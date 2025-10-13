Cantine emergenti e ritorni storici: le sorprese della Guida Vini d’Italia 2026

Sono oltre 40mila i campioni degustati per realizzare la Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Di questi, 12.300 hanno trovato posto nelle pagine della pubblicazione, e 508 etichette hanno ottenuto il massimo riconoscimento, i Tre Bicchieri. Un risultato che testimonia, come sottolineano i curatori, un lavoro «accurato e privo di barriere stilistiche o ideologiche», capace di rappresentare il panorama vitivinicolo italiano in tutta la sua complessità. La selezione coinvolge grandi cantine, cooperative, piccoli vignaioli e artigiani, riconoscendo valore e identità in ogni approccio produttivo.
L’Italia del vino oggi: un mosaico di stili e territori
La guida restituisce l’immagine di un Paese vitivinicolo vivace, sfaccettato e in continua evoluzione. Nelle zone classiche come Toscana e Piemonte, le annate 2019, 2020 e 2021 hanno offerto vini di grande equilibrio e personalità. Allo stesso tempo, si osserva una crescente attenzione alla sperimentazione: nelle cantine si affiancano contenitori in anfora, cocciopesto, ceramica o cemento di nuova generazione, strumenti che permettono di reinterpretare la tradizione in chiave contemporanea.
La Guida 2026 dei Vini d'Italia del Gambero Rosso
In vigna, il lavoro è sempre più orientato alla sostenibilità. Droni, tecnologie satellitari e vitigni resistenti consentono una gestione rispettosa dell’ambiente e un controllo più preciso delle vigne: è la viticoltura 4.0, che unisce scienza e sensibilità ambientale. Domenica 12 ottobre 2025, il Roma Convention Center - La Nuvola ha ospitato la Grande Degustazione Tre Bicchieri, dalle 16 alle 20. Un appuntamento aperto a operatori, sommelier e appassionati, che potranno degustare le etichette premiate, incontrare i produttori e conoscere i vini rari e i Premi Speciali della guida.
Novità e conferme nei Tre Bicchieri 2026
Tra le 508 etichette premiate emergono curiosità e prime volte. Per la prima volta, il massimo riconoscimento va a un Cirò Bianco, il Mare Chiaro ’24 di Ippolito, che segna una svolta nella storia della Calabria vitivinicola, regione a cui è dedicata anche la copertina del mensile Gambero Rosso di ottobre 2025.
Riconoscimento inedito anche per la Ribona delle Marche, grazie al lavoro dei fratelli Andrea e Leonardo Saputi, e per un Biferno Rosso molisano della cantina Di Majo Norante, esempio di come anche denominazioni meno conosciute possano raggiungere l’eccellenza. Più in basso si può trovare l'elenco completo dei premiati con i Tre Bicchieri.
Premi Speciali della Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso
Ecco tutti i Premi Speciali della Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso:
- Premio per l’impegno sociale
Davide Zoppi e Giuseppe Luciano Aieta - Cà du Ferrà (Liguria)
Per il progetto “Zero Tolleranza per il Silenzio” e l’impegno contro ogni forma di discriminazione.
- Premio per la vitivinicoltura sostenibile
Antonelli - San Marco (Umbria)
Azienda biologica certificata Equalitas, modello di economia circolare e gestione ambientale virtuosa.
- Rosso dell’Anno
Brunello di Montalcino ’20 - Giodo (Toscana)
Un grande Sangiovese firmato Carlo e Bianca Ferrini, simbolo di eleganza e armonia.
- Bianco dell’Anno
Roero Arneis Renesio Incisa Riserva ’20 - Monchiero Carbone (Piemonte)
Un Arneis di classe e longevità, frutto di ricerca e valorizzazione della collina storica del Renesio.
- Bollicine dell’Anno
Franciacorta Brut Nature ’21 - Bosio (Lombardia)
Finezza e profondità per un Brut Nature di grande equilibrio, da Chardonnay e Pinot Nero.
- Rosato dell’Anno
Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino ’24 - Tenuta I Fauri (Abruzzo)
Rosato autentico e carnoso, legato alla tradizione abruzzese del Cerasuolo.
- Vino da meditazione dell’Anno
Lina Passito ’23 - Santa Barbara (Marche)
Un Verdicchio passito di rara eleganza e persistenza, firmato Stefano Antonucci.
- Premio progetto solidale
Nino Caravaglio (Isole Eolie, Sicilia)
Per l’inserimento lavorativo di migranti nei vigneti di Salina, in collaborazione con l’associazione Don Bosco 2000.
- Cantina Emergente
Torre Zambra (Abruzzo)
Rinascita guidata da Federico De Cerchio, con focus sulla qualità e una nuova visione enoturistica.
- Miglior rapporto qualità/prezzo
Cirò Bianco Mare Chiaro ’24 - Ippolito (Calabria)
Un bianco mediterraneo di grande espressività a meno di 10 euro.
