Nama Brewing: la birra artigianale che parla chiaro come la sua Pilsner

Nato nel maggio del 2022 a Treviglio (Bg), Nama Brewing è un progetto che ha scelto di fondere in un’unica realtà la produzione di birra artigianale e una taproom dedicata. Una scelta strategica, pensata per creare un punto di incontro con il territorio e offrire ai consumatori la possibilità di conoscere da vicino la filosofia del birrificio.

Nama Brewing: Massimiliano Vichi, Mattia Bonardi e Matteo Palmisano

I protagonisti e il cuore produttivo di Treviglio

Dietro Nama Brewing ci sono Mattia Bonardi, Matteo Palmisano, Massimiliano Vichi e Stefano Colombo. I birrai sono Matteo Palmisano e Mattia Bonardi, che curano direttamente la produzione e la ricerca stilistica. La taproom si trova in via Roggia Vignola 3, a Treviglio, in zona fiera, a pochi passi dalla stazione. È aperta dal martedì alla domenica dalle 18:00, con un’offerta gastronomica stagionale che valorizza i prodotti locali. Gli impianti di produzione sono visibili dal locale, permettendo agli ospiti di osservare da vicino il lavoro artigianale dietro ogni birra.

Tra tradizione e sperimentazione: lo stile Nama

Il profilo birrario di Nama Brewing parte da una solida base tradizionale - la Pilsner e la Doppelbock - ma si spinge verso la sperimentazione, soprattutto nelle IPA, interpretate come «prodotti da bancone», pensati per essere bevibili e accessibili anche a un pubblico non esperto.

Le birre simbolo di Nama Brewing

Oltre alle quattro birre principali, in soli quattro anni di attività, il birrificio ha già realizzato circa settanta produzioni speciali, tra cui versioni one shot, senza glutine o dedicate a eventi particolari. Nel 2024 la produzione ha raggiunto 1.000 ettolitri, un risultato significativo per una realtà giovane ma dinamica.

Le quattro birre simbolo del birrificio

Pilsner Tacheles - 4,9% - Birra a bassa fermentazione ispirata alla tradizione tedesca. Il nome richiama Tacheles , la casa dell’arte contemporanea di Berlino e simbolo di libertà espressiva. «Tacheles» in tedesco significa «parlare chiaro» , e la birra vuole rappresentare proprio questa schiettezza. Abbinamenti: pollo fritto, formaggi, pesce e crostacei. Top seller del birrificio.

Birra a bassa fermentazione ispirata alla tradizione tedesca. Il nome richiama , la casa dell’arte contemporanea di Berlino e simbolo di libertà espressiva. «Tacheles» in tedesco significa , e la birra vuole rappresentare proprio questa schiettezza. pollo fritto, formaggi, pesce e crostacei. del birrificio. American IPA Liquid Sky - 5,8% - Birra ad alta fermentazione dai toni agrumati e resinati dei luppoli americani. Dorata e fresca, è descritta come « il cielo sopra le nuvole, terso e infinito ».

Abbinamenti: piatti speziati come falafel, tacos e tikka masala.

Birra ad alta fermentazione dai toni agrumati e resinati dei luppoli americani. Dorata e fresca, è descritta come « ». piatti speziati come falafel, tacos e tikka masala. Modern IPA Nebula - 6,3% Torbida, profumata e intensa, Nebula è il risultato di una costante ricerca tecnica . È una IPA moderna, con note fruttate e tropicali, pensata per un consumo trasversale. Abbinamenti: pollo e pesce grigliato, ceviche, empanadas.

Torbida, profumata e intensa, Nebula è il risultato di . È una IPA moderna, con note fruttate e tropicali, pensata per un consumo trasversale. pollo e pesce grigliato, ceviche, empanadas. Doppelbock Frontiera - 7,2% - Birra a bassa fermentazione che simboleggia la curiosità e la voglia di superare i propri limiti. Corposa e strutturata, unisce dolcezza e tostature delicate.

Abbinamenti: carni rosse brasate o grigliate, formaggi stagionati, salumi.

Le birre sono disponibili in fusti d’acciaio da 30 litri o PolyKeg da 24 litri, oltre che in lattine da 0,33 cl.

La filosofia di Nama Brewing

Parlando della birra simbolo del birrificio, Mattia Bonardi spiega: «La IPA Nebula per noi è sempre stata una birra importante per riassumere lo stile del nostro birrificio. È un prodotto che esplora la sperimentazione dei luppoli, ma sempre con uno stile legato alla facilità di beva. Avendo un locale, per noi è fondamentale pensare al consumo diretto del prodotto».

La Pilsner Tacheles alla spina

L’approccio di Nama è costante anche nella ricerca di nuovi stili. «Abbiamo sviluppato birre come Imperial Stout, Pastry Stout e Pastry Sour con marshmallow e frutta esotica» aggiunge Bonardi. «Stiamo lavorando anche su una linea inglese, con Bitter, Stout e Golden Ale, cui presto si aggiungeranno una Porter e una Mild. A breve lanceremo anche una Blanche e, nel medio periodo, una Tripel».

Distribuzione e presenza sul territorio

La vendita avviene direttamente presso la taproom e tramite lo shop online, oltre che attraverso forniture a pub, ristoranti, beer&wine shop e distributori. Nama Brewing è presente con distribuzione diretta in tutta Italia, con collaborazioni attive nel centro Italia (Lazio, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo) e nel Nord-Est (Veneto e Friuli). I distributori Organic di Roma e You Beer delle Marche garantiscono la presenza anche nel Sud Italia, in Puglia, Campania e Sicilia. «Stiamo lavorando per aumentare la capillarità della distribuzione» spiegano dal birrificio, «rafforzando le collaborazioni con nuovi distributori e potenziando lo shop online per il consumatore privato».