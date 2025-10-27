Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 27 ottobre 2025

in tour

L’Istituto Grandi Marchi porta i vini italiani in Messico con masterclass e tasting

Le 18 famiglie di Istituto Grandi Marchi presentano i vini italiani in Messico con masterclass e walk-around tasting tra Città del Messico e Cancún, valorizzando territori, qualità e cultura del vino

di Redazione Italia a Tavola
 
27 ottobre 2025 | 15:17

Prosegue il tour internazionale dell’Istituto Grandi Marchi, realtà nota per rappresentare l’eccellenza enologica italiana nel mondo. In questa occasione, le 18 famiglie del vino IGM hanno presentato il loro savoir-faire in due incontri esclusivi in Messico, prima nella capitale e poi a Cancún, promuovendo la cultura e l’identità dei vini italiani di alta qualità. Alberto Tasca, vicepresidente dell’Istituto Grandi Marchi e Console Onorario del Messico per la Sicilia, ha commentato: «Ancora una volta l’Istituto ha confermato la sua vocazione a rappresentare il vino italiano nel mondo, valorizzando la diversità come fonte di forza e identità comune».

L’Istituto Grandi Marchi porta i vini italiani in Messico con masterclass e tasting

Missione in Messico per Istituto Grandi Marchi

«Il vino, insieme al cibo, è un linguaggio universale che unisce i popoli, favorendo la condivisione in presenza di emozioni, culture e sensazioni», ha proseguito Tasca. «In Messico abbiamo vissuto incontri autentici, arricchiti da abbinamenti sorprendenti che hanno mostrato la capacità del vino italiano di dialogare con le cucine del mondo, mantenendo saldi i valori di territorio, qualità e tradizione familiare».

Il format degli eventi: masterclass e walk-around tasting

Il doppio appuntamento è iniziato lunedì 20 ottobre al W Hotel di Città del Messico, dove si è svolta una masterclass dedicata alla scoperta delle cantine dell’Istituto, seguita da un walk-around tasting che ha permesso ai partecipanti di esplorare i territori e le denominazioni che rappresentano l’apice della qualità vitivinicola italiana.

Il format è stato replicato mercoledì 22 ottobre al Live Aqua di Cancún, offrendo una preziosa occasione di incontro sullo sfondo del Mar dei Caraibi, a cui ha preso parte una folta rappresentanza della Sommellerie proveniente anche dalle aree di Playa del Carmen e Mérida.

Partecipazione e interesse crescente

L’evento ha visto la partecipazione di circa 400 persone, tra buyer, sommelier e operatori Horeca, immerse nell’universo dei grandi vini italiani. Il successo della manifestazione conferma che anche in questa parte del mondo cresce l’interesse per la cultura del vino tricolore e per la valorizzazione dei territori e delle famiglie produttrici. Tasca ha sottolineato come la scena messicana si stia mostrando sempre più dinamica e attenta ai valori culturali, stilistici e di autenticità del vino italiano, confermando l’importanza di queste iniziative per consolidare la presenza del made in Italy enologico nel panorama internazionale.

L’Istituto Grandi Marchi porta i vini italiani in Messico con masterclass e tasting

La masteclass dedicata alla scoperta delle cantine dell'Istituto

Il tour dell’Istituto Grandi Marchi in Messico mette in evidenza come la combinazione di masterclass, degustazioni guidate e incontri con operatori locali rappresenti uno strumento efficace per raccontare la complessità e la qualità dei vini italiani. Grazie a questi eventi, il vino italiano continua a consolidare il proprio ruolo di ambasciatore culturale, capace di dialogare con i mercati esteri senza perdere l’identità territoriale e familiare.

Istituto Grandi Marchi
Via Saval 2/C 37124 Verona
Tel +39 045 8303264

© Riproduzione riservata

 
Istituto Grandi Marchi vini italiani Messico masterclass vino degustazione walk-around tasting Città del Messico Cancún cultura del vino fine winesAlberto Tasca
 
