Le migliori carte vini e retail premiati ai Milano Wine Week Awards

La Milano Wine Week 2025 ha ospitato la quinta edizione dei Milano Wine Week Awards (MWW Awards), celebrata il 6 ottobre nelle sale del Milano Marriott Hotel. L’appuntamento, promosso da MWW Group, ha confermato il ruolo della città come capitale enologica, portando al centro dell’attenzione le migliori realtà legate alla somministrazione e alla distribuzione vinicola.

Franciacorta protagonista alla Milano Wine Week

I premi, articolati in tre categorie principali, hanno riconosciuto il valore delle carte vini italiane, del wine retail e delle selezioni enologiche che, anche all’estero, promuovono la cultura vinicola del Belpaese. Un’iniziativa che ha ribadito l’importanza della Sala e del Retail nel percorso di diffusione e valorizzazione del patrimonio enologico nazionale.

I criteri di valutazione e il ruolo della giuria

I riconoscimenti hanno premiato passione, cura del dettaglio, valorizzazione dei territori e attenzione ai trend emergenti. La giuria, guidata dal critico enogastronomico Andrea Grignaffini, era composta da professionisti e giornalisti di alto profilo come Alberto Schieppati, Ciro Fontanesi, Elio Ghisalberti, Fabiano Guatteri, Lara Loreti, Luca Turner, Orazio Vagnozzi e Raffaele Cumani, insieme al presidente di Milano Wine Week, Federico Gordini.

Federico Gordini assieme al sommellier Paolo Porfidio

L’importanza della Sala e del Retail

«Ogni anno gli MWW Awards rappresentano per noi un momento speciale: un’occasione per riconoscere l’impegno e la sensibilità di chi, attraverso tavole, carte e punti vendita, contribuisce ogni giorno a diffondere la cultura del vino», ha dichiarato Federico Gordini. Ha inoltre sottolineato il valore umano delle figure che operano nella Sala e nel Retail, professionisti capaci di coniugare accoglienza, conoscenza e narrazione.

Premio Carta Vini Italia

Il Premio Carta Vini ha selezionato le migliori carte vini italiane suddivise in dieci categorie: Alta Ristorazione (*, **, ***), Fine Dining-Gourmet, Osteria-Trattoria, Bistrot, Wine Bar, Ristoranti di Hotel, Pizzerie, Etnici-Fusion. Novità di quest’anno è stata la sponsorship di Franciacorta per la categoria Alta Ristorazione e di Slowear per la categoria Fine Dining. Un riconoscimento che valorizza il ruolo centrale delle carte vini nella costruzione dell’esperienza gastronomica.

Vino ovviamente protagonista in molteplici forme al Milano Wine Week 2025

Premio Wine Retail Italia

Il Premio Wine Retail Italia ha messo in luce le migliori selezioni vinicole nel dettaglio qualificato e nella grande distribuzione. Le categorie hanno incluso enoteche, negozi specializzati e piattaforme di e-commerce, riflettendo la trasformazione del settore e la crescente rilevanza dei wineshop online.

Il palco delle premiazioni al Milano Wine Week

Best Italian Wine Selection all’estero

Con il supporto di ICE - Agenzia, il premio Best Italian Wine Selection ha celebrato le carte vini di ristoranti internazionali che promuovono l’enologia italiana oltreconfine. Queste realtà rappresentano veri ambasciatori della cultura enogastronomica italiana, contribuendo a rafforzare il brand Italia nel mondo.

Premi Speciali e Charity Partner

Oltre ai premi ufficiali, gli MWW Awards 2025 hanno incluso Premi Speciali ispirati ai valori emergenti del settore e assegnati a personalità e realtà che si distinguono per impegno e visione. Tra i più significativi:

Wine Mentor a Maurizio Zanella , per il suo ruolo nel rinascimento enologico italiano.

a , per il suo ruolo nel rinascimento enologico italiano. Riconoscimenti alla Valorizzazione del Territorio , al Miglior Servizio di Sala , al Miglior Oste e alla Carta Visionaria .

, al , al e alla . Premi tematici come Miglior Selezione di Bollicine , Best Sommelier Under 30 , Migliore Accoglienza e Tempo Speso Bene , e la Carta delle Acque sponsorizzata da Lurisia .

