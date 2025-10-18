Birrificio La Piazza: dove la birra artigianale incontra la formazione e il mestiere

Il Birrificio La Piazza nasce nel 2007 all’interno del complesso Piazza dei Mestieri, una realtà torinese fondata nel 2004 con l’obiettivo di offrire ai giovani un luogo di educazione, formazione e aggregazione. Qui, oltre cinquemila ragazzi italiani e stranieri ogni anno imparano un mestiere, affiancati da artigiani e professionisti che li guidano verso un futuro lavorativo concreto. La Piazza dei Mestieri, oggi presente anche a Catania e Milano, rappresenta una delle esperienze più dinamiche di educazione al lavoro e imprenditoria sociale in Italia. Al suo interno operano diverse unità produttive - forno, cioccolateria, birrificio, agenzia di comunicazione Visivamente, brewpub e ristorante - dove teoria e pratica si intrecciano quotidianamente.

Produzione e filosofia del Birrificio

Con una produzione di 1.000 ettolitri nel 2024, il birrificio è gestito dalla Società Cooperativa La Piazza. Il ruolo di birraio è affidato a Riccardo Miscioscia, affiancato da Marco Stevanella e Andrea Zunino. La filosofia produttiva si fonda su equilibrio, qualità delle materie prime e valorizzazione delle collaborazioni con il territorio. «La nostra birra nasce dentro un contesto educativo - spiega Miscioscia - ma è pensata con la stessa cura e rigore di un birrificio professionale. Ogni cotta è anche un’occasione di apprendimento per i ragazzi che partecipano al processo».

Il brewpub e la ristorazione

Il brewpub del Birrificio La Piazza rappresenta il cuore pulsante del progetto gastronomico. La cucina è guidata dallo chef Marco Santelli, che unisce creatività e attenzione alla materia prima. Al secondo piano si trova il ristorante Piazza dei Mestieri, coordinato dallo chef Maurizio Camilli e dalla maître Olga Peher, inserito da tempo nella Guida Michelin. Entrambi i locali propongono abbinamenti tra birre e piatti del territorio, offrendo un percorso completo tra birra artigianale, cucina e formazione professionale.

Il Birrificio La Piazza vende direttamente fusti e bottiglie in Italia, con punti vendita interni come il brewpub, il ristorante e La Bottega della Piazza dei Mestieri. La distribuzione è supportata anche dallo shop online ufficiale.

Le birre iconiche

Tra le birre più rappresentative della produzione figurano quattro etichette stabili:

American Pils American Jasper (5%) - interpretazione americana di una Pils tedesca, con profumi erbacei e agrumati, finale secco e amaro.

- interpretazione americana di una Pils tedesca, con profumi erbacei e agrumati, finale secco e amaro. Doppelbock Chagall (7,5%) - corposa e maltata, con note di caramello e frutta rossa, ideale in abbinamento a formaggi e dessert.

- corposa e maltata, con note di caramello e frutta rossa, ideale in abbinamento a formaggi e dessert. Baltic Porter Winternacht (8%) - ispirata alle birre del Nord Europa, con aromi di caffè, cacao e un leggero affumicato.

- ispirata alle birre del Nord Europa, con aromi di caffè, cacao e un leggero affumicato. Saison Panatè (6,5%) - prodotta con pane di recupero dal forno della Piazza dei Mestieri, esempio concreto di sostenibilità e riuso alimentare.

Le birre più richieste dal pubblico sono la American Pils American Jasper (5%) e la Kellerbier Kellerplatz (5,3%), disponibile solo in fusto. Il birrificio produce inoltre un amaro alla birra, l’Erbeer, a testimonianza della continua ricerca di equilibrio tra innovazione e tradizione. «Frida è una IGA chiara dai riflessi dorati, prodotta con mosto di Sauvignon bianco della cantina Vite Colte di Barolo» racconta Miscioscia. «Fermenta con lieviti da vino, ha una bolla fine e ricorda il legame profondo tra Piemonte, vino e birra. È pensata per la ristorazione, facile da abbinare a formaggi o piatti di pesce».

Birra, educazione e impresa sociale

Il birrificio si distingue per l’attenzione alle materie prime locali. Nella birra Heron, realizzata in collaborazione con il Birrificio Granda, viene utilizzato riso dell’azienda vercellese Gli Aironi. La Panatè, invece, valorizza il pane invenduto del forno interno, trasformandolo in una birra dal profilo speziato e agrumato. Il Birrificio La Piazza rappresenta un caso unico in Italia: unisce formazione, produzione e inclusione sociale. Ogni birra è frutto di un progetto educativo che trasmette competenze tecniche e cultura del lavoro. La birra artigianale diventa così strumento di crescita e valore economico, ma anche ponte culturale tra generazioni e mestieri.