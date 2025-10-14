Maserati, arriva la Grecale in edizione limitata dedicata al vino “Il Bruciato”

Maserati e Marchesi Antinori hanno svelato Grecale Tributo Il Bruciato, una serie limitata che mette in dialogo il mondo dell’automobile e quello del vino. L’iniziativa nasce nell’ambito del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, che consente di realizzare vetture uniche, combinando design, prestazioni e materiali pregiati. La collaborazione celebra il Saper Vivere Italiano, con Bolgheri come punto di riferimento per il vino Il Bruciato, prodotto dal 2002 da Marchesi Antinori.

Design e dettagli esclusivi

Il design esterno della vettura è ispirato alla stagione della vendemmia e ai colori del vino. La carrozzeria in Alchimia Scarlatta utilizza il pigmento Chromaflair, che crea una variazione cromatica tra oro ramato e lampone scuro. I cerchi da 21” sono disponibili nelle versioni Pegaso Forgiati o Crio Fuoriserie, con finitura Nero Lucido opzionale e pinze freno nere.

Gli interni combinano Tan/Dark Red Leather con cuciture tono su tono e grafica “cannelloni”. Il poggiatesta riporta il logo Tridente in Dark Red, mentre l’impianto audio premium Sonus faber a 14 altoparlanti e il tetto panoramico contribuiscono a un’esperienza sensoriale completa.

L’omaggio alla Toscana e al vino Il Bruciato

Il progetto celebra Bolgheri, territorio simbolo della viticoltura italiana e casa del vino Il Bruciato. «Il Bruciato è stato prodotto per la prima volta nel 2002: un’annata complessa, segnata dalle sfide e dalla pioggia. Da quella difficoltà è nato un nuovo vino moderno e accessibile», spiega Renzo Cotarella, ceo di Marchesi Antinori. La vettura vuole trasmettere la stessa essenza del vino, unendo eleganza, piacere e identità territoriale.

Il Bruciato di Marchesi Antinori

Un tributo al Saper Vivere Italiano

Secondo Giovanni Perosino, chief marketing and communication officer di Maserati: «Grecale Tributo Il Bruciato è il frutto di un lavoro esclusivo, ispirato alla tradizione, all'innovazione e all'artigianalità 100% made in Italy. Questa speciale versione celebra il saper vivere italiano, dove ogni curva racconta una storia e ogni viaggio diventa esperienza».

La serie limitata rappresenta quindi un collegamento tra due mondi italiani iconici, con un’attenzione particolare ai dettagli, alla personalizzazione e alla narrativa territoriale.