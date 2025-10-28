Bollicine e sapori di bottega: come nasce il matrimonio tra Champagne e salumi italiani

Anche se il 24 ottobre si è tenuto lo Champagne Day, lo Champagne è un vino senza tempo, che va gustato quando lo si vuole e accompagnato, magari anche da pietanze non scontate, come i salumi, anche i meno ricercati. Come ha osato proporre il Bureau du Champagne Italia, con la guida dello ambasciatore del vino Mario Chiesa. Quali principi guidano gli abbinamenti di vini, quali lo Champagne con i cibi? Be’, certamente vanno evitati i contrasti forti, che possono riguardare anche le bollicine francesi, sia pure siano le più versatili a tavola, forse più di tutti gli altri vini del mondo. Pertanto è corretto celebrare un giorno allo Champagne, ma forse meriterebbe anche qualcosa di più. O di meno. Del tipo: una mattina dedicata allo Champagne; un pomeriggio; una sera; una notte. E non osiamo aggiungere anche un’alba!

Champagne e salumi italiani: l’abbinamento che non ti aspetti

Champagne, il miglior abbinamento? Lo stato d'animo

Il migliore abbinamento con lo Champagne è “lo stato d’animo”, traducibile forse in état d'esprit. Poi segue la compagnia, la convivialità, ma senza escludere uno stato di gioia o emozione solitaria. Spesso ce lo dimentichiamo, ma lo Champagne nasce in un’epoca libertina e insieme preromantica. E questi due aspetti sono ancora presenti nel consumo dello Champagne. Sono l’eco profonda, infrangibile di un calice di bollicine francesi.

Gli altri abbinamenti sono gastronomici, lasciando perdere i dolci che sono un capitolo a parte. Gli abbinamenti in tavola sono quasi infiniti, alcuni scontati, altri meno, altri decisamente divertenti come quelli con i salumi italiani proposti dal Bureau du Champagne. Dalla mortadella alla piccantissima ‘Ndujia di Spilinga (Indovinate a che tipo di Champagne è stata abbinata). Lo sveliamo qualche riga qui sotto.

Champagne e salumi: la degustazione

Un tagliere di sei salumi accompagnato (che fortuna!) da altrettanti Champagne.