, , , e la sponsorizzata da . Premi Slow Food come “Salva la Biodiversità in Lombardia” e il riconoscimento “Famiglia del Vino”.

Il pubblico della manifestazione

La Fondazione Francesca Rava, charity partner dell’evento, ha conferito premi a chi ha saputo coniugare eccellenza professionale e impegno sociale: tra i premiati Carlo Cracco per il progetto TOG Bistrot, Ezio Indiani, Direttore dell’Hotel Principe di Savoia, e l’Associazione Donne del Vino d’Italia.

Un settore in continua crescita

La Milano Wine Week ha dimostrato come la valorizzazione della Sala e del Retail sia parte integrante della crescita del comparto vinicolo. La qualità delle carte vini, la competenza dei sommelier e la capacità dei punti vendita di selezionare e proporre etichette d’eccellenza sono elementi che rafforzano la percezione del vino italiano, sia in patria che nel panorama internazionale.

Anche la gastronomia d'eccellenza protagonista al Milano Wine Week

Milano come capitale del vino

Il successo della quinta edizione dei MWW Awards ha confermato il ruolo di Milano come hub internazionale del vino. La città si propone come punto di incontro tra produttori, distributori, ristoratori e consumatori, rafforzando la propria immagine di capitale non solo economica, ma anche culturale ed enogastronomica.

Premio Carta Vini





Ristoranti alta ristorazione*** sponsor: Franciacorta

Casa Perbellini 12 Apostoli*** - Verona (Vr)

Mudec*** - Milano (Mi)

Le Calandre*** - Rubano (Pd)

Uliassi*** - Senigallia (An)

Osteria Francescana*** - Modena (Mo)

Enoteca Pinchiorri*** - Firenze (Fi)

Ristoranti alta ristorazione** sponsor: Franciacorta

Ristorante Enoteca Madonnina Del Pescatore** - Senigallia (An)

Acquolina** - Roma (Rm)

La Peca** - Lonigo (Vi)

D’o** - Cornaredo (Mi)

Castel - Castel Finedining Restaurant** - Tirolo (Bz)

Verso Capitaneo** - Milano (Mi)

Santa Elisabetta** - Firenze (Fi)

Ristoranti alta ristorazione* sponsor: Franciacorta

Berton* - Milano (Mi)

Gallo Cedrone* - Madonna Di Campiglio (Tn)

Del Cambio* - Torino (To)

Gabbiano 3.0* - Marina Di Grosseto (Gr)

Il Silene* - Pescina (Gr)

Due Colombe* - Borgonato (Bs)

Tancredi* - Sirmione (Bs)

Le Trabe* - Capaccio (Sa)

Villa Naj* - Torrazza Coste (Pv)

Gatto Verde* - Modena (Mo)

Fine dining sponsor: slowear

Antica Osteria Magenes - Barate (Mi)

Ca' Apollonio Heritage - Romano D'ezzellino (Vi)

Alchimia - Milano (Mi)

Casanova - Polignano A Mare (Ba)

Focolare - Livigno (So)

Fuorirotta - Riomaggiore (Sp)

Hebbo - Dobbiaco (Bz)

Cavallino - Maranello (Mo)

Oste Scuro - Portofino (Ge)

La Dispensa - Neuchâtel

Langosteria - Milano (Mi)

Umberto a Mare - Forio D'ischia (Na)

Cantine Milano - Milano (Mi)

Osterie trattorie

Abraxas - Pozzuoli (Na)

Hosteria del Pavone - Vasto (Ch)

Hosteria del Vapore - Cicola (Bg)

La Brinca di Ne (Ge)

Novanta - Bressana Bottarone (Pv)

Ponte Pietra - Verona (Vr)

Trattoria da Massimo -Rubiera (Re)

Trattoria Falconi - Ponteranica (Bg)

Trattoria Serenella Le Tre Lasagne - Vignale Monferrato (Al)

Bistrot

Al Carroponte Di Oscar Mazzoleni -Bergamo Bg

Da Venanzio - Induno Olona (Va)

La Gioia - Milano (Mi)

Ciz Cantina E Cucina - Milano (Mi)

142 - Milano (Mi)

Wine bar

Trimani Enoteca - Roma (Rm)

