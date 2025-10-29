Menu Apri login
La cucina di chef Claudio Sadler incorona il Pineau des Charentes

La serata da Incontri by Sadler ha visto quattro Pineau sposare le sue ricette. Il Pineau des Charentes nasce dall’unione di due parti di mosto d'uva e una di Cognac bianco. Davide Romano lo sta lanciando in Italia

di Gabriele Ancona
vicedirettore
 
29 ottobre 2025 | 16:51

Una serata, che è stata un’esperienza. Alto palato a Milano. Si è svolta presso Incontri by Sadler. Protagonisti la mano di Claudio Sadler in cucina, il sapere del sommelier Mario Ippoliti in sala e nei calici la magia del Pineau des Charentes proposta da Davide Romano, amministratore di Valinch & Mallet e Indipendent Spirits.

Davide Romano, Mario Ippoliti, Claudio Sadler

Pineau des Charentes, una realtà tutta da scoprire

«V&M nasce nel 2015 quando ho intrapreso la professione di imbottigliatore indipendente – ha spiegato - Ho iniziato con lo scotch whisky, prima grande passione, per poi allargarmi nel 2017 al rum, da tutto il mondo. Nel 2020 è arrivato il primo Armagnac e l’anno scorso il Cognac. Un impegno che consiste nell’andare nelle distillerie, o dai broker di botti, e assaggiare i single cask scegliendo quelli che per noi presentano un carattere unico e particolare. Durante una visita in Cognac mi sono imbattuto quasi per caso nel Pineau des Charentes, che mi ha subito rapito, anche se a livello commerciale in Italia è forse ancora meno che sconosciuto. Ma il bello di essere una micro entità è che ci si può anche permettere di provare a presentare prodotti che nessuno conosce».

I Pineau des Charentes che hanno accompagnato il menu di Claudio Sadler

E così è nato l’evento che ha visto ben quattro Pineau des Charentes, di cui uno in anteprima assoluta, in abbinamento ai piatti pensati da Claudio Sadler. «Non è stato semplice programmare un menu con prodotti di questa caratura e complessità», ha annotato Sadler. Il risultato? Un viaggio organolettico di grande intensità.

Il drink a base di Pineau des Charentes con Pan tranvai e paleta d'Iberico

Il Pineau des Charentes nasce dall’unione di due parti di mosto d'uva e una di Cognac bianco, in botte almeno 18 mesi. Alzato il sipario, in scena Pan tranvai e paleta d’Iberico e tre varietà di foie gras, in abbinamento, rispettivamente, con un cocktail a base di Pineau Reste des Anges 25 anni e Reste des Anges 25 anni in purezza. Fresco e agrumato, al palato sviluppa una potenza rotonda e garbata.

Il Pineau Reste des Anges 25 anni è servito

Pineau des Charentes, debutto in anteprima

Il Pineau Acacia d’Or 1995 Remi Landier by Malternative Belgium ha accompagnato Risotto alla zucca con Gorgonzola e barbabietole. Un Pineau ambrato, complesso e aromatico, caratterizzato da morbidezza e lungo finale. La Coscia d’anatra confit con pepe di Sichuan e albicocche al Pineau ha visto nei calici Pineau Daniel Bouju 2001 special for C. Dully, un abbinamento che si è rivelato uno scambio all’insegna di energia e vigore, con un comun denominatore improntato alla delicatezza. Un’appagante sorpresa per il palato.

In chiusura, la Torta al cioccolato amaro e arance ha accolto il debutto di Pineau 1999 by Valinch & Mallet, così in anteprima da non vestire ancora l’etichetta. Un Pineau rosè importante, ricco di sentori di amarena, firmato Davide Romano.

