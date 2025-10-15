Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 15 ottobre 2025  | aggiornato alle 15:03 | 115067 articoli pubblicati

stile

Barolo e moda: perché il vino di Enzo Bartoli è definito "Piemonte Couture"

Enzo Bartoli porta in bottiglia l'eleganza del Piemonte: dal Barolo Docg al Langhe Nebbiolo Doc fino all'Albarossa Piemonte Doc, ogni calice è espressione di stile e cultura

di Redazione Italia a Tavola
 
15 ottobre 2025 | 09:30

Barolo e moda: perché il vino di Enzo Bartoli è definito “Piemonte Couture"

Enzo Bartoli porta in bottiglia l’eleganza del Piemonte: dal Barolo Docg al Langhe Nebbiolo Doc fino all’Albarossa Piemonte Doc, ogni calice è espressione di stile e cultura

di Redazione Italia a Tavola
15 ottobre 2025 | 09:30
 

Enzo Bartoli è un progetto che porta in bottiglia l’essenza del Piemonte, regione che da secoli rappresenta sobrietà ed eleganza. Non un’azienda in senso tradizionale, ma una collezione che seleziona le voci più eloquenti di questo territorio, riunendole sotto un nome divenuto sinonimo di stile.

Barolo e moda: perché il vino di Enzo Bartoli è definito “Piemonte Couture

Enzo Bartoli, Piemonte Couture: eleganza, cultura e visione in un calice

Il Piemonte è terra di vigne scolpite nei secoli, di cucine che fondono semplicità e complessità, di un patrimonio culturale che ha reso il gusto una disciplina. È in questo contesto che Enzo Bartoli propone i suoi vini: espressioni curate con l’occhio del tastemaker, capaci di restituire tanto la nobiltà quanto la vitalità di queste colline.

Barolo Docg: l’icona del Nebbiolo

Nel Barolo Docg il Nebbiolo si eleva a icona di struttura e longevità. È un vino che chiede tempo, e che nel tempo si rivela: profumi di rosa appassita, spezie, liquirizia, tannini austeri che sostengono una trama elegante.

Barolo e moda: perché il vino di Enzo Bartoli è definito “Piemonte Couture

Il Barolo Docg di Enzo Bartoli

Si abbina naturalmente alle grandi ricette della tradizione piemontese - brasato al Barolo, tajarin al tartufo bianco, stracotti di selvaggina - così come ai formaggi nobili della regione, dal Castelmagno al Bra stagionato. Ogni bicchiere diventa un atto conviviale, capace di trasformare un piatto in esperienza.

Langhe Nebbiolo Doc: finezza e immediatezza

Il Langhe Nebbiolo Doc esprime la stessa finezza con maggiore immediatezza. I suoi profumi di frutti rossi e viole, uniti a tannini più docili, lo rendono un interprete versatile: perfetto con agnolotti del plin al sugo d’arrosto, risotto ai funghi, coniglio alle erbe.

Barolo e moda: perché il vino di Enzo Bartoli è definito “Piemonte Couture

Il Nebbiolo Doc di Enzo Bartoli

È il vino che unisce la cucina quotidiana e la grande tavola, coniugando agilità e complessità in un equilibrio che resta distintamente piemontese.

Albarossa Piemonte Doc: l’anima contemporanea

L’Albarossa Piemonte Doc è l’anima più audace e contemporanea della collezione. Nata dall’incrocio tra Barbera e Nebbiolo ideato negli anni ’30, oggi rivela un carattere moderno e identitario: il vigore della Barbera si intreccia con l’eleganza del Nebbiolo, dando vita a un rosso intenso e fresco.

Barolo e moda: perché il vino di Enzo Bartoli è definito “Piemonte Couture

L'Albarossa Piemonte Doc di Enzo Bartoli

I suoi aromi di frutti scuri e spezie dolci dialogano con paste ripiene, arrosti di vitello, agnello al forno con erbe aromatiche. Un vino che unisce radici storiche e sensibilità attuale, ponte ideale tra radici e contemporaneità.

Un sigillo di stile nel vino piemontese

Ogni vino firmato Enzo Bartoli nasce da una ricerca precisa: piccoli conferitori, vigne selezionate, un approccio rispettoso e mai invasivo in cantina. Il risultato non è solo un’etichetta, ma un modo di intendere il Piemonte come cultura del buon gusto.

Barolo e moda: perché il vino di Enzo Bartoli è definito “Piemonte Couture

Ogni vino firmato Enzo Bartoli nasce da una ricerca precisa

Un territorio che non si racconta soltanto nei calici, ma anche nella gastronomia, nell’arte, nel design e nella moda - settori che condividono la stessa attenzione al dettaglio e la stessa vocazione alla bellezza. Calici che combinano carattere, eleganza e visione contemporanea: questa è l’essenza di Piemonte Couture.

MGM Mondodelvino Spa
Via Carlo Seganti, 73 47121 Forlì (Fc)
Tel +39 0543 789911

© Riproduzione riservata

 
Enzo Bartoli vini piemontesi Barolo DOCG Langhe Nebbiolo DOC Albarossa Piemonte DOC vino Piemonte eleganza piemontese cucina piemontese vino e abbinamenti Piemonte Couture
 