Il Vinaccio - Milano (Mi)

La Barbarica - Barbaresco (Cn)

Taverna Del Gusto - Piacenza (Pc)

Wine Bar Osteria Il Bargello - Siena (Si)

Etnico fusion

Mangiare Bere Uomo Donna - Suzzara (Mn)

Nobuya - Milano (Mi)

Ba Restaurant - Milano (Mi)

Bentoteca - Milano (Mi)

Gong - Milano (Mi)

Ristoranti degli hotel

Ristorante Albòri - Del Belvedere Bellagio (Co)

Ristorante La Luce Della Villa Principe Leopoldo - Lugano

Le Petit Bellevue Del Bellevue Hotel E Spa - Cogne (Ao)

Ristorante Borgo Antico dell’hotel Villa Quaranta - Ospedaletto (Tn)

Stroblhof Lake Garda Active Family Spa Resort - Gargnano (Bs)

Ristorante Il Cappero del Therasia Resort Sea & Spa - Lipari (Me)

L’aurum dell’albereta Relais & Chateaux - Brescia (Bs)

Nando al Pallone - Vitorchiano (Vt)

Pellico 3 Milano del Park Hyatt Hotel - Milano (Mi)

Lux Lucis del Principe - Forte Dei Marmi (Lu)

Pizzerie

La Luna Rossa - Ferrara (Fe)

Bolle Pizzeria In Cantina - Seregno (Mb)

Vico Pizza e Wine- Roma (Rm)

Pizzeria Clementina - Roma Fiumicino (Rm)

Emma Pizzeria - Roma (Rm)

Ristorante Pizzeria Le Specialità - Milano (Mi)

Rock Dal 1978 - San Faustino (Bs)

Spluga Lake Colombo - Lago Di Como (Co)

I Masanielli - Caserta (Ce)

Premio Wine Retail





Enoteche

Enoclub - Milano (Mi)

Enoteca Longo - Legnano (Mi)

La Cantina Di Franco - Milano (Mi)

Winestore - Bolzano (Bz)

Meraner Weinhaus - Merano (Bz)

Distribuzione

Partesa

Wine Tip (in occasione del 25° anniversario dell’azienda)

Migliore catena di ristorazione

Milano Restaurant Group

Premio Best Italian Wine Selection





Con il patrocinio di Ice-Agenzia

Antica Osteria Del Ponte

Tokyo - Giappone

Grissini

Hong Kong

Vineria Dal Ponte

Lubiana - Slovenia

Percussi

San Paolo - Brasile

Gigi Ranelagh

Ranelagh - Ireland

Blue Sardinia

Guildford - Uk

Talea

Abu Dhabi

Orsini Zurigo

Premi speciali





Premio Wine Mentor

Maurizio Zanella

Premio miglior servizio di sala

Enoteca Pinchiorri

Premio Lurisia carta delle acque

Enoteca Pinchiorri

Premio Lurisia miglior accoglienza e tempo speso bene

Da Vittorio

Premio migliore maitre

Giovanni Alajmo

Premio Qualità-Prezzo

Dal Pescatore

Premio Best Sommelier Under 30

Lorenzo Chinosi

Zu Restaurant

Premio carta visionaria

Mudec

Premio miglior oste

Omar Bertoletti - Trattoria Dell'alba - Piadena (Cr)

Sandra Ciciriello - 142 Milano

Premio slow food - salva la biodiversita' in lombardia

Alfio Sassella

Premio migliore selezione al calice

Assetati - Enoteca & Wine Bar

Premio miglior selezione di bollicine

Le Trabe Paestum

Premio valorizzazione del territorio

La Subida - Famiglia Sirk

Premio famiglia del vino

Cavicchioli

Premio fondazione Francesca Rava - premio per l’eccellenza nella ristorazione e impegno nel sociale categoria ristorazione

Carlo Cracco Per Il Progetto Tog Bistrot

Premio fondazione Francesca Rava - Premio per l’eccellenza nell’ospitalità e impegno nel sociale categoria ospitalità

Ezio Indiani, Direttore dell'Hotel Principe di Savoia

Premio fondazione Francesca Rava - Premio per l’eccellenza nell’imprenditoria e impegno nel sociale categoria aziende del vino