Emozioni dal Mondo, gran medaglia d'oro solo alla Macedonia del Nord. Italia la più premiata

Il concorso enologico internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” si conferma una vetrina fondamentale per comprendere le tendenze e l'eccellenza produttiva dei vitigni Merlot e Cabernet a livello globale. L'ultima edizione ha messo in luce dinamiche interessanti nel medagliere internazionale, con alcune nazioni che hanno saputo distinguersi in modo eccezionale, sia per numero che per prestigio dei riconoscimenti.

I due vini macedoni che hanno ottenuto la Gran Medaglia d'Oro al concorso Emozioni dal Mondo 2025

Nonostante il concorso sia ospitato in Italia, la competizione ha ribadito la sua vocazione internazionale, con un risultato sorprendente: il massimo riconoscimento, la Gran Medaglia d'Oro, è stato assegnato a due etichette della Macedonia Del Nord, di due differenti produttori: al Cuvéè De Prestige Oak Aged 2022 di Chateau Kamnik Winery (94 punti, il massimo punteggio assegnato) e all'Alšar Grand Reserve VKP 2016 di Lazar Winey (93 punti). Questo doppio trionfo attesta la qualità raggiunta dalla produzione macedone e rafforza l'immagine del Paese tra i produttori di vini premiati di valore assoluto.

Il primato assoluto dell'Italia: 29 Medaglie d'Oro

L'Italia, pur non conquistando il primato in termini di punteggio, conquista la giuria per numero totale di riconoscimenti con ben 29 Medaglie d'Oro. Il punteggio più alto va al Casali Roncali Merlot (92 punti) di Cantina di Bertiolo in Friuli Venezia Giulia seguita a pari punteggio dal Cabernet Boccon Riserva dell'Azienda Vitivinicola Parco del Venda in Veneto. La performance italiana è stata particolarmente incisiva in Lombardia con 12 etichette che hanno ottenuto la Medaglie d'Oro.

I due vini italiani che hanno ricevuto il maggior punteggio al conocorso Emozioni dal Mondo

Una menzione particolare va alle aziende bergamasche che, partecipando in casa, hanno saputo ottenere diversi riconoscimenti importanti. A distinguersi sono state: l'Azienda Agricola Vergese - MoKa con il cla.mor 2022 (91 punti); l'Azienda Agricola Il Cipresso con l'Augusto 2024 (90 punti); la Cantina Sociale Bergamasca con il Vigna del Conte 2019 (89 Punti); De Toma di Castoldi Stefania con il Camerlengo 2018 (89 punti); l'Azienda Vitivinicola Il Calepino con il Kαlòs 2019 (89 punti); Locatelli Caffi Società Agricola con il Valcalepio Rosso 2023 (89 Punti) e Magri Sereno Azienda Agricola s.s. con il Valcalepio Rosso 2023 (89 Punti) e il Valcalepio Rosso Riserva 2021 (89 Punti).

A seguire, il Veneto con 8 riconoscimenti seguito da Friuli Venezia Giulia, Toscana e Trentino con 3 medaglie ciascuna. L'analisi dei vini italiani di Merlot e Cabernet premiati conferma l'ampia varietà e l'alta qualità delle produzioni del Paese, anche se sono mancati riconoscimenti nel sud del Paese.

