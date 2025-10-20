La Valpolicella come non te la aspetti: vini rossi ideali per l'autunno

L'arrivo dell'autunno segna un cambiamento nel paesaggio e nella tavola. Le temperature più miti e la ricchezza dei prodotti stagionali creano l'ambiente ideale per degustare vini rossi di notevole struttura e complessità, capaci di reggere l'intensità di sapori più robusti. La selezione dei rossi veneti della linea “Mai Dire Mai” di Pasqua, rappresenta una risposta a questa esigenza, offrendo tre espressioni distintive nate dal singolare terroir collinare di Montevegro (Vr).

Il vigneto di Montevegro

Valpolicella Superiore: eleganza speziata per i primi d'autunno

Il Valpolicella Superiore della collezione “Mai Dire Mai” si presenta come un vino di grande personalità, svelando le sue sfumature in modo graduale. Al naso, si distingue per i sentori di tabacco, cedro e note balsamiche, arricchiti da un'impronta di sottobosco. In bocca, offre un calore intenso, con aromi distintivi di marasca, chiodi di garofano e caffè, supportati da tannini finissimi e rotondi e un finale lungo e speziato.

Valpolicella Superiore Mai Dire Mai

La sua struttura intensa e la spiccata acidità lo rendono il partner ideale per i piatti più saporiti della stagione. Si abbina con successo a primi piatti con sughi di carne saporiti, carni arrosto e pollame nobile. È inoltre eccellente con formaggi di media stagionatura come il Monte Veronese.

Amarone della Valpolicella: potenza e concentrazione per piatti robusti

L'Amarone della Valpolicella della linea “Mai Dire Mai” è un'espressione di elevata concentrazione e maturazione, risultato di un processo di appassimento delle uve che dura circa quattro mesi. Questo metodo conferisce al vino una trama ricca e complessa, evidente al naso con note di pepe e cannella, insieme a sentori di salvia e timo. Al palato si sviluppano toni vegetali, completati da sentori di noce moscata e tabacco, con una trama tannica energica che promette longevità.

Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai

La sua robustezza si sposa magnificamente con secondi piatti a base di carni rosse e selvaggina, inclusi brasati al vino Amarone o stufati. Trova la sua massima espressione anche con formaggi stagionati e a pasta dura dal sapore intenso. Un abbinamento sorprendente e raffinato è con il cioccolato fondente.

Fear No Dark: il Cabernet Sauvignon dal carattere unico e misterioso

Il vino Fear No Dark (Cabernet Sauvignon Veneto Igt) proviene da una singola parcella più fresca e ombreggiata del vigneto Montevegro. Questo particolare microclima contribuisce alla creazione di un blend, che include una piccola percentuale di uva Oseleta, capace di esprimere un profilo olfattivo intenso di frutti di bosco e frutti neri, arricchito da sentori balsamici, di erbe officinali e sottobosco. Il palato è asciutto e morbido, con tannini setosi e un retrogusto di fragole e ribes.

Fear No Dark Mai Dire Mai

Il suo carattere contemporaneo lo rende perfetto per accompagnare primi importanti magari con un tocco di tartufo, secondi strutturati, ma è anche da provare con la cucina asiatica soprattutto se speziata o piccante come ad esempio i Dan Dan Noodles