Dal Lambrusco di Sorbara al Pignoletto: Cavicchioli accompagna i menu d’autunno

Finezza, verticalità e identità territoriale: Vigna del Cristo, Lambrusco di Sorbara DOC di Umberto Cavicchioli e F. si conferma tra le eccellenze del panorama enologico italiano, conquistando i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso e altri importanti riconoscimenti. Un vino simbolo, perfetto per accompagnare la stagione autunnale.

Vigne località Cristo di Cavicchioli

Un calice ideale per la stagione autunnale

L’autunno è infatti il momento perfetto per riscoprire vini di freschezza e carattere come il Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo. Servito a 8-10°C in un calice ampio, accompagna con eleganza secondi di carne, preparazioni con funghi o zucca, salumi e primi della tradizione emiliana. La sua spiccata acidità e la delicata sapidità lo rendono adatto anche a proposte gastronomiche più complesse, dove può creare giochi di contrasto e pulizia al palato.

Vigna del Cristo

Un esempio è la pancina di maialino con finocchi marinati all’aceto di lamponi e salsa alle erbe: un piatto ricco e articolato che trova nel Vigna del Cristo un partner ideale, grazie alla capacità del vino di alleggerire la grassezza e amplificare le sfumature aromatiche senza sovrastare.

Un cru storico nel cuore di Sorbara

Nel calice si presenta con un colore rosa cerasuolo luminoso e con un perlage fine e persistente. Al naso si distinguono note floreali eleganti e profumi di piccoli frutti rossi, mentre al palato la spinta acida e la struttura asciutta e sapida ne fanno un vino di grande personalità, capace di coniugare bevibilità e rigore.

Riconoscimenti nazionali e internazionali

La vendemmia 2024 ha confermato ancora una volta la statura del Vigna del Cristo. La Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso ha assegnato all’etichetta i Tre Bicchieri, massimo riconoscimento della pubblicazione, premiando la coerenza stilistica e la qualità costante del progetto Cavicchioli.

Lambrusco di Sorbara “Antica Foresteria”

Si tratta di un traguardo che si aggiunge a una stagione ricca di risultati: Medaglia d’oro Wine Hunter Award al Merano WineFestival, Corona Vini Buoni d’Italia del Touring Club Italiano, Silver Medal al Champagne & Sparkling Wine World Championships di Londra, Silver Medal al Berlin Wine Trophy.

Non solo Vigna del Cristo nell'autunno di Cavicchioli

Accanto al Vigna del Cristo, la gamma Cavicchioli offre altre interpretazioni ideali per accompagnare i mesi autunnali. Il Lambrusco di Sorbara “Antica Foresteria”, nella versione Extra Dry, unisce eleganza e freschezza con un perlage fine e una piacevole armonia, perfetto per antipasti di stagione o piatti a base di funghi e verdure. Chi predilige un profilo più fragrante può scegliere il Pignoletto “l'Ancestrale”, con note di mela e albicocca e una fermentazione in bottiglia che dona complessità senza rinunciare alla bevibilità.

Rosé del Cristo di Cantina Cavicchioli

Per piatti con ragù bianco, risotti o carni delicate, il Lambrusco di Sorbara “Lo Scarlatto di Umberto” esprime un gusto deciso con note di frutta rossa, ciliegia e amarena e un’acidità vibrante, ideale per accompagnare anche le preparazioni tipiche della stagione. In ultimo, non certo per importanza, una vera roivoluzione in rosa diventata icona, il “Rosé del Cristo”. Ottimo come aperitivo con taglieri di salumi e formaggi, perfetto con i crudi di pesce e le carni bianche e con piatti di cucina italiana e internazionale di qualità che trovano perfetta armonia insieme a uno spumante bilanciato tra i sentori fruttati tipici del vitigno e la mineralità del metodo classico.