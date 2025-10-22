Restyling storico: come Amaro Lucano aggiorna un’icona dal 1894

Amaro Lucano, storico liquore nato a Pisticci (Matera) nel 1894, inaugura una nuova fase della propria storia con un progetto di rebranding che ridisegna la sua identità visiva, il posizionamento e l’intero sistema di packaging. La presentazione ufficiale si è svolta a Milano, negli spazi di Casa Tobago: in questo cocktail & grill bar, tra i più vivaci della scena cittadina, il brand lucano ha svelato un percorso costruito insieme a due partner d’eccellenza - Arteficegroup e H48 - pensato per traghettare l’amaro simbolo della Basilicata verso una nuova contemporaneità.

Amaro Lucano si rinnova con un'operazione di rebranding

La “Nuova Pacchiana”: la tradizione guarda avanti

Protagonista assoluta del nuovo corso è la Pacchiana, la donna che da oltre un secolo campeggia sull’etichetta di Amaro Lucano. Da semplice icona folklorica si trasforma oggi in una figura moderna, emancipata e consapevole, mantenendo però intatto il legame con la terra e la storia da cui tutto ha avuto origine. Il suo restyling visivo, cuore del nuovo packaging system, nasce dal desiderio di coniugare tradizione e attualità, restituendo alla Pacchiana uno sguardo capace di parlare alle nuove generazioni. Un simbolo che, fin dal 1894, rappresenta non solo un volto ma un’identità culturale: quella dell’Italia autentica, fiera e operosa.

Amaro Lucano, un percorso di rinnovamento

Il percorso di rinnovamento non è frutto del caso. Alla base del lavoro ci sono indagini di mercato, come l’analisi U&A condotta da NielsenIQ nel 2023 e la ricerca di pack restyling di BVA Doxa, che ha premiato la nuova etichetta come la più in linea con le preferenze dei consumatori contemporanei. Il risultato è un linguaggio visivo più coerente con le aspettative di un pubblico in evoluzione: un marchio capace di parlare ai nuovi appassionati di mixology e ai consumatori più giovani, senza tradire l’autenticità che lo ha reso un’icona del dopopranzo italiano.

Le nuove bottiglie di Amaro Lucano

«Lucano è l’unico amaro che ha scelto di mettere una donna al centro della propria identità già dalla fine dell’Ottocento», spiega Valentina Garatti, Marketing Manager di Amaro Lucano. «Oggi quella figura viene riletta con uno sguardo nuovo, che riflette valori di emancipazione e consapevolezza, in dialogo con le sensibilità contemporanee». Sulla stessa linea Letizia Vena, proprietaria e Senior Brand Manager del marchio: «Dopo oltre dieci anni era arrivato il momento di rinnovare la nostra immagine. Lo abbiamo fatto senza rinunciare a ciò che ci rende unici: l’italianità, la tradizione e il legame con il territorio. Questa evoluzione è un ponte tra la nostra storia e il futuro del brand».

Amaro Lucano, un’identità che evolve

Con questo rebranding, Amaro Lucano riafferma la sua capacità di interpretare il tempo presente restando fedele alla propria essenza. La “Nuova Pacchiana” non è solo un cambio d’immagine: è la rappresentazione visiva di un’identità che evolve, continuando a raccontare - in ogni sorso - il gusto autentico e l’anima di una terra che non smette mai di ispirare.