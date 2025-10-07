Le migliori carte vini e retail premiati ai Milano Wine Week Awards

La Milano Wine Week 2025 ha ospitato la quinta edizione dei Milano Wine Week Awards (MWW Awards), celebrata il 6 ottobre nelle sale del Milano Marriott Hotel. L’appuntamento, promosso da MWW Group, ha confermato il ruolo della città come capitale enologica, portando al centro dell’attenzione le migliori realtà legate alla somministrazione e alla distribuzione vinicola.
Franciacorta protagonista alla Milano Wine Week
I premi, articolati in tre categorie principali, hanno riconosciuto il valore delle carte vini italiane, del wine retail e delle selezioni enologiche che, anche all’estero, promuovono la cultura vinicola del Belpaese. Un’iniziativa che ha ribadito l’importanza della Sala e del Retail nel percorso di diffusione e valorizzazione del patrimonio enologico nazionale.
I criteri di valutazione e il ruolo della giuria
I riconoscimenti hanno premiato passione, cura del dettaglio, valorizzazione dei territori e attenzione ai trend emergenti. La giuria, guidata dal critico enogastronomico Andrea Grignaffini, era composta da professionisti e giornalisti di alto profilo come Alberto Schieppati, Ciro Fontanesi, Elio Ghisalberti, Fabiano Guatteri, Lara Loreti, Luca Turner, Orazio Vagnozzi e Raffaele Cumani, insieme al presidente di Milano Wine Week, Federico Gordini.
Federico Gordini assieme al sommellier Paolo Porfidio
L’importanza della Sala e del Retail
«Ogni anno gli MWW Awards rappresentano per noi un momento speciale: un’occasione per riconoscere l’impegno e la sensibilità di chi, attraverso tavole, carte e punti vendita, contribuisce ogni giorno a diffondere la cultura del vino», ha dichiarato Federico Gordini. Ha inoltre sottolineato il valore umano delle figure che operano nella Sala e nel Retail, professionisti capaci di coniugare accoglienza, conoscenza e narrazione.
Premio Carta Vini Italia
Il Premio Carta Vini ha selezionato le migliori carte vini italiane suddivise in dieci categorie: Alta Ristorazione (*, **, ***), Fine Dining-Gourmet, Osteria-Trattoria, Bistrot, Wine Bar, Ristoranti di Hotel, Pizzerie, Etnici-Fusion. Novità di quest’anno è stata la sponsorship di Franciacorta per la categoria Alta Ristorazione e di Slowear per la categoria Fine Dining. Un riconoscimento che valorizza il ruolo centrale delle carte vini nella costruzione dell’esperienza gastronomica.
Vino ovviamente protagonista in molteplici forme al Milano Wine Week 2025
Premio Wine Retail Italia
Il Premio Wine Retail Italia ha messo in luce le migliori selezioni vinicole nel dettaglio qualificato e nella grande distribuzione. Le categorie hanno incluso enoteche, negozi specializzati e piattaforme di e-commerce, riflettendo la trasformazione del settore e la crescente rilevanza dei wineshop online.
Il palco delle premiazioni al Milano Wine Week
Best Italian Wine Selection all’estero
Con il supporto di ICE - Agenzia, il premio Best Italian Wine Selection ha celebrato le carte vini di ristoranti internazionali che promuovono l’enologia italiana oltreconfine. Queste realtà rappresentano veri ambasciatori della cultura enogastronomica italiana, contribuendo a rafforzare il brand Italia nel mondo.
Premi Speciali e Charity Partner
Oltre ai premi ufficiali, gli MWW Awards 2025 hanno incluso Premi Speciali ispirati ai valori emergenti del settore e assegnati a personalità e realtà che si distinguono per impegno e visione. Tra i più significativi:
- Wine Mentor a Maurizio Zanella, per il suo ruolo nel rinascimento enologico italiano.
- Riconoscimenti alla Valorizzazione del Territorio, al Miglior Servizio di Sala, al Miglior Oste e alla Carta Visionaria.
- Premi tematici come Miglior Selezione di Bollicine, Best Sommelier Under 30, Migliore Accoglienza e Tempo Speso Bene, e la Carta delle Acque sponsorizzata da Lurisia.