Risultati concorso Emozioni dal Mondo 2025 Punteggio,Nome Azienda,Regione,Stato,Denominazione,Indicazione / Provenienza,Specifiche aggiuntive,Nome vino,Anno 94,CHATEAU KAMNIK WINERY,, MACEDONIA del NORD ,Dry Red Wine With Geografic Origin ,Product of the Repuplic of North Macedonia,, Cuvéè De Prestige Oak Aged,2022 93,LAZAR WINERY,, MACEDONIA del NORD ,VKP,"Povardarije, Tikveš, Wine of Republik of Macedonia",Grand Reserve,Alšar Grand Reserve VKP,2016 92,CABERT SPA - CANTINA DI BERTIOLO,Friuli Venezia Giulia,ITALIA,DOC,Friuli Colli Orientali Merlot,,Casali Roncali Merlot,2022 92,Azienda Vitivinicola PARCO DEL VENDA,Veneto,ITALIA,DOC,Colli Euganei Cabernet,Riserva,Cabernet Boccon Riserva,2021 92,LAZAR WINERY,,MACEDONIA DEL NORD,,"Povardarije, Tikveš, Wine of Republik of Macedonia",Grand Reserve,Trezor Grand Reserve,2022 92,BALOUN WINERY,,REPUBLICA CECA,Jakostní víno s privlatkem,"Vinarskà oblast Morava- podoblast Velkopavlovickà, Obec Velké Pavlovice- vinicní trat Nadzahrady",,Grand Cuvée Baloun,2018 92,FRUG,,SERBIA,,"Srem, Proizvedeno u Republici Srbiji",,Frug Cuvée Signum,2022 92,FRANCIS FORD COPPOLA WINERY,,USA,,Wine of Usa,,Diamond Collection Cabernet Sauvignon,2020 91,WAKEFIELD TAYLORS WINES,South Australia,AUSTRALIA,,Clare Valley,,Taylor Made BDX BLEND,2024 91,HERSTELLER WEINBAU GANGL,,AUSTRIA,Österreichischer Prädikatswein,Burgenland Austria,,Cabernet Sauvignon Rosé Auslese,2018 91,VINARIJA JUNGIC d.o.o.,,BOSNIA E HERZEGOVI NA,,"Proizvod iz Republike Srpke, Bosna i Hercegovina",Grand Reserva,Cabernet Sauvignon Premium,2015 91,PILLITTERI ESTATES WINERY,,CANADA,VQA,Niagara-on-the- Lake,,Carretto Merlot,2022 91,KOKOTOS ESTATE,,GRECIA,PGI,Attiki,,Kokotos Estate,2021 91,Azienda Agricola VERGESE - MoKa,Lombardia,ITALIA,IGT,Bergamasca Merlot,,cla.mor,2022 91,Società Agricola GOZZI CESARE e FRANCO S.S.,Lombardia,ITALIA,IGT,Alto Mincio Rosso,,Magrini,2020 91,BALOUN WINERY,,REPUBLICA CECA,Jakostní víno s privlatkem,"Vinarskà oblast Morava- podoblast Velkopavlovickà, Obec Velké Pavlovice- vinicní trat Nadzahrady",,Cabernet Merlot,2015 91,SC NALBA S.R.L. - CRAMA HAMANGIA,,ROMANIA,DOC CMD,Babadag,,Ataman Cabernet Suvignon Demisec,2024 91,VINARIJA DESPOTIKA doo,,SERBIA,,Proizvedeno u Srbiji Šumadija,,Neizbrisivi Trag Merlot,2022 91,VINSKA KUCA RAJIC,,SERBIA,,Južni Banat,,Rajic Merlot Monica,2023 90,PILLITTERI ESTATES WINERY,,CANADA,VQA,Niagara-on-the- Lake,,Carretto Cabernet Sauvignon,2022 90,BELJE plus d.o.o.,,CROAZIA,Vrhunsko suho vino KZP,Hrvatsko podunavlje Vinogorje baranja,,Goldberg Red,2022 90,NICO LAZARIDI OINOI,,GRECIA,PGI,Agora,,Magic Mountain Red,2018 90,KTIMA PALIVOU,,GRECIA,PGI,Peloponnese,,Ihnos,2023 90,La Tour Melas A.E.,,GRECIA,,Wine of Greece,,Cyrus One,2023 90,Azienda Agricola BERTAGNA GIANFRANCO,Lombardia,ITALIA,IGP,Alto Mincio Rosso,,Montevolpe Rosso,2019 90,CANTINA DELAITI,Trentino,ITALIA,IGT,Rosso Vallagarina,,Mercà Largo,2021 90,Cantina Sociale di Trento SCA,Trentino,ITALIA,DOC,Trentino Rosso,Riserva,Mori Vecio,2020 90,CARPINETO S.r.l.,Toscana,ITALIA,,Vino Rosso Italiano,,Originale, 90,Azienda Agricola IL CIPRESSO,Lombardia,ITALIA,IGT,Bergamasca Rosso,,Augusto,2024 90,Venica&Venica,Friuli Venezia Giulia,ITALIA,DOC,Collio Merlot,,Perilla,2020 90,Soc. Agr. Vitivinicola LA COSTA dei F.lli Facchin S.S.,Veneto,ITALIA,IGT,Veneto Cabernet,,Cabernet,2024 90,CHATEAU KAMNIK WINERY,,MACEDONIA del NORD,Dry Red Wine With Controlled Origin Skopje Wine District,Product of the Repuplic of North Macedonia,Reserva,Merlot single vineyard Reserva,2022 90,GRANOVIA WINES,,MOLDAVIA,,"Product of Moldova, Region Sout, Saiti",,Granovia cuvée,2016 90,KEKOVIC Estate,,MONTENEGRO,,Crnogorski basen Skadarskog jezera,,Radovan,2021 90,BALOUN WINERY,,REPUBLICA CECA,Jakostní víno s privlatkem,"Vinarskà oblast Morava- podoblast Velkopavlovickà, Obec Velké Pavlovice- vinicní trat Nadzahrady",,Grand Cuvée Baloun,2024 90,SC NALBA S.R.L. - CRAMA HAMANGIA,,ROMANIA,DOC CMD,Babadag,,Pagaia Merlot Roze Sec,2024 90,SC NALBA S.R.L. - CRAMA