- Vignaiolo dell’Anno
Francesco Carfagna - Altura (Isola del Giglio, Toscana)
Per il recupero eroico dei terrazzamenti e la produzione artigianale di Ansonaca.
- Cantina Cooperativa dell’Anno
La Guardiense - Janare (Campania)
Eccellenza collettiva: 1000 soci e 1500 ettari per una cooperativa modello nel Sud Italia.
- Cantina dell’Anno
ABFV Italy - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (Toscana)
Un network di cinque tenute toscane di altissimo livello, con vini curati e identitari.
Dal Nord al Sud: i territori in fermento. Emilia e Romagna, due anime distinte
Un’altra novità editoriale riguarda la scelta di separare Emilia e Romagna come due realtà autonome. Una decisione che riflette differenze sostanziali: da un lato l’Emilia del Pignoletto e del Lambrusco, dall’altro la Romagna del Sangiovese e dell’Albana. Una distinzione non solo geografica ma culturale, che valorizza le specificità territoriali e produttive di entrambe. In Piemonte, il Nebbiolo conferma la sua centralità ma amplia il proprio orizzonte, estendendosi oltre la Langa verso Monferrato, Astigiano e Casalese. In Friuli Venezia Giulia cresce la qualità dei vini di pianura, mentre il Trentino consolida la reputazione dei suoi spumanti di montagna.
La Calabria sta vivendo un rinascimento del vino
Nel Centro Italia, la Toscana resta laboratorio di innovazione, con produttori che alternano metodi ancestrali e sperimentazioni. In Umbria, l’Orvieto vive una nuova stagione d’oro, con bianchi di finezza e longevità. Il Sud Italia, invece, mostra un fermento inedito. In Campania torna protagonista il Casavecchia, mentre la Calabria vive un vero rinascimento, con una generazione di produttori capaci di unire radici e modernità.
Vini, tecnologie e sostenibilità: il futuro è già in vigna
La guida dedica ampio spazio alla trasformazione tecnologica e ambientale della filiera. Oggi sempre più cantine adottano pratiche a basso impatto, sistemi di monitoraggio climatico e strumenti digitali che migliorano precisione e qualità. Questo approccio non snatura la tradizione, ma la rafforza, come ricordano gli autori: «L’innovazione non è rottura, ma consapevolezza del passato».
Un’Italia del vino in equilibrio tra memoria e innovazione
La Guida Vini d’Italia 2026 restituisce un’immagine coerente del panorama vinicolo nazionale: un mosaico di territori e culture, dove il dialogo tra passato e futuro si traduce in autenticità e ricerca costante. In un’Italia che dal Barolo al Cirò, dal Lambrusco al Verdicchio, continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità, il vino resta uno specchio del Paese: diverso, appassionato, e sempre in movimento.
Vini d’Italia 2026: tutti i premiati con i Tre Bicchieri
Ecco i vini premiati con i Tre Bicchieri dalla Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso
Abruzzo
- Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2024 - Tenuta I Fauri
- Cerasuolo d’Abruzzo Giusi 2024 - Tenuta Terraviva
- Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae 2024 - Torre dei Beati
- Cerasuolo d’Abruzzo Sup.Terre di Chieti Fossimatto 2024 - Fontefico
- Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Zanna Ris. 2020 - Dino Illuminati
- Giulia Pecorino 2024 - Cataldi Madonna
- Montepulciano d’Abruzzo 2020 - Inalto Vini d’Altura
- Montepulciano d’Abruzzo Casauria Podere Castorani Ris. 2021 - Castorani
- Montepulciano d’Abruzzo Docheio 2022 - La Valentina
- Montepulciano d’Abruzzo Iskra Ris. 2021 - Masciarelli
- Montepulciano d’Abruzzo Le Stagioni del Vino 2023 - Spinelli
- Montepulciano d’Abruzzo Vign. di Popoli 2016 - Valle Reale
- Nobu 1830 Pecorino 2024 - VignaMadre – Famiglia Di Carlo
- Trebbiano d’Abruzzo 2023 - Emidio Pepe
- Tullum Pecorino Biologico 2024 - Feudo Antico
- Villamagna Ris. 2022 - Torre Zambra
Alto Adige
- A. Cabernet Sauvignon Freienfeld Ris. 2022 - Cantina Kurtatsch