- Premi Slow Food come “Salva la Biodiversità in Lombardia” e il riconoscimento “Famiglia del Vino”.
Il pubblico della manifestazione
La Fondazione Francesca Rava, charity partner dell’evento, ha conferito premi a chi ha saputo coniugare eccellenza professionale e impegno sociale: tra i premiati Carlo Cracco per il progetto TOG Bistrot, Ezio Indiani, Direttore dell’Hotel Principe di Savoia, e l’Associazione Donne del Vino d’Italia.
Un settore in continua crescita
La Milano Wine Week ha dimostrato come la valorizzazione della Sala e del Retail sia parte integrante della crescita del comparto vinicolo. La qualità delle carte vini, la competenza dei sommelier e la capacità dei punti vendita di selezionare e proporre etichette d’eccellenza sono elementi che rafforzano la percezione del vino italiano, sia in patria che nel panorama internazionale.
Anche la gastronomia d'eccellenza protagonista al Milano Wine Week
Milano come capitale del vino
Il successo della quinta edizione dei MWW Awards ha confermato il ruolo di Milano come hub internazionale del vino. La città si propone come punto di incontro tra produttori, distributori, ristoratori e consumatori, rafforzando la propria immagine di capitale non solo economica, ma anche culturale ed enogastronomica.
Premio Carta Vini
Ristoranti alta ristorazione*** sponsor: Franciacorta
- Casa Perbellini 12 Apostoli*** - Verona (Vr)
- Mudec*** - Milano (Mi)
- Le Calandre*** - Rubano (Pd)
- Uliassi*** - Senigallia (An)
- Osteria Francescana*** - Modena (Mo)
- Enoteca Pinchiorri*** - Firenze (Fi)
Ristoranti alta ristorazione** sponsor: Franciacorta
- Ristorante Enoteca Madonnina Del Pescatore** - Senigallia (An)
- Acquolina** - Roma (Rm)
- La Peca** - Lonigo (Vi)
- D’o** - Cornaredo (Mi)
- Castel - Castel Finedining Restaurant** - Tirolo (Bz)
- Verso Capitaneo** - Milano (Mi)
- Santa Elisabetta** - Firenze (Fi)
Ristoranti alta ristorazione* sponsor: Franciacorta
- Berton* - Milano (Mi)
- Gallo Cedrone* - Madonna Di Campiglio (Tn)
- Del Cambio* - Torino (To)
- Gabbiano 3.0* - Marina Di Grosseto (Gr)
- Il Silene* - Pescina (Gr)
- Due Colombe* - Borgonato (Bs)
- Tancredi* - Sirmione (Bs)
- Le Trabe* - Capaccio (Sa)
- Villa Naj* - Torrazza Coste (Pv)
- Gatto Verde* - Modena (Mo)
Fine dining sponsor: slowear
- Antica Osteria Magenes - Barate (Mi)
- Ca' Apollonio Heritage - Romano D'ezzellino (Vi)
- Alchimia - Milano (Mi)
- Casanova - Polignano A Mare (Ba)
- Focolare - Livigno (So)
- Fuorirotta - Riomaggiore (Sp)
- Hebbo - Dobbiaco (Bz)
- Cavallino - Maranello (Mo)
- Oste Scuro - Portofino (Ge)
- La Dispensa - Neuchâtel
- Langosteria - Milano (Mi)
- Umberto a Mare - Forio D'ischia (Na)
- Cantine Milano - Milano (Mi)
Osterie trattorie
- Abraxas - Pozzuoli (Na)
- Hosteria del Pavone - Vasto (Ch)
- Hosteria del Vapore - Cicola (Bg)
- La Brinca di Ne (Ge)
- Novanta - Bressana Bottarone (Pv)
- Ponte Pietra - Verona (Vr)
- Trattoria da Massimo -Rubiera (Re)
- Trattoria Falconi - Ponteranica (Bg)
- Trattoria Serenella Le Tre Lasagne - Vignale Monferrato (Al)
Bistrot
- Al Carroponte Di Oscar Mazzoleni -Bergamo Bg
- Da Venanzio - Induno Olona (Va)
