L’Istituto Grandi Marchi porta i vini italiani in Messico con masterclass e tasting

Prosegue il tour internazionale dell’Istituto Grandi Marchi, realtà nota per rappresentare l’eccellenza enologica italiana nel mondo. In questa occasione, le 18 famiglie del vino IGM hanno presentato il loro savoir-faire in due incontri esclusivi in Messico, prima nella capitale e poi a Cancún, promuovendo la cultura e l’identità dei vini italiani di alta qualità. Alberto Tasca, vicepresidente dell’Istituto Grandi Marchi e Console Onorario del Messico per la Sicilia, ha commentato: «Ancora una volta l’Istituto ha confermato la sua vocazione a rappresentare il vino italiano nel mondo, valorizzando la diversità come fonte di forza e identità comune».

Missione in Messico per Istituto Grandi Marchi

«Il vino, insieme al cibo, è un linguaggio universale che unisce i popoli, favorendo la condivisione in presenza di emozioni, culture e sensazioni», ha proseguito Tasca. «In Messico abbiamo vissuto incontri autentici, arricchiti da abbinamenti sorprendenti che hanno mostrato la capacità del vino italiano di dialogare con le cucine del mondo, mantenendo saldi i valori di territorio, qualità e tradizione familiare».

Il format degli eventi: masterclass e walk-around tasting

Il doppio appuntamento è iniziato lunedì 20 ottobre al W Hotel di Città del Messico, dove si è svolta una masterclass dedicata alla scoperta delle cantine dell’Istituto, seguita da un walk-around tasting che ha permesso ai partecipanti di esplorare i territori e le denominazioni che rappresentano l’apice della qualità vitivinicola italiana.

Il format è stato replicato mercoledì 22 ottobre al Live Aqua di Cancún, offrendo una preziosa occasione di incontro sullo sfondo del Mar dei Caraibi, a cui ha preso parte una folta rappresentanza della Sommellerie proveniente anche dalle aree di Playa del Carmen e Mérida.

Partecipazione e interesse crescente

L’evento ha visto la partecipazione di circa 400 persone, tra buyer, sommelier e operatori Horeca, immerse nell’universo dei grandi vini italiani. Il successo della manifestazione conferma che anche in questa parte del mondo cresce l’interesse per la cultura del vino tricolore e per la valorizzazione dei territori e delle famiglie produttrici. Tasca ha sottolineato come la scena messicana si stia mostrando sempre più dinamica e attenta ai valori culturali, stilistici e di autenticità del vino italiano, confermando l’importanza di queste iniziative per consolidare la presenza del made in Italy enologico nel panorama internazionale.

La masteclass dedicata alla scoperta delle cantine dell'Istituto

Il tour dell’Istituto Grandi Marchi in Messico mette in evidenza come la combinazione di masterclass, degustazioni guidate e incontri con operatori locali rappresenti uno strumento efficace per raccontare la complessità e la qualità dei vini italiani. Grazie a questi eventi, il vino italiano continua a consolidare il proprio ruolo di ambasciatore culturale, capace di dialogare con i mercati esteri senza perdere l’identità territoriale e familiare.