Aglianico del Vulture Il Repertorio 2023 - Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Nero degli Orsini 2019 - Tenuta Lagala

Aglianico del Vulture Nocte 2021 - Terra dei Re

Aglianico del Vulture Titolo 2023 - Elena Fucci

Brda (Slovenia)

Brda Chardonnay Bagueri Sup. 2021 - Klet Brda

Brda Chardonnay Borgo Scholaris 2023 - Carolina Jakoncic Winery

Brda Chardonnay Groblja Vedrignano II Cru 2022 - Vini Noüe Marinic Brda Rebula Opoka Medana Jama Cru 2022 - Domaine Marjan Simcic

Calabria

Cirò Bianco Mare Chiaro 2024 - Ippolito 1845

Cirò Rosso Cl. Sup. 2023 - Vigneti Vumbaca

Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. 2023 - Librandi

Cirò Rosso Cl. Sup. Lice Ris. 2022 - Caparra & Siciliani

Petraro 2022 - Roberto Ceraudo

Emilia

Arvange Pas Dosé M. Cl. 2020 – Valtidone

Brut Rosé M. Cl. Cuvée – Francesco Bellei Francesco Bellei & C.

Il Pigro Dosaggio Zero M. Cl. 2022 – Cantine Romagnoli

Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Cl. 2020 – Cantina della Volta

Lambrusco di Sorbara Piria 2024 – Alberto Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo 2024 – Cavicchioli

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile Semprebon 2024 – Fattoria Moretto

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vign. Cialdini 2024 – Cleto Chiarli Tenute Agricole

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re 2024 – Cantina Settecani

Reggiano Lambrusco Concerto 2024 – Medici Ermete

Friuli Venezia-Giulia

Braide Alte 2023 - Livon

Chardonnay 2020 - Vigne del Malina

Collio Bianco Broy 2023 - Eugenio Collavini

Collio Bianco Fosarin 2023 - Ronco dei Tassi

Collio Bianco Luna di Ponca 2022 - Tenuta Borgo Conventi

Collio Friulano 2024 - Russiz Superiore

Collio Malvasia 2024 - Doro Princic

Collio Ribolla Gialla Ris. 2020 - Primosic

Collio Sauvignon 2024 - Tiare – Roberto Snidarcig

Collio Sauvignon Cicinis 2023 - Attems

Desiderium I Ferretti 2023 - Tenuta Luisa

FCO Bianco Myò I Fiori di Leonie 2022 - Zorzettig

FCO Bianco Tricùr Ris. 2019 - Monviert

FCO Biancosesto 2023 - Tunella

FCO Friulano Liende 2023 - La Viarte

FCO Friulano Masiero Ris. 2022 - Torre Rosazza

FCO Schioppettino di Prepotto 2020 - Vigna Traverso

Friuli Aquileia Pinot Bianco Opimio 2021 - Ca’ Bolani

Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2023 - Vie di Romans

Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2023 - Lis Neris

Friuli Pinot Bianco 2024 - Le Monde

Friuli Pinot Grigio 2023 - Ronco Margherita

Ograde 2022 - Skerk

Rosazzo Terre Alte 2022 - Livio Felluga

Lazio

109 Grechetto 2023 - Tenuta La Pazzaglia

Anthium Bellone 2024 - Casale del Giglio

Cesanese del Piglio Sup. Torre del Piano Ris. 2022 - Casale della Ioria

Cesanese di Olevano Romano Ris. 2021 - Damiano Ciolli

Fiorano Rosso 2020 - Tenuta di Fiorano

Frascati Sup. Vign. Falconieri Ris. 2020 - Villa Simone

Frascati Sup. Vign. La Torretta di Valle Marciana Ris. 2023 - Gabriele Magno

Habemus 2023 - San Giovenale

Lavente 2023 - Emiliano Fini

Montiano 2022 - Famiglia Cotarella

Roma Rosso Cl. Ris. 2022 - Poggio Le Volpi

Liguria

Colli di Luni Vermentino Boboli 2024 - Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2024 - Cantine Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino V. Basse 2024 - Terenzuola

Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2024 - Cantine Calleri

Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024 - Maria Donata Bianchi

Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2023 - Massimo Alessandri

Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2024 - Laura Aschero

Molise

Biferno Rosso Ramitello 2021 - Di Majo Norante

Piemonte

Alta Langa Extra Brut Bera Blanc 2021 - Bera

Alta Langa Extra Brut Blanc de Noir 2021 - Colombo – Cascina Pastori

Alta Langa Extra Brut Rosé Caterina Rivella Ris. 2018 - Marcalberto

Alta Langa Pas Dosé Sboccatura Tardiva Zero Ris. 2019 - Enrico Serafino

Barbaresco Asili Ris. 2020 - Ca’ del Baio

Barbaresco Asili Ris. 2020 - Bruno Giacosa

Barbaresco Bricco di Treiso Il Bricco 2021 - Pio Cesare

Barbaresco Currà 2020 - Sottimano

Barbaresco Iago 2022 - Mura Mura

Barbaresco Rio Sordo 2022 - Cascina delle Rose

Barbaresco Rombone 2021 - Fiorenzo Nada

Barbaresco Rose delle Casasse Ris. 2019 - Cascina Baricchi

Barbaresco Serraboella Sorì Paitin V. V. Ris. 2020 - Paitin

Barbaresco Sorì Tildin 2022 - Gaja

Barbera d’Asti La Bigia 2023 - Luigi Spertino

Barbera d’Asti Lavignone 2024 - Pico Maccario

Barbera d’Asti Sup. Colli Astiani Viti Centenarie 2021 - Ferraris Agricola

Barbera d’Asti Superiore La Luna e i Falò 2023 - Vite Colte

Barbera d’Asti V. V. 50 2023 - Vinchio Vaglio

Barbera del M.to Sup. Adamant 2021 - Paolo Angelini

Barbera del Monferrato Sup. Giulin 2023 - Accornero Giulio e Figli

Barbera d’Asti Sup. Genio 2023 - Gianni Doglia

Barolo Arborina 2021 - Elio Altare

Barolo Bricco Ambrogio Dinoi Ris. 2019 - Negretti

Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2021 - Lodali

Barolo Brunate 2021 - Vietti

Barolo Bussia 2021 - Giacomo Fenocchio

Barolo Bussia V. Mondoca Ris. 2019 - Poderi e Cantine Oddero

Barolo Castelletto 2021 - G. B. Burlotto

Barolo Castelletto 2021 - Fortemasso

Barolo Cerequio 2021 - Michele Chiarlo

Barolo Cerretta 2021 - Garesio

Barolo Coste di Rose 2021 - G. D. Vajra

Barolo del Comune di Diano d’Alba Contadin 2021 - Bricco Maiolica

Barolo Francia 2021 - Giacomo Conterno

Barolo Ginestra 2021 - Paolo Conterno

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021 - Domenico Clerico

Barolo Meriame 2021 - Paolo Manzone

Barolo Monvigliero 2021 - Bel Colle

Barolo Monvigliero 2021 - Poderi Luigi Einaudi

Barolo Ornato 2021 - Palladino

Barolo Vignarionda 2021 - Guido Porro

Barolo Vignolo Ris. 2019 - Cavallotto – Tenuta Bricco Boschis

Barolo Villero 2021 - Livia Fontana

Boca 2021 - Davide Carlone

Caluso Vintàge 2020 - Orsolani

Canelli Tenuta del Fant 2024 - Tenuta Il Falchetto

Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023 - Mandirola

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2022 - Giacomo Boveri

Colli Tortonesi Timorasso Santa Croce 2023 - La Colombera

Dogliani Papà Celso 2024 - Marziano Abbona

Dolcetto di Ovada Sup. Du Riva 2020 - Tacchino

Gattinara 2020 - Torraccia del Piantavigna

Gattinara V. Ronchi Ris. 2019 - Giancarlo Travaglini

Gavi del Comune di Gavi Meera 2024 - Roberto Sarotto

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024 - Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Vignavecchia 2019 - Castellari Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2024 - La Toledana

Grignolino d’Asti Monferace 2020 - Tenuta Santa Caterina

Grignolino del M.To Casalese Arillus 2024 - Sulin

Grignolino del M.to Casalese Poggeto 2024 - La Casaccia

Langhe Nebbiolo Ester Canale Rosso 2022 - Giovanni Rosso

M.to Nebbiolo Sup. Serre di San Pietro 2022 - Bava

Nebbiolo d’Alba V. Valmaggiore Tutto a Mano 2022 - Orlando Abrigo

Nizza Cremosina 2022 - Bersano

Nizza Crivelletto 2023 - Cossetti 1891

Nizza Pomorosso 2022 - Coppo

Ovada Bricco Le Zerbe Ris. 2022 - Davide Cavelli

Ovada Convivio 2023 - Gaggino

Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2021 - Isolabella della Croce

