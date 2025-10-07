MetodoContemporaneo: il primo osservatorio italiano su arti e paesaggio vitivinicolo

Arte e vino. Vino e arte. Un binomio sempre più incisivo. Un pensiero comune che è un’unità di intenti che si rivela un volano magnifico per favorire il turismo enogastronomico, oggi punta di diamante dell’accoglienza targata Italia. Questo l’humus che ha dato vita a MetodoContemporaneo, il primo osservatorio permanente italiano dedicato al dialogo tra arti contemporanee e territori del vino. Una mappa dinamica e interattiva dei casi più significativi (oltre 60 in tutta Italia tra i 120 messi sotto la lente) che investono nella relazione tra arte, paesaggio vitivinicolo e comunità, attraverso collezioni permanenti, residenze d’artista, installazioni site-specific e premi per giovani creativi.

Arnaldo Pomodoro, Carapace, Tenuta di Castelbuono, Bevagna (Pg) - Courtesy © Tenuta Castelbuono

Il percorso affonda le radici in esperienze nate circa trent’anni fa, quando architettura e design hanno aperto la strada a un nuovo modo di intendere la cantina: non più soltanto luogo produttivo, ma spazio di valore estetico e culturale. Da allora, l’interconnessione tra paesaggio viticolo, produzione di vino e diffusione di nuove opere d’arte visiva si è affermata sempre più, connotandosi come una tendenza in crescita e in espansione nel corso degli ultimi quindici anni.?

MetodoContemporaneo, una ricerca in divenire

MetodoContemporaneo nasce dalla necessità di comprendere questo fenomeno, che include diverse aree potenziali di sviluppo sia nei campi dell’arte, dell’architettura e del design, sia nei settori dell’economia e del turismo, ma anche a livello più ampio nella cultura contemporanea, inclusa la cultura d’impresa. La ricerca ha quindi il primo obiettivo di indagare in modo sistematico il fenomeno, costruendo un bacino di fonti giornalistiche e letteratura specializzata da incrociare a una metodologia sperimentale di attività di rilevamento sul campo, che include interviste, sopralluoghi, campagne video-fotografiche.?

Sol LeWitt, Cappella del Barolo, Ceretto, Barolo (Cn) - Courtesy © Ceretto - Ph. Marina Spironetti

L’osservatorio è il risultato finale di Nupart. Per un nuovo paesaggio culturale: l’integrazione tra arti contemporanee e vitivinicoltura in una prospettiva di audience development, la prima ricerca sistematica di carattere scientifico in Italia dedicata al dialogo tra arti visive e produzione vitivinicola, promossa dall’Università degli Studi di Verona con Bam! Strategie Culturali, vincitrice del Bac – Pnrr Changes – Crest – Spoke 9 – Cultural resources for sustainable tourism finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu.

«Il progetto riconosce le cantine vinicole come presìdi culturali e ne esplora le connessioni con le arti, valorizzandole come espressioni dinamiche di identità in evoluzione – hanno spiegato i responsabili scientifici di MetodoContemporaneo, Monica Molteni, professoressa associata di Museologia e critica artistica e del restauro all’Università degli Studi di Verona, e Luca Bochicchio, ricercatore di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’ateneo scaligero -

Nel quadro di una ricerca inedita e sperimentale, l’Università si propone come motore di innovazione, promuovendo modelli culturali sostenibili e mettendo il sapere al servizio delle comunità».

MetodoContemporaneo, relazione tra arte, impresa e territorio

«MetodoContemporaneo rappresenta un esempio di come l’approccio alla partecipazione e al coinvolgimento possa generare valore, metodo e visione, anche in contesti non tradizionalmente culturali – ha sottolineato Federico Borreani, responsabile Area consulenza e strategia di Bam! Strategie Culturali - Le cantine rivelano una nuova relazione tra arte, impresa e territorio, e il nostro ruolo consiste nel facilitare questo dialogo, affiancando queste realtà nella costruzione di una nuova dimensione del paesaggio culturale, capace di promuovere forme di collaborazione e di partecipazione».

Daniel Buren, Sulle Vigne: punti di vista, Castello di Ama Gaiole in Chianti (Si) - Courtesy © Collezione Castello di Ama - Ph. Alessandro Moggi

Appuntamento in 14 cantine aperte

Oltre all’osservatorio, il progetto prevede anche azioni concrete nei luoghi del vino, pensate per rafforzare il network delle cantine come attori culturali e coinvolgere attivamente le comunità locali e i pubblici di riferimento. Il 17 e 18 ottobre prossimi si terrà il primo evento diffuso in rete, “MetodoContemporaneo. Itinerari diffusi tra arti, vino e paesaggio”.

