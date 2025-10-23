Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 23 ottobre 2025  | aggiornato alle 18:39 | 115238 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

Franciacorta da record: Bagnadore Rosé 2011 tra i migliori vini al mondo

Il Bagnadore Rosé 2011 di Barone Pizzini conquista 99/100 da Wine Enthusiast, il punteggio più alto mai attribuito a uno sparkling italiano. Prodotto da uve Pinot Nero in due vigne di Provaglio d’Iseo (Bs), ha subito 120 mesi di affinamento. Un riconoscimento storico che premia la qualità della Franciacorta, portando il vino al decimo posto della Top 100 mondiale

di Renato Andreolassi
23 ottobre 2025 | 16:04
Franciacorta da record: Bagnadore Rosé 2011 tra i migliori vini al mondo
Franciacorta da record: Bagnadore Rosé 2011 tra i migliori vini al mondo

Franciacorta da record: Bagnadore Rosé 2011 tra i migliori vini al mondo

Il Bagnadore Rosé 2011 di Barone Pizzini conquista 99/100 da Wine Enthusiast, il punteggio più alto mai attribuito a uno sparkling italiano. Prodotto da uve Pinot Nero in due vigne di Provaglio d’Iseo (Bs), ha subito 120 mesi di affinamento. Un riconoscimento storico che premia la qualità della Franciacorta, portando il vino al decimo posto della Top 100 mondiale

di Renato Andreolassi
23 ottobre 2025 | 16:04
 

Ha di che essere soddisfatto - e gioire - Silvano Brescianini. Balza agli onori delle cronache internazionali un vino italiano, non casualmente della Franciacorta: per la prima volta nella storia uno sparkling tricolore conquista 99/100, ovvero un gradino solo al di sotto dell’Olimpo della perfezione assoluta, da parte della bibbia americana Wine Enthusiast, che in precedenza non aveva mai superato i 98/100 per un Metodo Classico italiano.

Il vino e le vigne d’eccellenza

Il nettare di Bacco che conquista il palato della critica americana è il "Bagnadore Rosé" della Barone Pizzini, vendemmia 2011. Il Docgnasce da sole uve coltivate in due speciali vigne di Pinot Nero: Gremoni (suolo ricco di ghiaia e ciottoli) e Roccolo (suolo ricco di scheletro drenante), entrambe a Provaglio d’Iseo, che beneficiano di un microclima speciale grazie all’esposizione alla brezza della Valle Camonica, che ne esalta l’escursione termica.

Franciacorta da record: Bagnadore Rosé 2011 tra i migliori vini al mondo

Il Bagnadore Rosé 2011 di Barone Pizzini

Una cuvée storica

«È la prima volta della nostra cuvée storica, Bagnadore. Con grande passione ne abbiamo prodotta una versione rosé. Altre seguiranno, ma ci vorranno molti anni ancora prima di poterle degustare perché per rendere al meglio hanno bisogno di lunghissimi affinamenti sui lieviti. La 2011, ad esempio, è rimasta in catasta per 120 mesi e la stiamo proponendo al mercato con parsimonia perché le bottiglie sono molto poche: complessivamente 6.612», così Silvano Brescianini, patron e anima della cantina bresciana "Barone Pizzini", entusiasta per questo riconoscimento che segue i 98/100 attribuiti al medesimo vino dall’altro critico a stelle e strisce, James Suckling.

Franciacorta da record: Bagnadore Rosé 2011 tra i migliori vini al mondo

Silvano Brescianini, patron di Barone Pizzini

Un riconoscimento storico per la Franciacorta

L’andamento climatico della primavera e dell’estate 2011, con piovosità regolare e mai eccessiva, ha permesso di maturare uve dalla sanità impeccabile, che hanno sviluppato un grande equilibrio di profumi e aromi intensi.

«È stata probabilmente la miglior annata da quando io faccio vino - ricorda Brescianini - ovvero trent’anni, e penso che troverà un livello simile solamente nella più recente 2020. Questi riconoscimenti sono molto importanti sia per la nostra azienda che per il territorio perché dimostrano come la Franciacorta sia una casa ideale per produrre sparkling anche in versione rosé, che nei confronti internazionali possono esprimersi su livelli di eccellenza assoluta».

Franciacorta da record: Bagnadore Rosé 2011 tra i migliori vini al mondo

I vigneti in Franciacorta di Barone Pizzini

Posizionamento nella Top 100 mondiale

La Franciacorta, da oggi, può vantare un nuovo gioiello enologico che nella prestigiosa Top 100 Cellar Selection si posiziona al decimo posto.

Barone Pizzini
Via S. Carlo 14 25050 Provaglio d'Iseo (Bs)
Tel +39 030 9848311

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Bagnadore Rosé Barone Pizzini Franciacorta Metodo Classico vino italiano vino premiato Pinot Nero Top 100 Wine Enthusiast vino rosé DOCG vino d’eccellenzaSilvano Brescianini
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Lucart
Suicrà
Torresella
Robo
Lucart
Suicrà
Torresella
Robo
Antinori

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025