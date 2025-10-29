Torna il Barbera d’Asti Wine Festival 2025 tra giovani, territorio e sostenibilità

Dal 7 al 10 novembre 2025, Asti ospiterà in Piazza Alfieri la seconda edizione del Barbera d’Asti Wine Festival, manifestazione che celebra le eccellenze enologiche del Monferrato in un percorso esperienziale dedicato a vino, territorio e comunità.

Degustazioni guidate e incontri tematici per scoprire le denominazioni del Consorzio

Dopo il successo della prima edizione, il Festival propone un programma ancora più ricco, pensato per coinvolgere operatori del settore, stampa, wine lovers e nuove generazioni.

Un evento che valorizza il territorio e le sue denominazioni

«Il Barbera D’Asti Wine Festival - racconta Vitaliano Maccario, Presidente del Consorzio - rappresenta per noi una manifestazione capace di attirare sul nostro territorio e sul vitigno Barbera un pubblico variegato e internazionale. Questo appuntamento ci permette di promuovere l'identità e la visibilità della Barbera d’Asti e delle nostre denominazioni - 4 Docg e 9 Doc - elevandone il prestigio a livello mondiale. Si tratta di un'occasione unica per tutti gli amanti del vino, oltre che per stampa e operatori del settore, di approfondire la loro conoscenza dei vini del Monferrato e di far conoscere il nostro meraviglioso territorio a partire dal suo valore vinicolo».

Degustazioni, showcooking e aperitivi sensoriali

Il Festival si apre venerdì 7 novembre con un talk istituzionale dedicato alla sostenibilità, con la partecipazione di esperti, autorità e rappresentanti del settore. Sabato 8 novembre è previsto un show cooking esclusivo curato da un chef stellato, seguito dall’apertura del Banco Istituzionale, dove saranno protagoniste le etichette delle aziende partecipanti.

Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio Barbera d’Asti

Dalle 18:30 alle 21:00, il pubblico potrà vivere un aperitivo sensoriale con degustazioni alla cieca delle denominazioni tutelate dal Consorzio - Barbera, Albarossa, Albugnano, Freisa, Grignolino e Ruchè - accompagnate da una selezione gastronomica ispirata ai prodotti stagionali del territorio.

Masterclass e incontri con i produttori

Domenica 9 novembre, in Piazza Alfieri, sarà possibile incontrare i produttori e partecipare ai banchi d’assaggio aperti al pubblico, con due turni di degustazione dalle 11:00 alle 18:00.

Le vigne del Monferrato in autunno: il paesaggio che fa da cornice al Barbera d’Asti Wine Festival 2025

Le masterclass tematiche, condotte da esperti del giornalismo vitivinicolo, offriranno momenti di approfondimento e confronto per appassionati e professionisti. In serata, il Banco Istituzionale sarà gestito dai sommelier, con una selezione di vini in abbinamento a piatti tipici locali.

Lunedì dedicato ai professionisti e alla stampa

La giornata di lunedì 10 novembre sarà riservata agli operatori del settore - ristoratori, enotecari, buyer e sommelier - e alla stampa specializzata. Il programma include visite in cantina presso aziende del territorio gestite da giovani produttori e realtà impegnate in progetti di viticoltura sostenibile.

I colori d’autunno del Monferrato accompagnano le giornate dedicate al Barbera d’Asti e ai vini del territorio

Un festival che racconta sostenibilità e giovani produttori

Il Barbera d’Asti Wine Festival è promosso dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, in collaborazione con Go Wine, nell’ambito del progetto europeo Born Sustainable, che coinvolge anche i consorzi del Roccaverano Dop e del Conegliano Valdobbiadene Prosecco.

L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo dei giovani viticoltori, promuovere la sostenibilità ambientale e sociale, e costruire un dialogo tra nuove generazioni e cultura del vino.

Per informazioni www.bornsustainable.eu

Finanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea o dell’amministrazione erogatrice. Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.