Ben 14 cantine, dal Trentino alla Sicilia, apriranno le porte con visite guidate e attività gratuite a nuove esperienze di lettura del territorio: Alois Lageder (Bz), Ca’ del Bosco (Bs), Castello di Ama (Si), Castello di Perno (Cn), Feudi di San Gregorio (Av), Fontanafredda e Fondazione Mirafiore (Cn), La Raia (Al), Lungarotti (Pg), Ottella (Vr), Planeta (Ag), Rocca di Frassinello (Gr), Tenuta CastelGiocondo – Frescobaldi (Si), Tenute Lunelli – Carapace di Castelbuono (Pg), Vigne Museum (Ud). L’iniziativa è parte di “Doors of Change – Attraverso il patrimonio, aprirsi al futuro”, evento nazionale promosso da Fondazione Changes, che coinvolgerà oltre 60 luoghi della cultura e della ricerca, con più di 70 iniziative dal vivo e 30 esperienze digitali dedicate ai cittadini.

Massimo Bartolini, Rosa Sirena, Tenuta CastelGiocondo Frescobaldi, Montalcino (Si) - Courtesy © Frescobaldi - Ph. Serge Domingie

Non mancherà un momento di restituzione e confronto istituzionale. Il 14 novembre 2025, l’Università degli Studi di Verona ospiterà il convegno scientifico conclusivo del progetto. Intende gettare le basi per un nuovo paesaggio culturale condiviso, in cui le arti contemporanee si trasformano in motore di innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Prevista una serie di keynote introduttive che analizzeranno le radici del fenomeno, la cornice culturale, le prospettive di sviluppo e il rapporto tra cultura, impresa e turismo consapevole. A seguire, un primo tavolo di lavoro sarà dedicato al tema del collezionismo e del mecenatismo contemporaneo e alle nuove forme di committenza artistica in contesti non convenzionali, per riflettere sugli impatti del fenomeno sulla produzione artistica e sulle dinamiche di sostegno al settore culturale. Un focus sui territori, analizzati in termini paesaggistici ma anche di comunità, indagherà gli effetti – reali e potenziali – del fenomeno arte-vino sull’attrattività turistica locale, in un’ottica di sviluppo di nuove forme di turismo sostenibile.

Programma eventi per regione e cantina

Trentino-Alto Adige

Alois Lageder | Magrè sulla Strada del Vino (Bz)

17 ottobre, h 10: Alla scoperta dell’arte in tenuta con Alois Lageder

Veneto

Ottella | Peschiera del Garda (Vr)

17 ottobre, h 16.30: Ottella, l’arte di vedere oltre. Visita con l’artista Julia Bornefeld

Friuli-Venezia Giulia

Vigne Museum | Località Rosazzo, Manzano (Ud)

18 ottobre, h 15: Passeggiata esplorativa dal Vigne Museum all’abbazia di Rosazzo ?

Piemonte

Castello di Perno | Frazione Perno, Monforte d’Alba (Cn)

17 ottobre, h 15: Visita al Castello di Perno: dimora storica della casa editrice Giulio Einaudi

Fontanafredda e Fondazione Mirafiore | Serralunga d’Alba (Cn)

18 ottobre, h 18:30: Vino e cultura: la nuova stagione della Fondazione Mirafiore

La Raia | Novi Ligure (Al)

18 ottobre, h 14: Itinerario dell’arte. Alla scoperta delle opere site specific di Fondazione La Raia – arte cultura territorio





Lombardia

Ca’ del Bosco | Erbusco (Bs)?17 ottobre, h 11: Ca’ del Bosco: un viaggio tra natura, arte e gusto

Toscana

Castello di Ama | Gaiole in Chianti (Si)

17 ottobre, h 11: Castello di Ama, un microcosmo di tempo, storia, natura e arte Rocca di

Frassinello | Giuncarico (Gr)

18 ottobre, h 11:30: Visita alla cantina di Renzo Piano e al Museo Etrusco e cerimonia del vino conciato

Tenuta CastelGiocondo – Frescobaldi | Montalcino (Si)?17 ottobre, h 16: Artisti per Frescobaldi: visita guidata alla collezione, Tenuta Castelgiocondo, Montalcino

Umbria

Lungarotti | Torgiano (Pg)

17 ottobre, h 17: Vino: tra mito e cultura. Visita alle collezioni del Muvit

Tenute Lunelli – Carapace di Castelbuono | Bevagna (Pg)

17 ottobre, h 16: Visita alla tenuta e alla cantina, con degustazione guidata dei vini all’interno del “Carapace” di Arnaldo Pomodoro





Campania

Feudi di San Gregorio | Sorbo Serpico (Av)

18 ottobre, h 11: Visita guidata in esclusiva di tutti gli spazi interni ed esterni della tenuta e degustazione di una delle referenze della collezione delle Etichette d’Artista

Sicilia

Planeta | Sambuca di Sicilia (Ag)

17 ottobre, h 17: Planeta, visita allo studiolo e passeggiata al Palmento Greco