Roero Arneis Renesio Incisa Ris. 2020 - Monchiero Carbone

Roero Arneis Seminari 2024 - Stefanino Costa

Roero Arneis Sette Anni Ris. 2018 - Angelo Negro

Roero Le Coste Ris. 2022 - Cascina Ca’ Rossa

Roero San Michele Ris. 2022 - Marco Porello

Roero Sterlotti Ris. 2022 - Pelassa

Ruché di Castagnole M.to ‘Na Vota 2024 - Cantine Sant’Agata

Puglia

Amativo 2023 - Cantele

Askos Verdeca 2024 - Masseria Li Veli

Castel del Monte Nero di Troia Parco Marano 2020 - Giancarlo Ceci

Cubardi 2023 - Schola Sarmenti

Cunedda Negroamaro 2022 - Carvinea

F Negroamaro 2022 - San Marzano Vini

Gioia del Colle Primitivo 16 San Benedetto 2022 - Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Fanova 2023 - Terrecarsiche 1939

Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2022 - Tenuta Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2022 - Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Ris. 2020 - Pietraventosa

Gioia del Colle Primitivo Ris. 2022 - Cantine Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2022 - Coppi

Gioia del Colle Primitivo Terracava 2023 - Curtomartino

Jo Negroamaro 2022 - Gianfranco Fino

Lamarossa Primitivo 2021 - Amastuola

Orfeo Negroamaro 2023 - Paolo Leo

Piluna 2024 - Castello Monaci

Primitivo di Manduria Dolce Naturale Madrigale 2023 - Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Mirea 2023 - Masseria Borgo dei Trulli

Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Ris. 2022 - Masca del Tacco

Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2021 - Felline

Rifugio Primitivo 2023 - Conti Zecca

Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2022 - Cantine Due Palme

Susumaniello Rosè 2024 - Varvaglione 1921

Terra d’Otranto Fiano Ora 2023 - Menhir Marangelli

Romagna

Romagna Albana Codronchio 2023 – Fattoria Monticino Rosso

Romagna Albana Secco Corallo Giallo 2024 – Gallegati

Romagna Sangiovese Bertinoro Ris. Bron & Rusèval 2021 – Celli

Romagna Sangiovese Modigliana V. Probi Ris. 2022 – Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2023 – Noelia Ricci

Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Ris. 2022 – Chiara Condello

Sardegna

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Ris. 2021 - Tenute Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna 2023 - Antonella Corda

Cannonau di Sardegna Cl. Arbòre 2022 - Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna L’Ora Grande 2023 - La Contralta

Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Hospes Ris. 2022 - Iolei

Cannonau di Sardegna Perda Rubia Ris. 2022 - Tenute Perda Rubia

Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023 - Francesco Cadinu

Cannonau di Sardegna Tèrruas Ris. 2023 - Su’Entu

Nuracada Bovale 2022 - Audarya

Turriga 2021 - Argiolas

Vermentino di Gallura Sup. Kramori 2024 - Saraja

Vermentino di Gallura Sup. Maìa 2023 - Siddùra

Vermentino di Gallura Sup. Pitraia 2022 - Tenute Gregu

Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2024 - Surrau

Vermentino di Gallura Sup. Sienda 2024 - Mura

Vermentino di Sardegna Ràfia 2023 - Santa Maria la Palma

Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2024 - Giovanni Maria Cherchi

Sicilia

Biancoviola 2023 - Aldo Viola

Cerasuolo di Vittoria 2023 - Feudi del Pisciotto

Cerasuolo di Vittoria Cl. Dorilli 2023 - Planeta

Cinque Inverni Catarratto 2018 - Possente

Contrada PC 2023 - Vini Franchetti – Passopisciaro

Etna Bianco Anthemis 2023 - Monteleone

Etna Bianco Contrada Cavaliere 2023 - Palmento Costanzo

Etna Bianco Muganazzi 2023 - Graci

Etna Bianco San Lorenzo 2024 - Girolamo Russo

Etna Bianco Sup. 2024 - Barone di Villagrande

Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2024 - Maugeri

Etna Rosso 2022 - Francesco Tornatore

Etna Rosso Alta Mora 2022 - Alta Mora

Etna Rosso Cavanera Contrada Zucconerò Sciara del Tiglio 2021 - Firriato

Etna Rosso Contrada Arcuria 2023 - Restivo

Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo V. Iannazzo 2022 - Cottanera

Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2023 - Tenuta di Fessina

Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2023 - Cantine Nicosia

Etna Rosso V. Barbagalli 2022 - Pietradolce

Faro 2023 - Le Casematte

Faro Palari 2020 - Palari

Infatata 2024 - Caravaglio

Marsala Sup. Ambra Dolce Vintage 1980 Ris. 1980 - Francesco Intorcia Heritage

Passito di Pantelleria Ben Ryè 2022 - Donnafugata

Sicilia Grillo Cavallo delle Fate 2024 - Tasca d’Almerita

Sicilia Nero d’Avola Saia 2023 - Feudo Maccari

Sicilia Rosso Cantodoro Ris. 2022 - Feudo Arancio

Vino Florio - Cantine Florio

Ziller 47 - Tenuta Gorghi Tondi

Toscana

Bolgheri Bianco Ornellaia 2022 - Ornellaia

Bolgheri Rosso Felciaino 2023 - Giovanni Chiappini

Bolgheri Rosso Sup. Argentiera 2022 - Argentiera

Bolgheri Rosso Sup. Atis 2022 - Guado al Melo

Bolgheri Rosso Sup. Dedicato a Walter 2021 - Poggio al Tesoro

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2022 - Grattamacco

Bolgheri Rosso Volpolo 2023 - Podere Sapaio

Bolgheri Sassicaia 2022 - Tenuta San Guido

Bolgheri Sup. Castello di Bolgheri 2022 - Castello di Bolgheri

Brunello di Montalcino 2020 - Carpineto

Brunello di Montalcino Giodo 2020 - Giodo

Brunello di Montalcino Mercatale Ris. 2019 - Ridolfi

Brunello di Montalcino Montosoli 2020 - Altesino

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020 - Camigliano

Brunello di Montalcino Poggio Landi Ris. 2019 - Poggio Landi – Podere Brizio

Brunello di Montalcino Ris. 2018 - Biondi – Santi Tenuta Greppo

Brunello di Montalcino Ris. 2019 - Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino Ris. 2019 - Fuligni

Brunello di Montalcino Sasso di Luna 2020 - SassodiSole

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2020 - Casanova di Neri

Brunello di Montalcino V. Montosoli 2020 - Canalicchio di Sopra

Brunello di Montalcino V. Nastagio 2020 - Tenuta Col d’Orcia

Brunello di Montalcino V. Pianrosso Santa Caterina D’Oro Ris. 2019 Ciacci Piccolomini D’Aragona

Carmignano Grumarello Ris. 2021 - Tenuta di Artimino

Carmignano Trefiano Ris. 2021 - Tenuta di Capezzana

Chianti Cl. 2022 - Isole e Olena

Chianti Cl. Casanova 2023 - Dievole

Chianti Cl. Fontalpino 2023 - Fattoria Carpineta Fontalpino

Chianti Cl. Gran Selezione 2020 - I Fabbri – Susanna Grassi

Chianti Cl. Gran Selezione Bellezza 2020 - Castello di Gabbiano - Chianti Cl. Gran Selezione Colledilà 2022 - Barone Ricasoli

Chianti Cl. Gran Selezione Coltassala 2022 - Castello di Volpaia

Chianti Cl. Gran Selezione Giovanni Folonari 2020 - Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

Chianti Cl. Gran Selezione La Corte 2022 - Castello di Querceto

Chianti Cl. Gran Selezione La Prima 2022 - Castello Vicchiomaggio

Chianti Cl. Gran Selezione V. Istine 2022 - Istine

Chianti Cl. Gran Selezione V. Montebello Sette 2021 - Tolaini

Chianti Cl. Gran Selezione Valiano San Lazzaro 2022 - Fattoria di Valiano

Chianti Cl. Gran Selezione Vallanzone 2021 - Tenuta di Lilliano

Chianti Cl. Gran Selezione Vign. Il Poggio 2020 - Castello di Monsanto

Chianti Cl. Il Campitello Ris. 2022 - Monteraponi

Chianti Cl. Il Grigio Ris. 2022 - San Felice

Chianti Cl. La Porta di Vertine 2022 - Bertinga

Chianti Cl. Lareale Ris. 2022 - Lamole di Lamole

Chianti Cl. Ris. 2019 - Castell’in Villa

Chianti Cl. Ris. 2022 - Castello di Albola

Chianti Cl. Ris. 2022 - Tenuta di Arceno

Chianti Cl. Sacello 2022 - Arillo in Terrabianca

Chianti Cl. Tenuta Sant’Alfonso 2023 - Rocca delle Macìe – Famiglia Zingarelli

Chianti Cl. Vign. La Selvanella Ris. 2021 - Vigneti La Selvanella

Chianti Cl. Vigna Barbischio Ris. 2022 - Maurizio Alongi

Chianti Cl. Villa Cerna Primocolle 2022 - Famiglia Cecchi

Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Ris. 2020 - Torre a Cona

Chianti Rufina Terraelectae V. Le Rogaie Ris. 2022 - Colognole

Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Ris. 2022 - Marchesi Frescobaldi

Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2022 - Tenuta di Valgiano

Cortona Syrah Apice 2021 - Stefano Amerighi

Cortona Syrah Crano 2021 - Baldetti

Enos I V. V. Sauvignon 2024 - Montauto

Flaccianello della Pieve 2022 - Fontodi

I Sodi di San Niccolò 2021 - Castellare di Castellina

Il Caberlot 2022 - Il Carnasciale

Il Matto delle Giuncaie 2022 - Dianella

La Gioia 2021 - Riecine

Lupicaia 2020 - Castello del Terriccio

Maremma Alicante Oltreconfine 2023 - Bruni

Maremma Ciliegiolo San Lorenzo 2022 - Sassotondo

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2022 - Rocca di Frassinello

Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Ris. 2021 - ColleMassari

Monteti 2021 - Tenuta Monteti

Montevertine 2022 - Montevertine

Morellino di Scansano Tore Del Moro 2022 - Santa Lucia

Nobile di Montepulciano Asinone 2022 - Poliziano

Nobile di Montepulciano Cantina del Redi Pieve Cervognano 2021 - Vecchia Cantina di Montepulciano

Nobile di Montepulciano Costa Grande 2021 - Boscarelli

Nobile di Montepulciano Poggetto di Sopra 2021 - Avignonesi

Oreno 2023 - Tenuta Sette Ponti

Paleo Rosso 2022 - Le Macchiole

Petra 2022 - Petra

Poggio de’ Colli 2022 - Piaggia

Poggio Valente 2022 - Fattoria Le Pupille

Rosso di Montalcino 2023 - Pietroso

Rosso di Montepulciano Prugnanello 2024 - Lunadoro

Sogno Mediterraneo 2023 - Tenuta Casadei

Solaia 2022 - Marchesi Antinori

Strido Merlot 2021 - Podere La Regola

Suisassi 2022 - Duemani

Uno 2022 - Tenuta di Carleone

Valdarno di Sopra Sangioves Bòggina C Ris. 2022 - Fattoria Petrolo

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena 2021 - Il Borro

Vernaccia di San Gimignano Carato 2022 - Montenidoli

Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Ris. 2022 - Il Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di San Gimignano Ris. 2021 - Panizzi

Trentino

San Leonardo 2020 - San Leonardo

Teroldego Rotaliano 2023 - De Vescovi Ulzbach

Teroldego Rotaliano Sup. Sangue di Drago Ris. 2022 - Marco Donati

Trentino Pinot Nero Faedi Ris. 2022 - Bellaveder

Trentino Riesling 2024 - Pojer & Sandri

Trento Brut 1673 2020 - Cesarini Sforza Spumanti

Trento Brut Nature 2019 - Moser

Trento Brut Rosè - Abate Nero

Trento Brut Rosé +4 Limited Edition Ris. 2012 - Letrari

Trento Brut Rotari Flavio Ris. 2017 - Rotari

Trento Extra Brut Blanc de Noirs 2021 - Pisoni Spumanti

Trento Extra Brut Le Général Dallemagne Monfort 2019 - Cantine Monfort

Trento Extra Brut Perlé Nero Ris. 2018 - Ferrari

Umbria

Campo delle Api 2024 - Cantina Monte Vibiano

FiorFiore Grechetto 2023 - Roccafiore

Il Trebbio 2024 - Goretti

Montefalco Rosso 2023 - Scacciadiavoli

Montefalco Rosso Maestà Quattro Chiavi Ris. 2021 - Tenuta Bellafonte

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021 - Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Carapace 2020 - Tenute Lunelli – Castelbuono

Montefalco Sagrantino Chiusa di Pannone 2020 - Antonelli – San Marco

Montefalco Sagrantino Exubera 2018 - Terre de La Custodia

Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021 - Giampaolo Tabarrini

Montefalco Sagrantino Sacrantino 2020 - F.lli Pardi

Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2022 - Barberani

Orvieto Cl. Sup. Mare Antico 2023 - Decugnano dei Barbi

Orvieto Cl. Sup. Panata 2023 - Argillae

Orvieto Cl. Sup. San Giovanni della Sala 2024 - Castello della Sala

Ràmici Ciliegiolo 2022 - Leonardo Bussoletti

Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. 2020 - Lungarotti

Trasimeno Gamay C’Osa 2023 - Madrevite

Valle d’Aosta

Sopraquota 900 2023 - Rosset Terroir

Vda Chardonnay Cuvée Bois 2023 - Les Crêtes

VdA Chardonnay Mains et Cœur 2023 - Maison Anselmet

VdA Pinot Noir L’Emerico 2022 - Elio Ottin

VdA Rosso Coteau Barrage 2023 - Lo Triolet

Veneto