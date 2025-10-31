Epokale 2017: il Gewürztraminer che affina sette anni nella miniera di Ridanna

Cantina Tramin ha presentato Epokale 2017, nuova annata del vino che fin dalla sua nascita ha segnato un punto di svolta nella storia del Gewürztraminer, reinterpretandone i canoni stilistici e la capacità di evoluzione. L’etichetta, simbolo della ricerca della cantina altoatesina, nasce dal desiderio di dimostrare come il vitigno possa superare i confini convenzionali dei bianchi aromatici e mostrare un potenziale di affinamento di lungo periodo.

Cantina Tramin: Epokale 2017

L’annata 2017 e la scelta di una vendemmia tardiva

L’enologo e direttore tecnico Willi Stürz spiega che «l’annata si è contraddistinta per una quantità contenuta e per una raccolta a ottobre inoltrato, leggermente posticipata rispetto alle vendemmie precedenti». Una scelta che ha permesso di ottenere grappoli leggermente surmaturi, in grado di esprimere un profilo aromatico più ampio e una struttura più densa.

Vendemmia tardiva per Epokale 2017

Dal millesimo 2015, Cantina Tramin ha intrapreso un percorso di ritorno a un profilo più abboccato e intenso, orientando la vinificazione verso una maggiore concentrazione. «Abbiamo constatato - spiega Stürz - come il rapporto tra concentrazione e acidità consenta di valorizzare al massimo il vitigno, ottenendo ampiezza aromatica, bilanciamento e un potenziale d’invecchiamento straordinario».

I dati analitici e l’affinamento in miniera

L’annata 2017 si caratterizza per un residuo zuccherino di 66 g/l e un pH di 3,7, parametri che determinano un profilo di grande intensità e complessità. Il residuo zuccherino più elevato, tuttavia, richiede tempi di maturazione più lunghi per raggiungere l’equilibrio ideale in bottiglia. Per questo motivo, l’affinamento di Epokale 2017 è stato prolungato da sei a sette anni all’interno della miniera di Ridanna Monteneve (Bolzano), situata a circa 2.000 metri di altitudine. In questo luogo, dove luce, temperatura e umidità restano costanti durante tutto l’anno, le bottiglie riposano in un ambiente ideale per una maturazione lenta e armoniosa.

Le osservazioni maturate da Cantina Tramin nel corso degli anni hanno trovato conferma in una ricerca condotta da un team della Fondazione Edmund Mach, coordinato dal professor Fulvio Mattivi, ordinario di Chimica degli Alimenti. Lo studio ha analizzato le sostanze aromatiche presenti nell’uva Gewürztraminer e i processi di conversione che si attivano nel tempo. È emerso il ruolo centrale dei monoterpeni, composti responsabili dei tipici sentori di rosa, noce moscata, mango, litchi ed erbe essiccate. Queste molecole, attraverso processi chimici ed enzimatici lenti, si trasformano progressivamente, rilasciando nel corso degli anni nuove sfumature olfattive e gustative. Il risultato è un vino che non solo mantiene le proprie caratteristiche, ma accresce la complessità aromatica e la profondità gustativa con l’invecchiamento, confermandosi uno dei pochi bianchi in grado di migliorare nel tempo.

Un vino raro e da collezione

Presentato per la prima volta con l’annata 2009, Epokale è diventato un punto di riferimento per i vini bianchi da invecchiamento. È stato infatti il primo e unico vino bianco italiano a ottenere i 100/100 da Robert Parker - The Wine Advocate, un riconoscimento che ha contribuito a farlo conoscere a livello internazionale.

Con l’annata 2017, Cantina Tramin prosegue un lavoro di lunga durata sulla longevità e la profondità espressiva del Gewürztraminer

La produzione limitata a 2.150 bottiglie, la distribuzione selezionata e la prospettiva di invecchiamento superiore ai vent’anni rendono Epokale un vino ricercato da collezionisti e appassionati. Più che un esperimento, rappresenta oggi la prova concreta di come il Gewürztraminer possa raccontare il tempo, mantenendo un legame saldo con la sua origine territoriale e con l’esperienza maturata in vigna e in cantina.

Il significato di Epokale nel percorso di Cantina Tramin

Con l’annata 2017, Cantina Tramin prosegue un lavoro di lunga durata sulla longevità e la profondità espressiva del Gewürztraminer. L’affinamento in miniera non è solo una scelta simbolica, ma una pratica che sintetizza la filosofia produttiva della cantina: la ricerca costante di equilibrio tra innovazione e rispetto per la varietà e per l’ambiente alpino da cui nasce. Epokale 2017 rappresenta così un ulteriore passo in un percorso di conoscenza e valorizzazione del vitigno simbolo di Termeno, capace di unire rigore tecnico, sperimentazione e autenticità territoriale.