HAMANGIA,,ROMANIA,DOC CMD,Babadag,,Noctiluca,2024 90,VINSKA KUCA RAJIC,,SERBIA,,Južni Banat,,Rajic Merlot,2023 90,FRUG,,SERBIA,,"Srem, Proizvedeno u Republici Srbiji",,Frug Cuvée,2023 90,Vinarija ÐURÐEVICA legat - HUP Mihajlovac d.o.o.,,SERBIA,,Proizvedeno u Republici Srbiji,,Otisak Vremena,2020 90,MIROSLAV DUDO- VMD,,SLOVAKIA,D.S.C.,"Víno s chráneným oznacením pôvodu, ružové polosuché Akostné víno odrodové D.S.C. Malokarpatská vinohradnícka oblast Vinohradnícka obec Modra, Hon Dolný Trávnik",,Cabernet Sauvignon,2024 90,MIROSLAV DUDO- VMD,,SLOVAKIA,D.S.C.,Mondra Region,,Cabernet Sauvignn,2024 90,KLET BRDA z.o.o. Dovrovo,,SLOVENIA,Vrhunsko Vino ZGP,Goriška Brda,,Bagueri Cabernet Sauvignon,2021 89,BODEGA NORTON S.A.,,ARGENTINA,,"Mendoza, Argentina",Reserva,Norton Reserva Cabernet Sauvignon,2018 89,WAKEFIELD TAYLORS WINES,South Australia,AUSTRALIA,,Clare Valley - Limestone Coast,,Estate Label Cabernet Sauvignon,2023 89,WAKEFIELD TAYLORS WINES,South Australia,AUSTRALIA,,Clare Valley - Limestone Coast,,Reserve Parcel Cabernet Sauvignon,2023 89,WAKEFIELD TAYLORS WINES,South Australia,AUSTRALIA,,"Clare Valley, Wine of Australia",,The Visionary Cabernet Sauvignon,2021 89,CRVIK d.o.o. VINOGRADARST VO I VINARSTVO,,CROAZIA,,"Srednja i Juzna Dalmacija, Konavosko vinogorje",,Vilin Ples,2020 89,NICO LAZARIDI OINOI,,GRECIA,PGI,Drama,,Château Nico Lazaridi Red,2021 89,Azienda Vitivinicola IL CALEPINO,Lombardia,ITALIA,IGT,Bergamasca Cabernet Sauvignon,,Kalòs,2019 89,LOCATELLI CAFFI Società Agricola,Lombardia,ITALIA,DOC,Valcalepio Rosso,,Valcalepio Rosso,2023 89,CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.,Veneto,ITALIA,DOC,Colli Euganei Merlot,,Rialto Colli Euganei Merlot,2023 89,Azienda Agricola LA PIOPPA,Veneto,ITALIA,DOC,Colli Euganei Cabernet,Riserva,Elfrate,2021 89,MAGRI SERENO Azienda Agricola s.s.,Lombardia,ITALIA,DOC,Valcalepio Rosso,,Valcalepio Rosso DOC,2023 89,I BALZINI Società Agricola s.r.l.,Toscana,ITALIA,IGP,Colli della Toscana Centrale,,Balze Nere,2019 89,CANTINE VITEVIS SCA,Veneto,ITALIA,DOC,Vicenza Merlot,,Torre dei Vescovi Merlot,2024 89,Azienda Agricola BERTAGNA GIANFRANCO,Lombardia,ITALIA,IGP,Alto Mincio Cabernet,,Rosso del Barone,2022 89,DE TOMA DI CASTOLDI STEFANIA,,ITALIA,IGT,Bergamasca Merlot,,Camerlengo,2018 89,CABERT SPA - CANTINA DI BERTIOLO,Friuli Venezia Giulia,ITALIA,DOC,Friuli Colli Orientali Cabernet Sauvignon,,Casali Roncali Cabernet Sauvignon,2023 89,Azienda Vitivinicola MEDOLAGO ALBANI,Lombardia,ITALIA,IGT,Merlot della Bergamasca,,Codem,2022 89,CARPINETO S.r.l.,Toscana,ITALIA,IGT,Toscana Rosso,,Dogajolo Oro,2020 89,CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.,Veneto,ITALIA,DOC,Colli Euganei Cabernet Sauvignon,,Rialto Colli Euganei Cabernet Sauvignon,2023 89,MAGRI SERENO Azienda Agricola s.s.,Lombardia,ITALIA,DOC,Valcalepio Rosso,Riserva,Valcalepio Rosso Riserva DOC,2021 89,AZIENDA AGRICOLA GIAROLA,,ITALIA,IGT,Rosso Veneto,,Crear,2018 89,Cantina Sociale di Avio SCA,Trentino,ITALIA,DOC,Trentino Rosso Superiore,,Trentino Rosso Superiore,2021 89,Azienda Vitivinicola ALLA CAMPAGNOLA di Albanese Silvano e Figli s.s.,Veneto,ITALIA,DOC,Colli Euganei Cabernet,,Cantico,2022 89,CANTINA SOCIALE BERGAMASCA,Lombardia,ITALIA,DOC,Valcalepio Rosso,Riserva,Vigna del Conte,2019 89,BRZANOV WINERY,,MACEDONIA DEL NORD,,Product of the Repuplic of North Macedonia,,Cabernet Sauvignon Limited,2018 89,EMMANUEL DELICATA WINEMAKER LTD,,MALTA,DOK,Merlot of Malta,Superior - Rizerva,Gran Cavalier Merlot,2023 89,VIR SISTEM d.o.o. - VINARIJA MILICEVIC,,SERBIA,,Proizvedeno u Republici Srbiji,,Vladavina Cabernet Sauvignon Classic,2023 89,VINARIJA MATALJ,,SERBIA,K.P.K.,"Negotinska Krajina, Proizvedeno u Republici Srbiji",,Kremen,2022 89,POSESTVO KLENAR,,SLOVENIA,Kakovostno vino ZGP,Slovenska Istra,,KlenArt Reni Cru Merlot,2021 89,RUPERT & ROTHSCHILD VIGNERON,,SOUTH AFRICA,,Wine of Origin Western Cape - South Africa,,Classique,2019 89,CORVUS Vineyards,,TURCHIA,,Bozcaada Island,,Blend N°10,2018

