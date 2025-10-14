Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 14 ottobre 2025  | aggiornato alle 22:47 | 115052 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

partnership

Maserati, arriva la Grecale in edizione limitata dedicata al vino “Il Bruciato”

Maserati e Marchesi Antinori presentano Grecale Tributo Il Bruciato, serie limitata che unisce design automobilistico e vino Il Bruciato, celebrando il Saper Vivere Italiano e Bolgheri

di Redazione Italia a Tavola
 
14 ottobre 2025 | 18:26

Maserati, arriva la Grecale in edizione limitata dedicata al vino “Il Bruciato”

Maserati e Marchesi Antinori presentano Grecale Tributo Il Bruciato, serie limitata che unisce design automobilistico e vino Il Bruciato, celebrando il Saper Vivere Italiano e Bolgheri

di Redazione Italia a Tavola
14 ottobre 2025 | 18:26
 

Maserati e Marchesi Antinori hanno svelato Grecale Tributo Il Bruciato, una serie limitata che mette in dialogo il mondo dell’automobile e quello del vino. L’iniziativa nasce nell’ambito del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, che consente di realizzare vetture uniche, combinando design, prestazioni e materiali pregiati. La collaborazione celebra il Saper Vivere Italiano, con Bolgheri come punto di riferimento per il vino Il Bruciato, prodotto dal 2002 da Marchesi Antinori.

Maserati, arriva la Grecale in edizione limitata dedicata al vino “Il Bruciato”

Maserati e Marchesi Antinori hanno svelato Grecale Tributo Il Bruciato

Design e dettagli esclusivi

Il design esterno della vettura è ispirato alla stagione della vendemmia e ai colori del vino. La carrozzeria in Alchimia Scarlatta utilizza il pigmento Chromaflair, che crea una variazione cromatica tra oro ramato e lampone scuro. I cerchi da 21” sono disponibili nelle versioni Pegaso Forgiati o Crio Fuoriserie, con finitura Nero Lucido opzionale e pinze freno nere.

Gli interni combinano Tan/Dark Red Leather con cuciture tono su tono e grafica “cannelloni”. Il poggiatesta riporta il logo Tridente in Dark Red, mentre l’impianto audio premium Sonus faber a 14 altoparlanti e il tetto panoramico contribuiscono a un’esperienza sensoriale completa.

L’omaggio alla Toscana e al vino Il Bruciato

Il progetto celebra Bolgheri, territorio simbolo della viticoltura italiana e casa del vino Il Bruciato. «Il Bruciato è stato prodotto per la prima volta nel 2002: un’annata complessa, segnata dalle sfide e dalla pioggia. Da quella difficoltà è nato un nuovo vino moderno e accessibile», spiega Renzo Cotarella, ceo di Marchesi Antinori. La vettura vuole trasmettere la stessa essenza del vino, unendo eleganza, piacere e identità territoriale.

Maserati, arriva la Grecale in edizione limitata dedicata al vino “Il Bruciato”

Il Bruciato di Marchesi Antinori

Un tributo al Saper Vivere Italiano

Secondo Giovanni Perosino, chief marketing and communication officer di Maserati: «Grecale Tributo Il Bruciato è il frutto di un lavoro esclusivo, ispirato alla tradizione, all'innovazione e all'artigianalità 100% made in Italy. Questa speciale versione celebra il saper vivere italiano, dove ogni curva racconta una storia e ogni viaggio diventa esperienza».

Maserati, arriva la Grecale in edizione limitata dedicata al vino “Il Bruciato”

La serie limitata rappresenta quindi un collegamento tra due mondi italiani iconici

La serie limitata rappresenta quindi un collegamento tra due mondi italiani iconici, con un’attenzione particolare ai dettagli, alla personalizzazione e alla narrativa territoriale.

Marchesi Antinori
Via Cassia per Siena 133 - Località Bargino 50026 San Casciano val di Pesa (Fi)
Tel +39 055 2359700

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Maserati Marchesi Antinori Grecale Tributo Il Bruciato Bolgheri vino italiano SUV di lusso design su misura Fuoriserie Saper Vivere Italiano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Lucart
Icam
Fontina DOP
Nomacorc Vinventions
Lucart
Icam
Fontina DOP
Nomacorc Vinventions
Antinori
Tirreno CT

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025