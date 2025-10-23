Duezerosette: lo spumante metodo classico da uve Ormeasco di Tenuta Maffone

Dove le colline della Valle Arroscia si stringono attorno a Pieve di Teco, la Tenuta Maffone porta avanti un progetto sorprendente: trasformare l’Ormeasco, vitigno autoctono parente stretto del Dolcetto, in uno spumante metodo classico.

Duezerosette

Un millesimato non dosato dalla forte identità

Il risultato si chiama Duezerosette: un millesimato non dosato che riflette integralmente il carattere del vitigno e del territorio. Le vigne sono coltivate in biologico, su pendii che alternano macchia mediterranea e boschi, con escursioni termiche che regalano acidità e tensione, fondamentali per la spumantizzazione.

La nascita del progetto

Il progetto nasce nel 2012, con la prima sboccatura nel 2014: una sfida pionieristica che ha dato vita al primo e unico spumante da uve Ormeasco.

Note di degustazione

Nel calice si presenta di un rosa tenue e cristallino, con perlage fine e persistente. Al naso sprigiona profumi che uniscono la crosta di pane a un delicato bouquet di frutti rossi, dove prevale la ciliegia. In bocca è morbido, equilibrato, sapido e affilato, con un finale gentile e quasi balsamico.

Abbinamenti e occasioni di consumo

Una bollicina fuori dal coro, capace di sorprendere chi è abituato a pensare l’Ormeasco solo in chiave ferma. Perfetto all’aperitivo, ma gli amanti delle bollicine possono goderselo a tutto pasto, in particolare con focaccia ligure, acciughe ripiene o piatti vegetariani a base di erbe spontanee.