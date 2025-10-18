Emozioni dal Mondo, gran medaglia d'oro solo alla Macedonia del Nord. Italia la più premiata

Il concorso enologico internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” si conferma una vetrina fondamentale per comprendere le tendenze e l'eccellenza produttiva dei vitigni Merlot e Cabernet a livello globale. L'ultima edizione ha messo in luce dinamiche interessanti nel medagliere internazionale, con alcune nazioni che hanno saputo distinguersi in modo eccezionale, sia per numero che per prestigio dei riconoscimenti.
I due vini macedoni che hanno ottenuto la Gran Medaglia d'Oro al concorso Emozioni dal Mondo 2025
Nonostante il concorso sia ospitato in Italia, la competizione ha ribadito la sua vocazione internazionale, con un risultato sorprendente: il massimo riconoscimento, la Gran Medaglia d'Oro, è stato assegnato a due etichette della Macedonia Del Nord, di due differenti produttori: al Cuvéè De Prestige Oak Aged 2022 di Chateau Kamnik Winery (94 punti, il massimo punteggio assegnato) e all'Alšar Grand Reserve VKP 2016 di Lazar Winey (93 punti). Questo doppio trionfo attesta la qualità raggiunta dalla produzione macedone e rafforza l'immagine del Paese tra i produttori di vini premiati di valore assoluto.
Il primato assoluto dell'Italia: 29 Medaglie d'Oro
L'Italia, pur non conquistando il primato in termini di punteggio, conquista la giuria per numero totale di riconoscimenti con ben 29 Medaglie d'Oro. Il punteggio più alto va al Casali Roncali Merlot (92 punti) di Cantina di Bertiolo in Friuli Venezia Giulia seguita a pari punteggio dal Cabernet Boccon Riserva dell'Azienda Vitivinicola Parco del Venda in Veneto. La performance italiana è stata particolarmente incisiva in Lombardia con 12 etichette che hanno ottenuto la Medaglie d'Oro.
I due vini italiani che hanno ricevuto il maggior punteggio al conocorso Emozioni dal Mondo
Una menzione particolare va alle aziende bergamasche che, partecipando in casa, hanno saputo ottenere diversi riconoscimenti importanti. A distinguersi sono state: l'Azienda Agricola Vergese - MoKa con il cla.mor 2022 (91 punti); l'Azienda Agricola Il Cipresso con l'Augusto 2024 (90 punti); la Cantina Sociale Bergamasca con il Vigna del Conte 2019 (89 Punti); De Toma di Castoldi Stefania con il Camerlengo 2018 (89 punti); l'Azienda Vitivinicola Il Calepino con il Kαlòs 2019 (89 punti); Locatelli Caffi Società Agricola con il Valcalepio Rosso 2023 (89 Punti) e Magri Sereno Azienda Agricola s.s. con il Valcalepio Rosso 2023 (89 Punti) e il Valcalepio Rosso Riserva 2021 (89 Punti).
A seguire, il Veneto con 8 riconoscimenti seguito da Friuli Venezia Giulia, Toscana e Trentino con 3 medaglie ciascuna. L'analisi dei vini italiani di Merlot e Cabernet premiati conferma l'ampia varietà e l'alta qualità delle produzioni del Paese, anche se sono mancati riconoscimenti nel sud del Paese.
Analisi dei risultati per Stato: chi si è posizionato meglio
Il medagliere mostra una netta distanza tra la leadership italiana e gli altri Stati per numero di vini premiati. La classifica dei Paesi più vincenti dopo l'Italia è la seguente:
- Italia: 29 Medaglie d'Oro.
- Serbia: 8 Medaglie d'Oro (punteggi tra 89 e 92).
- Grecia: 5 Medaglie d'Oro (punteggi tra 89 e 91).
- Australia: 4 Medaglie d'Oro (punteggi tra 89 e 91).
- Macedonia del Nord: 3 Premi (2 Gran Medaglie d'Oro con 93-94 pt. e 1 Medaglia d'Oro con 90 pt.).
- Repubblica Ceca e Romania: 3 Medaglie d'Oro ciascuna.
Il confronto internazionale: Serbia e i protagonisti emergenti
Subito dopo l'Italia, la Serbia si conferma un colosso emergente con 8 Medaglie d'Oro. La sua forte presenza nel medagliere consolida la sua reputazione come area di grande valore per i Merlot e Cabernet.
Tra gli altri Paesi che hanno contribuito a un quadro competitivo si annoverano l'Australia (4 Medaglie d'Oro) e la Repubblica Ceca (3 Medaglie d'Oro), che continuano a dimostrare la loro qualità costante. Anche nazioni come Usa, Austria, Slovenia e Canada hanno ottenuto il loro sigillo di eccellenza, ribadendo l'ampia diffusione della qualità globale nel settore.
Le rivelazioni del medagliere: Grecia e Montenegro in crescita
I risultati mettono in luce tendenze geopolitiche ed economiche nel mondo del vino. Particolarmente degno di nota è il risultato della Grecia, che ha conquistato ben 5 Medaglie d'Oro (con punteggi tra 89 e 91). Questo successo segnala il pieno ritorno della produzione greca di qualità sulla scena internazionale, dopo che in periodi di difficoltà economica la presenza del Paese nei concorsi era stata ridimensionata. I vini greci dimostrano ora una ritrovata forza e capacità di valorizzare i propri elementi distintivi.
Un'ulteriore sorpresa positiva è rappresentata dal Montenegro, che si aggiudica una prestigiosa Medaglia d'Oro (90 punti) con il Radovan 2021 di Kekovic Estate. Il Montenegro, non essendo tradizionalmente noto come una potenza vinicola globale, sfrutta questi riconoscimenti per posizionare il proprio prodotto in una nicchia di eccellenza e per aumentare la visibilità internazionale.
Il valore aggiunto dei riconoscimenti: qualità e selettività
Il concorso “Emozioni dal Mondo” rafforza il suo prestigio assegnando solo Medaglie d'Oro e Gran Medaglie d'Oro. Questa selettività garantisce che tutti i vini premiati abbiano superato soglie di qualità estremamente elevate, come dimostrato dalla rigorosità dei punteggi.
Il primato Italia con 29 premi certifica la sua superiorità quantitativa e la solidità della sua base produttiva di Cabernet e Merlot. Questi vini rappresentano, per il mercato e per i consumatori, una selezione di etichette di altissimo valore che esprimono pienamente gli elementi distintivi dei Merlot e Cabernet in tutto il mondo.