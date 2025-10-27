Mafalda, dalla leggenda al bicchiere: l’Oltrepò pavese si scopre (anche) terra di gin

Durante il mese di Ottobre, si è tenuta una edizione speciale dell'Autunno Pavese giunto alla sua 71esima edizione l’importante manifestazione delle eccellenze della città e della provincia di Pavia, che da questa edizione, gode della collaborazione di Golosario e Golosaria, il progetto culturale fondato da Paolo Massobrio e Marco Gatti.

Fabio Tonalini, principale della Distilleria Mafalda

Numerose le aziende agroalimentari presenti alla 4 giorni Pavese, presso il Palazzo delle Esposizioni, dove ho avuto modo di scoprire una nuova realtà nel campo dei liquori e distillati, la Distilleria Mafalda, di Montù Beccaria, nata nel 1994 con l’acquisto di un edificio storico tra le colline dell’Oltrepò Pavese, sede della prima Cantina Sociale d’Italia fondata nel 1902 dal Senatore Luigi Montemartini.

Storia e filosofia della distilleria

L’azienda fa capo alla famiglia Tonalini, specializzata nella produzione di spumante Pinot Nero Metodo Classico e di Bonarda Vivace dell’Oltrepò Pavese, dove dopo qualche anno iniziò la produzione di Grappa, con alambicchi in rame a bagnomaria in discontinuo, ampliando progressivamente l’offerta con distillati di uva e frutta, molto apprezzati dagli intenditori.

La Distilleria Mafalda nell'oltrepò pavese

Oggi l’azienda è guidata da Fabio Tonalini attuale presidente, che con generosità e coraggio ha deciso di investire dal 2024, per celebrare i 30 anni di attività, in nuovi impianti per la produzione appunto di liquori e distillati quali gin, amari, brandy, liquori, vermouth, aperitivi e bitter. Inoltre, per rispondere alle nuove esigenze di consumo, ha lanciato una linea di prodotti analcolici, tra i quali l’Amaro Libero, analcolico alle erbe, mantenendo inalterata la qualità e l’esperienza sensoriale.

La distilleria si distingue per il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione: agli alambicchi storici si affiancano tecnologie moderne che permettono di realizzare prodotti unici, ispirati a ricette antiche e affinati dall’esperienza del mastro distillatore. Il nome Mafalda deriva da una botte monumentale donata alla Cantina Sociale di Montù Beccaria da Re Vittorio Emanuele III e battezzata con il nome di una delle figlie, simboleggiando il legame con il territorio.

La linea di prodotti di Distilleria Mafalda

L’arte dei distillati italiani

Il laboratorio interno dispone di personale altamente qualificato, sotto la regia dell’esperto liquorista ed enologo Carlo Alberto Torazza, sviluppa e perfeziona le ricette, unendo tradizione e creatività. Questo permette non solo di offrire prodotti classici, ma anche di proporre versioni, come detto prima a zero alcol, garantendo un’alternativa moderna e inclusiva senza compromessi sul piacere e la qualità.

Le botti della Distilleria Mafalda

La produzione dei loro Spirits, avviene su scala artigianale, dove ogni fase produttiva è seguita con passione e attenzione dove prodotti uniscono tecniche antiche e tecnologie moderne, valorizzando le risorse locali e promuovendo la sostenibilità. Grazie alla dedizione e alla continua ricerca dell’eccellenza, questa piccola azienda artigianale ha il merito di rappresentare il meglio del Made in Italy nel mondo dei distillati, liquori e spumanti.

I prodotti

Si narra che nella notte di Natale dell’anno 999, quando il vecchio ponte romano era crollato, un misterioso uomo vestito di rosso apparve ai pellegrini che cercavano di attraversare il fiume nella fitta nebbia, offrendo loro un ponte fatto di vapori in cambio della prima anima che lo avrebbe percorso. Ma l’Arcangelo Michele intervenne, convincendo il diavolo a costruire un ponte di pietra e, con astuzia, fece attraversare per primo un caprone, beffando così il maligno. Da allora, nelle giornate nebbiose, il ponte sembra riemergere da un tempo lontano, avvolto nel mistero e nella magia. Per questo motivo il Ponte sul Ticino è stato rappresentato nell’etichetta della linea denominata “Ticinum”

I Vermouth di Distilleria Mafalda

Gin Archangelus 40%

Le Botaniche: Ginepro, Aneto, Cardamomo, Carciofo, Coriandolo, Ireos, Lampone, Mora, Mirtillo, Origano, Rosmarino, Salvia, Tè Nero Indiano, Timo Serpillo, ottimo per il Cocktail Martini