- La Gioia - Milano (Mi)
- Ciz Cantina E Cucina - Milano (Mi)
- 142 - Milano (Mi)
Wine bar
- Trimani Enoteca - Roma (Rm)
- Il Vinaccio - Milano (Mi)
- La Barbarica - Barbaresco (Cn)
- Taverna Del Gusto - Piacenza (Pc)
- Wine Bar Osteria Il Bargello - Siena (Si)
Etnico fusion
- Mangiare Bere Uomo Donna - Suzzara (Mn)
- Nobuya - Milano (Mi)
- Ba Restaurant - Milano (Mi)
- Bentoteca - Milano (Mi)
- Gong - Milano (Mi)
Ristoranti degli hotel
- Ristorante Albòri - Del Belvedere Bellagio (Co)
- Ristorante La Luce Della Villa Principe Leopoldo - Lugano
- Le Petit Bellevue Del Bellevue Hotel E Spa - Cogne (Ao)
- Ristorante Borgo Antico dell’hotel Villa Quaranta - Ospedaletto (Tn)
- Stroblhof Lake Garda Active Family Spa Resort - Gargnano (Bs)
- Ristorante Il Cappero del Therasia Resort Sea & Spa - Lipari (Me)
- L’aurum dell’albereta Relais & Chateaux - Brescia (Bs)
- Nando al Pallone - Vitorchiano (Vt)
- Pellico 3 Milano del Park Hyatt Hotel - Milano (Mi)
- Lux Lucis del Principe - Forte Dei Marmi (Lu)
Pizzerie
- La Luna Rossa - Ferrara (Fe)
- Bolle Pizzeria In Cantina - Seregno (Mb)
- Vico Pizza e Wine- Roma (Rm)
- Pizzeria Clementina - Roma Fiumicino (Rm)
- Emma Pizzeria - Roma (Rm)
- Ristorante Pizzeria Le Specialità - Milano (Mi)
- Rock Dal 1978 - San Faustino (Bs)
- Spluga Lake Colombo - Lago Di Como (Co)
- I Masanielli - Caserta (Ce)
Premio Wine Retail
Enoteche
- Enoclub - Milano (Mi)
- Enoteca Longo - Legnano (Mi)
- La Cantina Di Franco - Milano (Mi)
- Winestore - Bolzano (Bz)
- Meraner Weinhaus - Merano (Bz)
Distribuzione
- Partesa
- Wine Tip (in occasione del 25° anniversario dell’azienda)
Migliore catena di ristorazione
Premio Best Italian Wine Selection
Con il patrocinio di Ice-Agenzia
- Antica Osteria Del Ponte
- Tokyo - Giappone
- Grissini
- Hong Kong
- Vineria Dal Ponte
- Lubiana - Slovenia
- Percussi
- San Paolo - Brasile
- Gigi Ranelagh
- Ranelagh - Ireland
- Blue Sardinia
- Guildford - Uk
- Talea
- Abu Dhabi
- Orsini Zurigo
Premi speciali
Premio Wine Mentor
Premio miglior servizio di sala
Premio Lurisia carta delle acque
Premio Lurisia miglior accoglienza e tempo speso bene
Premio migliore maitre
Premio Qualità-Prezzo
Premio Best Sommelier Under 30
- Lorenzo Chinosi
Zu Restaurant
Premio carta visionaria
Premio miglior oste
- Omar Bertoletti - Trattoria Dell'alba - Piadena (Cr)
- Sandra Ciciriello - 142 Milano
Premio slow food - salva la biodiversita' in lombardia
Premio migliore selezione al calice
- Assetati - Enoteca & Wine Bar
Premio miglior selezione di bollicine
Premio valorizzazione del territorio
- La Subida - Famiglia Sirk
Premio famiglia del vino
Premio fondazione Francesca Rava - premio per l’eccellenza nella ristorazione e impegno nel sociale categoria ristorazione
- Carlo Cracco Per Il Progetto Tog Bistrot
Premio fondazione Francesca Rava - Premio per l’eccellenza nell’ospitalità e impegno nel sociale categoria ospitalità
- Ezio Indiani, Direttore dell'Hotel Principe di Savoia
Premio fondazione Francesca Rava - Premio per l’eccellenza nell’imprenditoria e impegno nel sociale categoria aziende del vino
- Associazione Donne Del Vino D'italia