Analisi dei risultati per Stato: chi si è posizionato meglio

Il medagliere mostra una netta distanza tra la leadership italiana e gli altri Stati per numero di vini premiati. La classifica dei Paesi più vincenti dopo l'Italia è la seguente:

Italia: 29 Medaglie d'Oro. Serbia: 8 Medaglie d'Oro (punteggi tra 89 e 92). Grecia: 5 Medaglie d'Oro (punteggi tra 89 e 91). Australia: 4 Medaglie d'Oro (punteggi tra 89 e 91). Macedonia del Nord: 3 Premi (2 Gran Medaglie d'Oro con 93-94 pt. e 1 Medaglia d'Oro con 90 pt.). Repubblica Ceca e Romania: 3 Medaglie d'Oro ciascuna.

Il confronto internazionale: Serbia e i protagonisti emergenti

Subito dopo l'Italia, la Serbia si conferma un colosso emergente con 8 Medaglie d'Oro. La sua forte presenza nel medagliere consolida la sua reputazione come area di grande valore per i Merlot e Cabernet.

Tra gli altri Paesi che hanno contribuito a un quadro competitivo si annoverano l'Australia (4 Medaglie d'Oro) e la Repubblica Ceca (3 Medaglie d'Oro), che continuano a dimostrare la loro qualità costante. Anche nazioni come Usa, Austria, Slovenia e Canada hanno ottenuto il loro sigillo di eccellenza, ribadendo l'ampia diffusione della qualità globale nel settore.

Le rivelazioni del medagliere: Grecia e Montenegro in crescita

I risultati mettono in luce tendenze geopolitiche ed economiche nel mondo del vino. Particolarmente degno di nota è il risultato della Grecia, che ha conquistato ben 5 Medaglie d'Oro (con punteggi tra 89 e 91). Questo successo segnala il pieno ritorno della produzione greca di qualità sulla scena internazionale, dopo che in periodi di difficoltà economica la presenza del Paese nei concorsi era stata ridimensionata. I vini greci dimostrano ora una ritrovata forza e capacità di valorizzare i propri elementi distintivi.

Un'ulteriore sorpresa positiva è rappresentata dal Montenegro, che si aggiudica una prestigiosa Medaglia d'Oro (90 punti) con il Radovan 2021 di Kekovic Estate. Il Montenegro, non essendo tradizionalmente noto come una potenza vinicola globale, sfrutta questi riconoscimenti per posizionare il proprio prodotto in una nicchia di eccellenza e per aumentare la visibilità internazionale.

Il valore aggiunto dei riconoscimenti: qualità e selettività

Il concorso “Emozioni dal Mondo” rafforza il suo prestigio assegnando solo Medaglie d'Oro e Gran Medaglie d'Oro. Questa selettività garantisce che tutti i vini premiati abbiano superato soglie di qualità estremamente elevate, come dimostrato dalla rigorosità dei punteggi.

Il primato Italia con 29 premi certifica la sua superiorità quantitativa e la solidità della sua base produttiva di Cabernet e Merlot. Questi vini rappresentano, per il mercato e per i consumatori, una selezione di etichette di altissimo valore che esprimono pienamente gli elementi distintivi dei Merlot e Cabernet in tutto il mondo.