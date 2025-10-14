Ocm Vino, via libera ai contributi: oltre 27 milioni per l’internazionalizzazione

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha approvato la graduatoria provvisoria dei progetti nazionali di promozione del vino nei mercati extra UE per la campagna 2025/2026. Il provvedimento, firmato dalla direttrice generale Teresa Nicolazzi, assegna oltre 27 milioni di euro di contributi a quindici progetti presentati da imprese e consorzi del settore vitivinicolo. Si tratta di una misura che rientra nella Organizzazione Comune di Mercato (Ocm) Vino, parte integrante della Politica Agricola Comune (Pac) 2023-2027, pensata per sostenere le attività di comunicazione, marketing e promozione del vino italiano sui mercati internazionali.

Export del vino: il Masaf finanzia 15 progetti per oltre 27 milioni di euro

Contributi Ocm vino, i beneficiari

Tra i progetti ammessi, spiccano nomi storici del vino italiano e realtà cooperative radicate nei principali territori viticoli. Nel complesso, i progetti ammessi sommano oltre 63 milioni di euro di valore e 27,5 milioni di contributi pubblici, di cui circa 22 milioni già erogabili come anticipo. Ecco l’elenco completo dei soggetti finanziati, con gli importi ammessi:

Beneficiari contributi Ocm vino 2025/26 (elenco provvisorio) Beneficiario Importo progetto Contributo richiesto Importo progetto ammesso Importo contributo ammesso Marchesi Frescobaldi 4.104.601,40 2.052.300,70 4.104.601,40 2.052.300,70 Nosio 7.571.864,73 3.028.745,90 7.571.864,73 3.028.745,89 Schenk Italia 2.720.755,38 1.360.377,70 2.696.905,38 1.348.452,69 Be Wines 2.887.622,26 1.443.811,10 2.887.602,26 1.443.801,13 Soc. Agr. Roeno 1.222.050,11 611.025,10 1167148,212 583.574,10 Federdoc 501.748,00 245.856,50 501.748,00 245.856,52 Fantini 5.911.640,13 2.364.656,10 5.905.640,13 2.362.256,05 La Marca 3.320.311,10 1.328.124,40 3.313.311,10 1.325.324,44 Herita Marzotto 8.525.111,25 3.410.044,50 8.176.831,93 3.270.732,77 Zonin1821 8.372.469,36 3.348.987,70 8.318.328,62 3.327.331,45 Ist. Grandi Marchi 9.675.510,17 3.870.204,10 9.675.510,17 3.870.204,07 Magellano 1.473.675,00 736.837,50 1.473.675,00 736.837,50 Vigneto Italia 982.285,00 491.142,50 963.089,25 481.544,63 Cons. Italian essence 1.514.070,00 757.035,00 1.494.658,83 747.329,42 Cons. Tuscany & Co 5.645.990,00 2.822.995,00 5.456.378,36 2.728.189,18 TOTALE 64.429.703,89 27.872.143,80 63.707.293,37 27.552.480,54

Graduatoria provvisoria e verifiche di Agea

La graduatoria pubblicata dal Masaf ha carattere provvisorio. L’assegnazione dei contributi diventerà effettiva solo dopo le verifiche precontrattuali di Agea, che dovrà controllare la regolarità amministrativa e finanziaria dei progetti. Il decreto precisa che eventuali rettifiche agli importi potranno essere applicate al termine dei controlli. Tutti i dettagli e i verbali del Comitato di valutazione sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione “Gare”.

L’obiettivo: rafforzare la presenza del vino italiano nei mercati esteri

La misura “Promozione nei Paesi terzi” punta a consolidare la posizione competitiva del vino italiano nei mercati extra Ue, sostenendo azioni di comunicazione, campagne pubblicitarie, eventi, fiere e degustazioni. Secondo quanto si legge nel decreto, «il sostegno economico è finalizzato a valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, rafforzando l’immagine del vino italiano come simbolo di qualità e cultura». Le risorse derivano dal Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), nell’ambito del Piano Strategico PAC 2023-2027.

La misura punta a consolidare la posizione competitiva del vino italiano nei mercati extra Ue

Il vino resta uno dei motori dell’agroalimentare nazionale: secondo i dati Istat, nel 2024 le esportazioni italiane hanno superato i 7,8 miliardi di euro, con una crescita sostenuta in Nord America e Asia. I fondi del Masaf offriranno un supporto decisivo alle aziende che vogliono espandere la propria presenza sui mercati emergenti, come Cina, Corea del Sud e America Latina, attraverso strategie digitali e storytelling territoriale. Un rappresentante di settore sottolinea che «questi progetti permettono alle aziende italiane di presentarsi in modo competitivo e coordinato sui mercati globali, con un’identità condivisa e riconoscibile».