Gin Speziato La Donna Cannone 42%

Le Botaniche: Ginepro, Spezie, Aneto, Cardamomo, Carciofo, Coriandolo, Ireos, Lampone, Mora, Mirtillo, Origano, Rosmarino, Salvia, Tè Nero Indiano, Timo Serpillo ottimo per il Negroni

Gin Agrumato Il lanciatore di coltelli 42%

Le Botaniche: Ginepro, Agrumi, Aneto, Cardamomo, Carciofo, Coriandolo, Ireos, Lampone, Mora, Mirtillo, Origano, Rosmarino, Salvia, Tè Nero Indiano, Timo Serpillo ottimo per il Gin Fizz

I gin di Distilleria Mafalda

Gin Ai Frutti di Bosco Il Trasformista 42%

Le Botaniche: Ginepro, Agrumi, Aneto, Cardamomo, Carciofo, Coriandolo, Ireos, Lampone, Mora, Mirtillo, Origano, Rosmarino, Salvia, Tè Nero Indiano, Timo Serpillo ottimo bevuto liscio.

Come sono fatti

Il metodo di produzione è l’assemblaggio a freddo dei vari infusi/distillati (a seconda dei casi) delle varie botaniche con il distillato di bacche di Ginepro.

Amaro Diabolicus 30%

Ottenuto dall’infusione di erbe accuratamente selezionate, amaro diabolicus offre un equilibrio tra note dolci e amaricanti, con sfumature balsamiche e speziate che lasciano una piacevole sensazione rinfrescante e persistente.

Il Vermouth

Vengono prodotti due Vermouth, il Bianco e il Rosso. Il Vermouth Bianco La Rugiada 17% ha come vino base un Cortese in quanto si cercava una base più neutra possibile per esaltare al massimo le erbe. Ottimo per un Vesper.

Vermouth La Rugiada

Questo vermouth bianco nasce da un’antica ricetta che unisce vini selezionati e infusi naturali di alta qualità, tra cui la china della Cinchona officinalis. Dal colore giallo brillante con riflessi ambrati, sprigiona un profumo vinoso con delicate note floreali e speziate. Al palato è inizialmente dolce, con un’evoluzione verso un retrogusto piacevolmente amaro e persistente. Un vermouth raffinato che esprime equilibrio e tradizione.

Il Vermouth Rosso Il Vespro 19% ha come vino base un Pinot Nero Rosé Metodo Classico, necessitando di un vino più strutturato e teso da punto di vista dell’acidità per bilanciare l’infusione più strong. Ottimo per un Manhattan.

Questo vermouth rosso è un capolavoro di tradizione e qualità, ottenuto da vini selezionati e infusi naturali, con il rabarbaro come botanica distintiva. Il suo colore rosso intenso anticipa un profilo aromatico ricco di note amaricanti, speziate e lievemente tostate. Al palato si presenta complesso e avvolgente, con un equilibrio perfetto tra dolcezza e amaro, e un finale lungo e armonioso. Ideale liscio o come base per cocktail classici.

Vermouth Vespro

In entrambi i Vermouth le 2 infusioni sono uguali dal punto di vista qualitativo (l’unica differenza è il Rabarbaro che si ritrova sono nel rosso), mentre differiscono dal punto di vista quantitativo delle varie erbe impiegate, ovvero: Angelica, Anice Stellato, Arancio, Artemisia. (Ovviamente…), Calamo, Cannella, Cardamomo, Cascarilla, China, Coriandolo, Chiodi di Garofano, Macis, Maggiorana, Noce Moscata, Salvia e Sambuco solo per citare le principali, ovviamente l’azienda si riserva di non menzionare tutti gli ingredienti, per questioni di riservatezza della ricetta.

Riguardo alla filosofia produttiva che accomuna i vari prodotti, l’azienda rimarca il fatto che tendono a produrre il più possibile (se non tutto) internamente. Partendo dalle erbe essiccate effettuano le miscelazioni per le relative infusioni, per poi procedere alla torchiatura delle stesse ed alla riduzione in grado per la preparazione del prodotto.

Vermouth La Rugiada e il Vespro

L’azienda è aperta alle visite per tutti gli appassionati e professionisti del settore beverage, inoltre dispone di un ottimo ristorante aperto al pubblico dove poter degustare ottimi salami prodotti in loco, tra i quali il Salame al Vermouth sia Rosso che Bianco.