- A. Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Ris. 2021 - Castelfeder
- A. Chardonnay Troy Ris. 2022 - Cantina Tramin
- A. Gewürztraminer Auratus 2024 - Weingut Ritterhof
- A. Gewürztraminer V. Castel Rechtenthal Ris. 2022 - Tenuta J. Hofstätter
- A. Gewürztraminer V. Kastelaz 2023 - Elena Walch
- A. Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz 2024 - Cantina Kaltern
- A. Lagrein Taber Ris. 2023 - Cantina Bozen
- A. Lagrein V. Klosteranger Ris. 2021 - Muri-Gries
- A. Merlot Nussleiten Ris. 2021 - Castel Sallegg
- A. Müller Thurgau V. Feldmarschall von Fenner 2022 - Tiefenbrunner
- A. Pinot Bianco Itos Ris. 2022 - Tenuta Ansitz Waldgries
- A. Pinot Bianco Renaissance Ris. 2022 - Gump Hof – Markus Prackwieser
- A. Pinot Bianco Sirmian 2023 - Nals Margreid
- A. Pinot Nero Sanct Valentin Ris. 2022 - Cantina Produttori San Michele Appiano
- A. Pinot Nero Schweizer 2021 - Franz Haas
- A. Pinot Nero Trattmann Ris. 2022 - Cantina Girlan
- A. Santa Maddalena Cl. V. Rondell 2024 - Glögglhof – Franz Gojer
- A. Sauvignon Gran Lafóa Ris. 2022 - Cantina Colterenzio
- A. Spumante Pas Dosé M. Cl. 2020 - Kettmeir
- A. Terlano Nova Domus Ris. 2022 - Cantina Terlano
- A. Valle Isarco Kerner Aristos 2024 - Cantina Produttori Valle Isarco
- A. Valle Isarco Pinot Grigio 2024 - Köfererhof – Günther Kerschbaumer
- A. Valle Isarco Riesling Praepositus 2023 - Abbazia di Novacella
Basilicata
- Aglianico del Vulture Il Repertorio 2023 - Cantine del Notaio
- Aglianico del Vulture Nero degli Orsini 2019 - Tenuta Lagala
- Aglianico del Vulture Nocte 2021 - Terra dei Re
- Aglianico del Vulture Titolo 2023 - Elena Fucci
Brda (Slovenia)
- Brda Chardonnay Bagueri Sup. 2021 - Klet Brda
- Brda Chardonnay Borgo Scholaris 2023 - Carolina Jakoncic Winery
- Brda Chardonnay Groblja Vedrignano II Cru 2022 - Vini Noüe Marinic Brda Rebula Opoka Medana Jama Cru 2022 - Domaine Marjan Simcic
Calabria
- Cirò Bianco Mare Chiaro 2024 - Ippolito 1845
- Cirò Rosso Cl. Sup. 2023 - Vigneti Vumbaca
- Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. 2023 - Librandi
- Cirò Rosso Cl. Sup. Lice Ris. 2022 - Caparra & Siciliani
- Petraro 2022 - Roberto Ceraudo
Emilia
- Arvange Pas Dosé M. Cl. 2020 – Valtidone
- Brut Rosé M. Cl. Cuvée – Francesco Bellei Francesco Bellei & C.
- Il Pigro Dosaggio Zero M. Cl. 2022 – Cantine Romagnoli
- Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Cl. 2020 – Cantina della Volta
- Lambrusco di Sorbara Piria 2024 – Alberto Paltrinieri
- Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo 2024 – Cavicchioli
- Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile Semprebon 2024 – Fattoria Moretto
- Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vign. Cialdini 2024 – Cleto Chiarli Tenute Agricole
- Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re 2024 – Cantina Settecani
- Reggiano Lambrusco Concerto 2024 – Medici Ermete
Friuli Venezia-Giulia
- Braide Alte 2023 - Livon
- Chardonnay 2020 - Vigne del Malina
- Collio Bianco Broy 2023 - Eugenio Collavini
- Collio Bianco Fosarin 2023 - Ronco dei Tassi
- Collio Bianco Luna di Ponca 2022 - Tenuta Borgo Conventi
- Collio Friulano 2024 - Russiz Superiore
- Collio Malvasia 2024 - Doro Princic
- Collio Ribolla Gialla Ris. 2020 - Primosic
- Collio Sauvignon 2024 - Tiare – Roberto Snidarcig
- Collio Sauvignon Cicinis 2023 - Attems
- Desiderium I Ferretti 2023 - Tenuta Luisa
- FCO Bianco Myò I Fiori di Leonie 2022 - Zorzettig
- FCO Bianco Tricùr Ris. 2019 - Monviert
- FCO Biancosesto 2023 - Tunella
- FCO Friulano Liende 2023 - La Viarte
- FCO Friulano Masiero Ris. 2022 - Torre Rosazza
- FCO Schioppettino di Prepotto 2020 - Vigna Traverso
- Friuli Aquileia Pinot Bianco Opimio 2021 - Ca’ Bolani
- Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2023 - Vie di Romans
- Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2023 - Lis Neris
- Friuli Pinot Bianco 2024 - Le Monde
