Italia tra i leader internazionali premiati al Spirit Selection by CMB

La 27ª edizione dello Spirits Selection by CMB, svoltasi all’inizio di settembre nello stato di Jalisco, in Messico, si è confermata come una delle competizioni più autorevoli a livello mondiale per i distillati. L’evento ha visto la partecipazione di 2.598 campioni provenienti da 70 paesi, valutati da una giuria composta da 140 esperti internazionali attraverso degustazioni alla cieca. Questa metodologia garantisce un giudizio imparziale e premia sia i produttori storici sia i Paesi emergenti che stanno acquisendo rilevanza nel mercato globale dei distillati.

Italia protagonista allo Spirits Selection by CMB di Jalisco

L’Italia tra i leader mondiali dei distillati

L’Italia ha registrato risultati straordinari, posizionandosi tra i cinque Paesi più premiati della competizione. Il numero record di medaglie e Gran Medaglie d’Oro testimonia la crescente autorevolezza italiana nel settore. Ben 5 sono state le Gran Medaglie d'oro assegnate a prodotti italiani, 25 le medaglie d'oro e 34 quelle d'argento.

Le 5 Gran Medaglie d'Oro sono state assegnate a:



Amaro San Simone - Mavolo Antonio srl - Piemonte

- Mavolo Antonio srl - Piemonte Grappa Riserva Rebo Barricata 6 anni - Distillerie Peroni Maddalena dei F.lli Andreoli S.n.c. - Lombardia

- Distillerie Peroni Maddalena dei F.lli Andreoli S.n.c. - Lombardia Imperium - Infusi di Calabria - Calabria

- Infusi di Calabria - Calabria Zahare 2025 - Panico Liquori srl - Sicilia

- Panico Liquori srl - Sicilia Villa Zarri Brandy Italiano 21 Anni 2002 - Villa Zarri - Emila Romagna

Due riconoscimenti speciali hanno ulteriormente evidenziato l’eccellenza dei prodotti nazionali:

Rivelazione Amaro : Amaro San Simone

: Amaro San Simone Rivelazione Grappa: Grappa Riserva Rebo Barricata

Questi premi sottolineano la capacità dell’Italia di valorizzare sia gli amari che le grappe, confermando il ruolo del Paese come protagonista nel mercato globale dei distillati.

Giurati da tutto il mondo si sono ritrovati a Jalisco

Il Messico protagonista con mezcal e tequila

Il Paese ospite ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio Rivelazione Spirits Selection, assegnato al Mezcalito de Mi Corazón Papalometl. Questo mezcal si distingue per la sua complessità aromatica, con note di frutta matura, sandalo, incenso e spezie affumicate. Al palato risulta elegante, con mineralità e salinità marcate, un finale lungo e una struttura perfettamente equilibrata. La tequila ha confermato la sua forza internazionale, con il Maestro Dobel Blanco tra i vincitori, contribuendo a consolidare l’importanza della cultura dell’agave in Messico.

Francia: equilibrio tra raffinatezza e nuove espressioni

La Francia ha consolidato la propria posizione di riferimento grazie a un aumento del 13% nelle partecipazioni e del 45% nelle medaglie. I distillati francesi continuano a incantare per raffinatezza, con armagnac, liquori e cognac tra i più apprezzati. Significativo è anche il riconoscimento storico ottenuto da una vodka di uva francese, premio Rivelazione della competizione. Questi risultati evidenziano la capacità della Francia di combinare competenza tecnica e sperimentazione aromatica, mantenendo un forte legame con la propria identità distillatoria.

L’Asia protagonista con whisky e shochu

L’India ha conquistato la sua prima Rivelazione Blended Whisky con Woodburns Contemporary Indian Whisky, segno di un settore in espansione e crescente riconoscimento internazionale. Il Giappone continua a primeggiare grazie agli shochu, con Honkaku Shochu premiato come Rivelazione, confermando l’eccellenza dei distillati tradizionali nipponici e la loro raffinatezza.

Paesi emergenti e nuove sorprese

La competizione ha premiato anche territori emergenti. La Serbia ha ottenuto quattro Gran Medaglie d’Oro e la Rivelazione Rakija con Žuta Dunja, mentre la Scozia si è distinta con la Rivelazione Scotch Whisky attribuita a Tri Carragh Lowland Distillery - Dalrymple. L’Irlanda ha confermato la crescente reputazione dei suoi whisky pot still, apprezzati a livello internazionale.

Tanti territori emergenti come Serbia e Scozia premiati agli Spirit by CMB

La Germania ha presentato un incremento record del +510% di campioni, soprattutto nella categoria whisky, aggiudicandosi la Rivelazione World Malts Whisky e una medaglia d’oro per un Williams, mentre la Svezia ha registrato significativi progressi nelle partecipazioni e nei riconoscimenti. Mauritius ha confermato la propria eccellenza con Gray’s Distillery e il New Grove Emotion, premiato come Rivelazione Rhum. Infine, Cipro ha ottenuto la sua prima medaglia d’oro con la Zivania, segnando un debutto straordinario.

America Latina: il successo dei distillati da agave

Oltre al Messico, l’America Latina si conferma un territorio fertile per i distillati da agave. Il Brasile ha vinto numerose medaglie d’oro, tra cui la Rivelazione Cachaça. La Bolivia ha ottenuto la sua seconda Rivelazione con il Singani, mentre il Perù ha incrementato sensibilmente le proprie medaglie grazie alla Rivelazione Perù. Il Venezuela ha registrato un aumento di riconoscimenti per il cocuy, distillato locale di agave, confermando l’interesse internazionale verso i prodotti regionali latinoamericani.

Una vetrina globale delle tendenze dei distillati

Lo Spirits Selection by CMB è nato come sezione indipendente del Concours Mondial de Bruxelles, storico evento enologico fondato nel 1998, e si concentra esclusivamente sui distillati. Grazie a degustazioni alla cieca e a una giuria internazionale altamente qualificata, la competizione non solo premia l’eccellenza tecnica dei prodotti, ma offre anche una fotografia delle tendenze culturali e gustative globali. La manifestazione evidenzia l’ampia varietà di distillati disponibili nel mercato mondiale, dalle grappe italiane ai mezcal messicani, dagli shochu giapponesi ai whisky emergenti di Germania e India.

La 27ª edizione dello Spirits Selection by CMB conferma il ruolo fondamentale di questa competizione come piattaforma internazionale di valorizzazione dei distillati. L’Italia si distingue per la qualità dei suoi prodotti, con riconoscimenti che spaziano dagli amari alle grappe, affermando la sua presenza autorevole sulla scena globale. Allo stesso tempo, il concorso mette in luce l’ascesa di nuovi Paesi emergenti e il consolidamento di nazioni storicamente leader, evidenziando la continua evoluzione e diversificazione del mercato dei distillati a livello mondiale.