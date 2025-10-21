 I vini di Tinazzi protagonisti al Grand Opening di Moorer

Il mondo del vino italiano va oltre la semplice degustazione: rappresenta dialogo, condivisione e incontro con nuovi pubblici. Questo approccio è stato al centro del Grand Opening dello store Moorer in Via Borgognona a Roma. La famiglia Tinazzi, partner del prestigioso brand di abbigliamento da due anni, ha colto l’occasione per presentare le proprie eccellenze enologiche a un pubblico eterogeneo, creando un ponte tra vino e moda attraverso valori comuni come artigianalità, competenza ed eccellenza.

Vini Tinazzi allo store Moorer di Roma

La collaborazione tra Tinazzi e Moorer

La partnership tra Tinazzi e Moorer nasce dalla condivisione di valori come il made in Italy, la cura dei dettagli e la ricerca dell’eleganza. Durante la serata, i vini Tinazzi hanno trovato spazio in una postazione dedicata all’interno dello store, offrendo agli ospiti un’esperienza di degustazione guidata e coinvolgente.

Grazie a questa collaborazione, è stato possibile raccontare direttamente la filosofia aziendale e il legame con il territorio, valorizzando la qualità delle produzioni vinicole italiane.

Momenti di degustazione d'autore da Moorer

Vini protagonisti della serata

La Tenuta Valleselle, situata a Bardolino, ha proposto etichette selezionate per rappresentare la varietà e la ricchezza del territorio veronese. Tra i prodotti in degustazione: il Ripa Magna - Corvina Igp, dal gusto pieno e vellutato, equilibrato e di ottima beva; il Garda Bianco Dop, fresco e armonico con note fruttate vivaci; e l’Aureum Acinum Amarone della Valpolicella Docg, di grande struttura, elegante, con equilibrio tra tannicità e morbidezza, ideale per momenti di degustazione raffinata.

L'Amarone della Valpolicella Docg di Finazzi portato da Moorer

In abbinamento, sono state proposte creazioni gastronomiche pensate per esaltare le caratteristiche organolettiche dei vini, accompagnate da un piacevole sottofondo musicale.

Il Garda Bianco Dop di Tinazzi da Moorer

La visione di Francesca Tinazzi

«Ringraziamo Moorer per averci coinvolti in questo Grand Opening a Roma - commenta Francesca Tinazzi, Amministratore delegato di Tinazzi - La partnership con un brand così prestigioso rappresenta per noi un’opportunità unica per valorizzare il vino italiano in un contesto di eccellenza e stile. Questo evento ci ha permesso di raccontare la nostra storia a un pubblico eterogeneo, dialogando con appassionati e potenziali nuovi estimatori. Si è trattato di un’occasione importante per mostrare come il vino, proprio come la moda, possa rappresentare un simbolo di Made in Italy e qualità senza compromessi».

Lo store Moorer di Roma

Lusso italiano ed esperienza sensoriale

Il Grand Opening di Moorer con la partecipazione della famiglia Tinazzi conferma come vino, moda e lusso possano incontrarsi in eventi esperienziali. Queste occasioni permettono di raccontare territorio, passione e qualità anche a un pubblico non specializzato, rafforzando l’identità del vino italiano e promuovendo le eccellenze nazionali in contesti esclusivi e raffinati.