- Friuli Pinot Grigio 2023 - Ronco Margherita
- Ograde 2022 - Skerk
- Rosazzo Terre Alte 2022 - Livio Felluga
Lazio
- 109 Grechetto 2023 - Tenuta La Pazzaglia
- Anthium Bellone 2024 - Casale del Giglio
- Cesanese del Piglio Sup. Torre del Piano Ris. 2022 - Casale della Ioria
- Cesanese di Olevano Romano Ris. 2021 - Damiano Ciolli
- Fiorano Rosso 2020 - Tenuta di Fiorano
- Frascati Sup. Vign. Falconieri Ris. 2020 - Villa Simone
- Frascati Sup. Vign. La Torretta di Valle Marciana Ris. 2023 - Gabriele Magno
- Habemus 2023 - San Giovenale
- Lavente 2023 - Emiliano Fini
- Montiano 2022 - Famiglia Cotarella
- Roma Rosso Cl. Ris. 2022 - Poggio Le Volpi
Liguria
- Colli di Luni Vermentino Boboli 2024 - Giacomelli
- Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2024 - Cantine Lunae Bosoni
- Colli di Luni Vermentino V. Basse 2024 - Terenzuola
- Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2024 - Cantine Calleri
- Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024 - Maria Donata Bianchi
- Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2023 - Massimo Alessandri
- Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2024 - Laura Aschero
Molise
- Biferno Rosso Ramitello 2021 - Di Majo Norante
Piemonte
- Alta Langa Extra Brut Bera Blanc 2021 - Bera
- Alta Langa Extra Brut Blanc de Noir 2021 - Colombo – Cascina Pastori
- Alta Langa Extra Brut Rosé Caterina Rivella Ris. 2018 - Marcalberto
- Alta Langa Pas Dosé Sboccatura Tardiva Zero Ris. 2019 - Enrico Serafino
- Barbaresco Asili Ris. 2020 - Ca’ del Baio
- Barbaresco Asili Ris. 2020 - Bruno Giacosa
- Barbaresco Bricco di Treiso Il Bricco 2021 - Pio Cesare
- Barbaresco Currà 2020 - Sottimano
- Barbaresco Iago 2022 - Mura Mura
- Barbaresco Rio Sordo 2022 - Cascina delle Rose
- Barbaresco Rombone 2021 - Fiorenzo Nada
- Barbaresco Rose delle Casasse Ris. 2019 - Cascina Baricchi
- Barbaresco Serraboella Sorì Paitin V. V. Ris. 2020 - Paitin
- Barbaresco Sorì Tildin 2022 - Gaja
- Barbera d’Asti La Bigia 2023 - Luigi Spertino
- Barbera d’Asti Lavignone 2024 - Pico Maccario
- Barbera d’Asti Sup. Colli Astiani Viti Centenarie 2021 - Ferraris Agricola
- Barbera d’Asti Superiore La Luna e i Falò 2023 - Vite Colte
- Barbera d’Asti V. V. 50 2023 - Vinchio Vaglio
- Barbera del M.to Sup. Adamant 2021 - Paolo Angelini
- Barbera del Monferrato Sup. Giulin 2023 - Accornero Giulio e Figli
- Barbera d’Asti Sup. Genio 2023 - Gianni Doglia
- Barolo Arborina 2021 - Elio Altare
- Barolo Bricco Ambrogio Dinoi Ris. 2019 - Negretti
- Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2021 - Lodali
- Barolo Brunate 2021 - Vietti
- Barolo Bussia 2021 - Giacomo Fenocchio
- Barolo Bussia V. Mondoca Ris. 2019 - Poderi e Cantine Oddero
- Barolo Castelletto 2021 - G. B. Burlotto
- Barolo Castelletto 2021 - Fortemasso
- Barolo Cerequio 2021 - Michele Chiarlo
- Barolo Cerretta 2021 - Garesio
- Barolo Coste di Rose 2021 - G. D. Vajra
- Barolo del Comune di Diano d’Alba Contadin 2021 - Bricco Maiolica
- Barolo Francia 2021 - Giacomo Conterno
- Barolo Ginestra 2021 - Paolo Conterno
- Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021 - Domenico Clerico
- Barolo Meriame 2021 - Paolo Manzone
- Barolo Monvigliero 2021 - Bel Colle
- Barolo Monvigliero 2021 - Poderi Luigi Einaudi
- Barolo Ornato 2021 - Palladino
- Barolo Vignarionda 2021 - Guido Porro
- Barolo Vignolo Ris. 2019 - Cavallotto – Tenuta Bricco Boschis
- Barolo Villero 2021 - Livia Fontana
- Boca 2021 - Davide Carlone
- Caluso Vintàge 2020 - Orsolani
- Canelli Tenuta del Fant 2024 - Tenuta Il Falchetto
- Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023 - Mandirola
- Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2022 - Giacomo Boveri
- Colli Tortonesi Timorasso Santa Croce 2023 - La Colombera
- Dogliani Papà Celso 2024 - Marziano Abbona
- Dolcetto di Ovada Sup. Du Riva 2020 - Tacchino
- Gattinara 2020 - Torraccia del Piantavigna
