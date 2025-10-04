EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 04 ottobre 2025

Eastside Brewing: quando il territorio entra nella birra a Latina

Il Birrificio Eastside di Latina unisce produzione artigianale, sperimentazione e una tap room innovativa, proponendo birre dal carattere distintivo e un’offerta gastronomica radicata nel territorio

di Carlo Vischi
 
04 ottobre 2025 | 09:30

Nel 2024 il Birrificio Eastside ha raggiunto una produzione di circa 2.500 ettolitri. La realtà di Latina è guidata da Antonio Maurizi mentre il ruolo di birraio è affidato a Luciano Landolfi. L’azienda si distingue per un’offerta di birre che combina stile, ricerca e rispetto del territorio.

Eastside: Miss White

B_Eastside: la tap room come spazio esperienziale

Il B_Eastside, pub ufficiale del birrificio situato in viale Carturan 42 a Latina, rappresenta un’estensione diretta dell’azienda. Il locale, progettato da Alessio, presenta uno stile industrial moderno in cui legno, ferro e pelle si fondono. Le pareti sono verniciate con una tecnica che simula l’ossidazione del rame, conferendo al locale tonalità dal verde all’azzurro.

L’offerta gastronomica privilegia carni, formaggi e salumi artigianali locali, pane cotto a legna del territorio di Lariano (Rm) e prodotti freschi locali per pucce e buns. Particolare attenzione è rivolta alle carni, spaziando dall’American BBQ alla griglia di bovino, ovino e pollame. Il locale ospita eventi tematici come Oktoberfest, San Patrizio e Halloween.

Offerta birraria e caratteristiche distintive

Eastside propone 10 vie alla spina, comprese una pompa inglese e una via a carboazoto. Sono disponibili tutte le birre del catalogo anche in bottiglia, insieme a vini locali e distillati artigianali.

Eastside: Fata Morgana e High Hopes

Tra le birre più iconiche:

  • Soul Kiss (American Pale Ale, 5,2%): colore arancio pallido, velata, con aroma fruttato di pesca e pompelmo. Al palato note di crosta di pane e un amaro bilanciato. Si abbina a primi piatti con ragù, carbonara o hamburger.
  • Fata Morgana (Wee Heavy, 9%): tonaca di frate con riflessi rubino, aroma di caramello e frutta rossa sotto spirito. Al palato caramello e frutta rossa, corpo medio e amaro delicato. Ideale con carni grigliate e formaggi stagionati.
  • Abra Cadabra (Session IPA, 4,5%): dorata e opaca, con sentori di ananas, frutta tropicale e agrumi. Gusto leggero di pane e frutta tropicale. Ottima con fritture di verdure, pesce saporito e carni affumicate.
  • Bere Nice (Witbier, 4,6%): giallo paglierino, leggermente velata, con aroma di agrumi e frutta tropicale. Corpo snello e carbonazione medio-alta. Perfetta con crudité di pesce, pasta e vongole o piatti speziati.

Birra simbolo e sperimentazioni

La American IPA Sunny Side (7%) è la birra top seller del birrificio. Particolare attenzione è riservata alla Sun Stroke (American Double IPA), nata come evoluzione della Sunny Side, con l’obiettivo di ottenere una birra alcolica ma beverina, caratterizzata da luppoli USA classici e Mosaic, per un finale secco e leggero.

Eastside: Sunny Side

Luciano Landolfi racconta: «La Sun Stroke nasce come estremizzazione della nostra Sunny Side, puntando a una American DIPA chiara, non eccessivamente amara, con un carattere riconoscibile grazie a luppoli selezionati».

Eastside: Sun Stroke

Distribuzione e identità territoriale

Eastside distribuisce le proprie birre tramite distributori nazionali, pub italiani ed esteri, oltre alla vendita diretta attraverso l’e-shop ufficiale. Il birrificio valorizza ingredienti locali come visciole di Sezze e mosto di Ottonese da aziende della zona, sottolineando l’impegno verso il territorio.

Birrificio Eastside
SS148 134 04100 Latina
Tel +39 339 8103074

© Riproduzione riservata STAMPA

 
