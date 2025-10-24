Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 24 ottobre 2025  | aggiornato alle 09:43 | 115241 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

giri di vite

Sul Cammino Minerario di Santa Barbara: cinque vini raccontano l’anima del Sulcis

Cinque etichette di Carignano del Sulcis raccontano la versatilità e la personalità dei vini del Sulcis- Iglesiente. Dal rosso generoso al passito, fino al rosato fresco e alla riserva d’autore

di Giuseppe De Biasi
 
24 ottobre 2025 | 09:30

Sul Cammino Minerario di Santa Barbara: cinque vini raccontano l’anima del Sulcis

Cinque etichette di Carignano del Sulcis raccontano la versatilità e la personalità dei vini del Sulcis- Iglesiente. Dal rosso generoso al passito, fino al rosato fresco e alla riserva d’autore

di Giuseppe De Biasi
24 ottobre 2025 | 09:30
 

Cinque sfumature enologiche sulcitane… in cammino. Un breve passaggio lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara, interessante itinerario culturale-religioso che si sviluppa lungo 550 km nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese, ci ha fornito l’occasione di ritornare in una area della Sardegna a noi molto cara e riassaggiare i vini del suo vitigno identitario, il Carignano del Sulcis.

Sul Cammino Minerario di Santa Barbara: cinque vini raccontano l’anima del Sulcis

Il Cammino Minerario di Santa Barbara

Per questa puntata abbiamo creato un micro itinerario attraverso cinque etichette per un piccolo saggio della versatilità e della personalità del fiero “genius loci” sulcitano.

Sul Cammino Minerario di Santa Barbara: cinque vini raccontano l’anima del Sulcis

Cinque vini che raccontano l’anima del Sulcis

Mesa: Buio, rosso generoso e identitario

Partiamo da Mesa, la cantina fondata nel 2004 a San’Anna Arresi da Gavino Sanna e che dal 2017 fa parte della solidissima Herita della famiglia Marzotto. Uno dei vini simbolo è senza dubbio il Buio, Carignano del Sulcis Doc, rosso generoso e immediato, dai profumi di frutta rossa matura, macchia mediterranea e lieve speziatura.

Sul Cammino Minerario di Santa Barbara: cinque vini raccontano l’anima del Sulcis

Mesa: Buio

Sorso iodato e balsamico adatto al tutto pasto come ad un matrimonio d’amore con il Fiore Sardo Dop.

Mesa
Località Su Baroni 09010 Sant'Anna Arresi (Su)
Tel +39 349 9362020

Terre Brune: il rosso barricato sardo firmato Giacomo Tachis

Si sale di complessità con il primo rosso barricato sardo, il mitico Terre Brune di Cantina Santadi, etichetta frutto dell’intuizione del geniale Giacomo Tachis, a cui il Sulcis deve tanto.

Sul Cammino Minerario di Santa Barbara: cinque vini raccontano l’anima del Sulcis

Santadi: Terre Brune

Un pluripremiato alfiere con un bouquet a largo spettro che sventaglia al naso confettura di mora e prugne, alloro, ginepro, cacao e speziato dolce. In bocca la corroborante tannicità emana sfumature chinate e un’infinita persistenza gustativa. Da cinghiale in umido o solitaria meditazione.

Cantina Santadi
Via Giacomo Tachis 14 09010 Santadi (Su)
Tel +39 0781 950127

Amentos Passito: le vigne a piede franco di Sant’Antioco

Le vigne antiche a piede franco dei terreni sabbiosi di Sant’Antioco danno vita al Carignano del Sulcis Passito Amentos di Sardus Pater. Passito equilibrato e non stucchevole, con bouquet di marasca e prugna sotto spirito associato a sfumature balsamiche, speziate e tostate, dovute al passaggio di un anno in barrique.

Sul Cammino Minerario di Santa Barbara: cinque vini raccontano l’anima del Sulcis

Sardus Pater: Carignano del Sulcis Passito Amentos

Da fine pasto magari come galante accompagnatore dei Sospiri di Ozieri glassati al cioccolato fondente.

Sardus Pater
Via della Rinascita 46 09017 Sant’Antioco (Su)

Destè: il rosato fresco della Cantina Calasetta

Ma il Carignano sa esprimere anche in rosa la sua studente struttura, come nel caso del Destè, di Cantina Calasetta, la storica cooperativa che con la sua nuova linea Cala di Seta omaggia la tradizione del bisso, la preziosa seta di mare ottenuta dalle valve della Pinna Nobilis.

Sul Cammino Minerario di Santa Barbara: cinque vini raccontano l’anima del Sulcis

Calasetta: Destè

Un vino fresco e gioviale, dai fragranti profumi di frutti rossi, pesca saturnina, anguria e melagrana e una saporita nota salmastra. Da tartare di tonno (di Carloforte) oppure come compagno di viaggio del tipico “spuntino" sardo.

Cantina Calasetta
Via Roma 134 09011 Calasetta (Su)
Tel +39 0781 88413

Roberto Matzeu: la riserva Bellesa, tra tradizione e innovazione

A fianco di quattro storiche realtà ci piace inserire un giovane protagonista della viticoltura sulcitana come Roberto Matzeu e la sua Piede Franco. Fondata a Calasetta nel 2015, dopo un eroico recupero di vecchi vigneti, il suo Carignano Riserva Bellesa, cru di sole 2500 bottiglie, condensa tutta la sua maestria enologica.

Sul Cammino Minerario di Santa Barbara: cinque vini raccontano l’anima del Sulcis

Piede Franco: Carignano Riserva Bellesa

Un vino complesso e moderno con note di macchia mediterranea (soprattuto mirto ed elicriso), frutti di bosco, rabarbaro e liquirizia. Sorso sapido e persistente con tannini setosi e avvolgenti. Da arista di maiale in salsa di prugne.

Piede Franco
Via Don Ilario 17 09011 Cussorgia (Su)
Tel +39 349 5776755

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Carignano del Sulcis Cammino Minerario di Santa Barbara vini sardi Mesa Buio Terre Brune Santadi Amentos Sardus Pater Destè Calasetta Roberto Matzeu Piede Franco rosato sardo passito Carignano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Go Wine
Nomacorc Vinventions
Lucart
Bord Bia
Go Wine
Nomacorc Vinventions
Lucart
Bord Bia
Robo
Fontina DOP

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025