- Gattinara V. Ronchi Ris. 2019 - Giancarlo Travaglini
- Gavi del Comune di Gavi Meera 2024 - Roberto Sarotto
- Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024 - Nicola Bergaglio
- Gavi del Comune di Gavi Rovereto Vignavecchia 2019 - Castellari Bergaglio
- Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2024 - La Toledana
- Grignolino d’Asti Monferace 2020 - Tenuta Santa Caterina
- Grignolino del M.To Casalese Arillus 2024 - Sulin
- Grignolino del M.to Casalese Poggeto 2024 - La Casaccia
- Langhe Nebbiolo Ester Canale Rosso 2022 - Giovanni Rosso
- M.to Nebbiolo Sup. Serre di San Pietro 2022 - Bava
- Nebbiolo d’Alba V. Valmaggiore Tutto a Mano 2022 - Orlando Abrigo
- Nizza Cremosina 2022 - Bersano
- Nizza Crivelletto 2023 - Cossetti 1891
- Nizza Pomorosso 2022 - Coppo
- Ovada Bricco Le Zerbe Ris. 2022 - Davide Cavelli
- Ovada Convivio 2023 - Gaggino
- Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2021 - Isolabella della Croce
- Roero Arneis Renesio Incisa Ris. 2020 - Monchiero Carbone
- Roero Arneis Seminari 2024 - Stefanino Costa
- Roero Arneis Sette Anni Ris. 2018 - Angelo Negro
- Roero Le Coste Ris. 2022 - Cascina Ca’ Rossa
- Roero San Michele Ris. 2022 - Marco Porello
- Roero Sterlotti Ris. 2022 - Pelassa
- Ruché di Castagnole M.to ‘Na Vota 2024 - Cantine Sant’Agata
Puglia
- Amativo 2023 - Cantele
- Askos Verdeca 2024 - Masseria Li Veli
- Castel del Monte Nero di Troia Parco Marano 2020 - Giancarlo Ceci
- Cubardi 2023 - Schola Sarmenti
- Cunedda Negroamaro 2022 - Carvinea
- F Negroamaro 2022 - San Marzano Vini
- Gioia del Colle Primitivo 16 San Benedetto 2022 - Polvanera
- Gioia del Colle Primitivo Fanova 2023 - Terrecarsiche 1939
- Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2022 - Tenuta Viglione
- Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2022 - Tenute Chiaromonte
- Gioia del Colle Primitivo Ris. 2020 - Pietraventosa
- Gioia del Colle Primitivo Ris. 2022 - Cantine Tre Pini
- Gioia del Colle Primitivo Senatore 2022 - Coppi
- Gioia del Colle Primitivo Terracava 2023 - Curtomartino
- Jo Negroamaro 2022 - Gianfranco Fino
- Lamarossa Primitivo 2021 - Amastuola
- Orfeo Negroamaro 2023 - Paolo Leo
- Piluna 2024 - Castello Monaci
- Primitivo di Manduria Dolce Naturale Madrigale 2023 - Produttori di Manduria
- Primitivo di Manduria Mirea 2023 - Masseria Borgo dei Trulli
- Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Ris. 2022 - Masca del Tacco
- Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2021 - Felline
- Rifugio Primitivo 2023 - Conti Zecca
- Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2022 - Cantine Due Palme
- Susumaniello Rosè 2024 - Varvaglione 1921
- Terra d’Otranto Fiano Ora 2023 - Menhir Marangelli
Romagna
- Romagna Albana Codronchio 2023 – Fattoria Monticino Rosso
- Romagna Albana Secco Corallo Giallo 2024 – Gallegati
- Romagna Sangiovese Bertinoro Ris. Bron & Rusèval 2021 – Celli
- Romagna Sangiovese Modigliana V. Probi Ris. 2022 – Villa Papiano
- Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2023 – Noelia Ricci
- Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Ris. 2022 – Chiara Condello
Sardegna
- Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Ris. 2021 - Tenute Sella & Mosca
- Cannonau di Sardegna 2023 - Antonella Corda
- Cannonau di Sardegna Cl. Arbòre 2022 - Giuseppe Gabbas
- Cannonau di Sardegna L’Ora Grande 2023 - La Contralta
- Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Hospes Ris. 2022 - Iolei
- Cannonau di Sardegna Perda Rubia Ris. 2022 - Tenute Perda Rubia
- Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023 - Francesco Cadinu
- Cannonau di Sardegna Tèrruas Ris. 2023 - Su’Entu
- Nuracada Bovale 2022 - Audarya
- Turriga 2021 - Argiolas
- Vermentino di Gallura Sup. Kramori 2024 - Saraja
- Vermentino di Gallura Sup. Maìa 2023 - Siddùra
- Vermentino di Gallura Sup. Pitraia 2022 - Tenute Gregu
- Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2024 - Surrau
- Vermentino di Gallura Sup. Sienda 2024 - Mura
- Vermentino di Sardegna Ràfia 2023 - Santa Maria la Palma
- Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2024 - Giovanni Maria Cherchi
Sicilia
- Biancoviola 2023 - Aldo Viola
- Cerasuolo di Vittoria 2023 - Feudi del Pisciotto
- Cerasuolo di Vittoria Cl. Dorilli 2023 - Planeta
- Cinque Inverni Catarratto 2018 - Possente
- Contrada PC 2023 - Vini Franchetti – Passopisciaro
- Etna Bianco Anthemis 2023 - Monteleone
- Etna Bianco Contrada Cavaliere 2023 - Palmento Costanzo
- Etna Bianco Muganazzi 2023 - Graci
- Etna Bianco San Lorenzo 2024 - Girolamo Russo
- Etna Bianco Sup. 2024 - Barone di Villagrande
- Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2024 - Maugeri
- Etna Rosso 2022 - Francesco Tornatore
- Etna Rosso Alta Mora 2022 - Alta Mora
- Etna Rosso Cavanera Contrada Zucconerò Sciara del Tiglio 2021 - Firriato
- Etna Rosso Contrada Arcuria 2023 - Restivo
- Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo V. Iannazzo 2022 - Cottanera
- Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2023 - Tenuta di Fessina
- Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2023 - Cantine Nicosia
- Etna Rosso V. Barbagalli 2022 - Pietradolce
- Faro 2023 - Le Casematte
- Faro Palari 2020 - Palari
- Infatata 2024 - Caravaglio
- Marsala Sup. Ambra Dolce Vintage 1980 Ris. 1980 - Francesco Intorcia Heritage
- Passito di Pantelleria Ben Ryè 2022 - Donnafugata
- Sicilia Grillo Cavallo delle Fate 2024 - Tasca d’Almerita
- Sicilia Nero d’Avola Saia 2023 - Feudo Maccari
- Sicilia Rosso Cantodoro Ris. 2022 - Feudo Arancio
- Vino Florio - Cantine Florio
- Ziller 47 - Tenuta Gorghi Tondi
Toscana
- Bolgheri Bianco Ornellaia 2022 - Ornellaia
- Bolgheri Rosso Felciaino 2023 - Giovanni Chiappini
- Bolgheri Rosso Sup. Argentiera 2022 - Argentiera
- Bolgheri Rosso Sup. Atis 2022 - Guado al Melo
- Bolgheri Rosso Sup. Dedicato a Walter 2021 - Poggio al Tesoro
- Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2022 - Grattamacco
- Bolgheri Rosso Volpolo 2023 - Podere Sapaio
- Bolgheri Sassicaia 2022 - Tenuta San Guido
- Bolgheri Sup. Castello di Bolgheri 2022 - Castello di Bolgheri
- Brunello di Montalcino 2020 - Carpineto
- Brunello di Montalcino Giodo 2020 - Giodo
- Brunello di Montalcino Mercatale Ris. 2019 - Ridolfi
- Brunello di Montalcino Montosoli 2020 - Altesino
- Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020 - Camigliano
- Brunello di Montalcino Poggio Landi Ris. 2019 - Poggio Landi – Podere Brizio
- Brunello di Montalcino Ris. 2018 - Biondi – Santi Tenuta Greppo
- Brunello di Montalcino Ris. 2019 - Poggio di Sotto
- Brunello di Montalcino Ris. 2019 - Fuligni
- Brunello di Montalcino Sasso di Luna 2020 - SassodiSole
- Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2020 - Casanova di Neri
- Brunello di Montalcino V. Montosoli 2020 - Canalicchio di Sopra
- Brunello di Montalcino V. Nastagio 2020 - Tenuta Col d’Orcia
- Brunello di Montalcino V. Pianrosso Santa Caterina D’Oro Ris. 2019 Ciacci Piccolomini D’Aragona
- Carmignano Grumarello Ris. 2021 - Tenuta di Artimino
- Carmignano Trefiano Ris. 2021 - Tenuta di Capezzana
- Chianti Cl. 2022 - Isole e Olena
- Chianti Cl. Casanova 2023 - Dievole
- Chianti Cl. Fontalpino 2023 - Fattoria Carpineta Fontalpino
- Chianti Cl. Gran Selezione 2020 - I Fabbri – Susanna Grassi
- Chianti Cl. Gran Selezione Bellezza 2020 - Castello di Gabbiano - Chianti Cl. Gran Selezione Colledilà 2022 - Barone Ricasoli
- Chianti Cl. Gran Selezione Coltassala 2022 - Castello di Volpaia
- Chianti Cl. Gran Selezione Giovanni Folonari 2020 - Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari
- Chianti Cl. Gran Selezione La Corte 2022 - Castello di Querceto
- Chianti Cl. Gran Selezione La Prima 2022 - Castello Vicchiomaggio
- Chianti Cl. Gran Selezione V. Istine 2022 - Istine
