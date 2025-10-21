Il “verde menta” che racconta 70 anni di storia: l’etichetta simbolo di Ascheri

Ci sono momenti in cui guardare al passato non significa indulgere nella nostalgia, ma attingere forza da riportare nel presente: autenticità, coraggio, radici. È su questa idea che si fonda il rebranding di Cantine Ascheri, la storica azienda urbana di Bra (Cn) fondata nel 1880, oggi guidata da Matteo Ascheri insieme ai figli, settima generazione di vignaioli.

Il “verde menta” che racconta 70 anni di storia: l’etichetta di Matteo Ascheri

Un’etichetta storica come ispirazione

L’ispirazione arriva da lontano, da quell’etichetta di Barolo degli anni Cinquanta che già allora aveva un tratto sorprendentemente moderno e personale. Da lì è nata una linea attuale che veste vini diretti, senza fronzoli, in perfetta sintonia con la filosofia della casa: interventi minimi in cantina per preservare la riconoscibilità del vino, produzione limitata per restare artigiani, stabilità e crescita per le persone che vi lavorano.

Il verde Ascheri e il vignaiolo: simboli di identità

L’etichetta colpisce per la sua immediatezza. Mantiene i segni distintivi di sempre, attualizzati con sobrietà. Innanzitutto il verde Ascheri: una sfumatura menta, insolita e originale, che accompagna la cantina fin dalle prime bottiglie. In alto, la figura stilizzata del vignaiolo, circondato dagli strumenti del mestiere. L’immagine appartiene a una serie di stampe francesi del Settecento dedicate ai mestieri: fu donata alla famiglia Ascheri da Casa Savoia, che riceveva le loro bottiglie di Barolo spedite dalla stazione di Bra. Da allora, riprodotta sulle etichette a partire dagli anni Sessanta, è rimasta simbolo di continuità e appartenenza.