- Chianti Cl. Gran Selezione V. Montebello Sette 2021 - Tolaini
- Chianti Cl. Gran Selezione Valiano San Lazzaro 2022 - Fattoria di Valiano
- Chianti Cl. Gran Selezione Vallanzone 2021 - Tenuta di Lilliano
- Chianti Cl. Gran Selezione Vign. Il Poggio 2020 - Castello di Monsanto
- Chianti Cl. Il Campitello Ris. 2022 - Monteraponi
- Chianti Cl. Il Grigio Ris. 2022 - San Felice
- Chianti Cl. La Porta di Vertine 2022 - Bertinga
- Chianti Cl. Lareale Ris. 2022 - Lamole di Lamole
- Chianti Cl. Ris. 2019 - Castell’in Villa
- Chianti Cl. Ris. 2022 - Castello di Albola
- Chianti Cl. Ris. 2022 - Tenuta di Arceno
- Chianti Cl. Sacello 2022 - Arillo in Terrabianca
- Chianti Cl. Tenuta Sant’Alfonso 2023 - Rocca delle Macìe – Famiglia Zingarelli
- Chianti Cl. Vign. La Selvanella Ris. 2021 - Vigneti La Selvanella
- Chianti Cl. Vigna Barbischio Ris. 2022 - Maurizio Alongi
- Chianti Cl. Villa Cerna Primocolle 2022 - Famiglia Cecchi
- Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Ris. 2020 - Torre a Cona
- Chianti Rufina Terraelectae V. Le Rogaie Ris. 2022 - Colognole
- Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Ris. 2022 - Marchesi Frescobaldi
- Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2022 - Tenuta di Valgiano
- Cortona Syrah Apice 2021 - Stefano Amerighi
- Cortona Syrah Crano 2021 - Baldetti
- Enos I V. V. Sauvignon 2024 - Montauto
- Flaccianello della Pieve 2022 - Fontodi
- I Sodi di San Niccolò 2021 - Castellare di Castellina
- Il Caberlot 2022 - Il Carnasciale
- Il Matto delle Giuncaie 2022 - Dianella
- La Gioia 2021 - Riecine
- Lupicaia 2020 - Castello del Terriccio
- Maremma Alicante Oltreconfine 2023 - Bruni
- Maremma Ciliegiolo San Lorenzo 2022 - Sassotondo
- Maremma Toscana Merlot Baffonero 2022 - Rocca di Frassinello
- Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Ris. 2021 - ColleMassari
- Monteti 2021 - Tenuta Monteti
- Montevertine 2022 - Montevertine
- Morellino di Scansano Tore Del Moro 2022 - Santa Lucia
- Nobile di Montepulciano Asinone 2022 - Poliziano
- Nobile di Montepulciano Cantina del Redi Pieve Cervognano 2021 - Vecchia Cantina di Montepulciano
- Nobile di Montepulciano Costa Grande 2021 - Boscarelli
- Nobile di Montepulciano Poggetto di Sopra 2021 - Avignonesi
- Oreno 2023 - Tenuta Sette Ponti
- Paleo Rosso 2022 - Le Macchiole
- Petra 2022 - Petra
- Poggio de’ Colli 2022 - Piaggia
- Poggio Valente 2022 - Fattoria Le Pupille
- Rosso di Montalcino 2023 - Pietroso
- Rosso di Montepulciano Prugnanello 2024 - Lunadoro
- Sogno Mediterraneo 2023 - Tenuta Casadei
- Solaia 2022 - Marchesi Antinori
- Strido Merlot 2021 - Podere La Regola
- Suisassi 2022 - Duemani
- Uno 2022 - Tenuta di Carleone
- Valdarno di Sopra Sangioves Bòggina C Ris. 2022 - Fattoria Petrolo
- Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena 2021 - Il Borro
- Vernaccia di San Gimignano Carato 2022 - Montenidoli
- Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Ris. 2022 - Il Colombaio di Santa Chiara
- Vernaccia di San Gimignano Ris. 2021 - Panizzi
Trentino
- San Leonardo 2020 - San Leonardo
- Teroldego Rotaliano 2023 - De Vescovi Ulzbach
- Teroldego Rotaliano Sup. Sangue di Drago Ris. 2022 - Marco Donati
- Trentino Pinot Nero Faedi Ris. 2022 - Bellaveder
- Trentino Riesling 2024 - Pojer & Sandri
- Trento Brut 1673 2020 - Cesarini Sforza Spumanti
- Trento Brut Nature 2019 - Moser
- Trento Brut Rosè - Abate Nero
- Trento Brut Rosé +4 Limited Edition Ris. 2012 - Letrari
- Trento Brut Rotari Flavio Ris. 2017 - Rotari
- Trento Extra Brut Blanc de Noirs 2021 - Pisoni Spumanti
- Trento Extra Brut Le Général Dallemagne Monfort 2019 - Cantine Monfort
- Trento Extra Brut Perlé Nero Ris. 2018 - Ferrari
Umbria
- Campo delle Api 2024 - Cantina Monte Vibiano
- FiorFiore Grechetto 2023 - Roccafiore
- Il Trebbio 2024 - Goretti
- Montefalco Rosso 2023 - Scacciadiavoli
- Montefalco Rosso Maestà Quattro Chiavi Ris. 2021 - Tenuta Bellafonte
- Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021 - Arnaldo Caprai
- Montefalco Sagrantino Carapace 2020 - Tenute Lunelli – Castelbuono
- Montefalco Sagrantino Chiusa di Pannone 2020 - Antonelli – San Marco
- Montefalco Sagrantino Exubera 2018 - Terre de La Custodia
- Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021 - Giampaolo Tabarrini
- Montefalco Sagrantino Sacrantino 2020 - F.lli Pardi
- Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2022 - Barberani
- Orvieto Cl. Sup. Mare Antico 2023 - Decugnano dei Barbi
- Orvieto Cl. Sup. Panata 2023 - Argillae
- Orvieto Cl. Sup. San Giovanni della Sala 2024 - Castello della Sala
- Ràmici Ciliegiolo 2022 - Leonardo Bussoletti
- Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. 2020 - Lungarotti
- Trasimeno Gamay C’Osa 2023 - Madrevite
Valle d’Aosta
- Sopraquota 900 2023 - Rosset Terroir
- Vda Chardonnay Cuvée Bois 2023 - Les Crêtes
- VdA Chardonnay Mains et Cœur 2023 - Maison Anselmet
- VdA Pinot Noir L’Emerico 2022 - Elio Ottin
- VdA Rosso Coteau Barrage 2023 - Lo Triolet
Veneto
- Amarone della Valpolicella 2021 - Montezovo – Famiglia Cottini
- Amarone della Valpolicella Barriques 2019 - Zeni 1870
- Amarone della Valpolicella Cl. 2016 - Bertani
- Amarone della Valpolicella Cl. 2018 - Giuseppe Quintarelli
- Amarone della Valpolicella Cl. 2020 - Brigaldara
- Amarone della Valpolicella Cl. Albasini 2018 - Villa Spinosa
- Amarone della Valpolicella Cl. Bosan Ris. 2016 - Gerardo Cesari
- Amarone della Valpolicella Cl. De Buris Ris. 2013 - Tommasi Viticoltori
- Amarone della Valpolicella Cl. Leone Zardini Ris. 2019 - Pietro Zardini
- Amarone della Valpolicella Cl. Monte Ca’ Bianca Ris. 2019 - Lorenzo Begali
- Amarone della Valpolicella Cl. Monte Olmi Ris. 2018 - F.lli Tedeschi
- Amarone della Valpolicella Cl. Ravazzol 2019 - Ca’ La Bionda
- Amarone della Valpolicella Cl. Terre di Cariano Cecilia Beretta Ris. 2018 - Pasqua
- Baon 2021 - Conte Emo Capodilista – La Montecchia
- Bardolino Cl. Sup. 2023 - Le Tende
- Capitel Croce 2023 - Anselmi
- Cartizze Brut La Rivetta 2024 - Villa Sandi
- Colli Euganei Rosso Gemola 2020 - Vignalta
- Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2024 - BiancaVigna
- Custoza Sup. Amedeo 2023 - Cavalchina
- Custoza Sup. Ca’ del Magro 2023 - Monte del Frà
- Custoza Sup. Summa 2023 - Gorgo
- Lessini Durello Pas Dosé Amedeo Ris. 2020 - Ca’ Rugate
- Lugana Molceo Ris. 2023 - Ottella
- Montello Asolo Rosso dell’Abazia 2021 - Serafini & Vidotto
- Montello Asolo Rosso Sup. Venegazzù Capo di Stato 2021 - Loredan Gasparini
- Monti Lessini Durello Pas Dosé Nera Ris. 2017 - Fongaro Spumanti
- Pinot Grigio delle Venezie Biancogrigio Tesirare 2023 - Italo Cescon
- Soave Cl. Calvarino 2023 - Pieropan
- Soave Cl. Campo Vulcano 2024 - I Campi
- Soave Cl. Le Battistelle 2023 - Le Battistelle
- Soave Cl. Monte Carbonare 2023 - Suavia
- Soave Roncà Monte Calvarina La Capelina 2024 - Franchetto
- Soave Sup. Roncà Monte Calvarina Runcata 2023 - Dal Cero – Tenuta Corte Giacobbe
- Soave Sup. V. Il Casale 2023 - Agostino Vicentini
- Terra dei Forti Pinot Grigio Rìvoli 2023 - Roeno
- Traccia di Bianco 2023 - Le Fraghe
- Valdobbiadene Brut V. V. 2024 - Ruggeri & C.
- Valdobbiadene Rive di Campea Extra Brut 2024 - Bisol1542
- Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2024 - Graziano Merotto
- Valdobbiadene Rive di Farrò Extra Brut Particella 232 2024 - Sorelle Bronca
- Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Grande Cuvèe del Fondatore Motus Vitae 2023 - Bortolomiol
- Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore Nazzareno Pola 2024 - Andreola
- Valpolicella Ca’ Fiui Corte Sant’Alda 2023 - Camerani – Corte Sant’Alda
- Valpolicella Cl. Sup. Grola 2022 - Allegrini
- Valpolicella Cl. Sup. Sant’Urbano 2022 - Speri
- Valpolicella Sup. La Bandina 2022 - Tenuta Sant’Antonio