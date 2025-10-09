Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:18 | 114946 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

Petrone

Limoncello sott’acqua: 450 bottiglie emergono dopo un anno nel Golfo di Napoli

Nel Golfo di Napoli, la Distilleria Petrone recupera 450 bottiglie di limoncello affinate under water. Lo studio scientifico dimostra che l’ambiente marino arricchisce aromi e note organolettiche

di Vincenzo D’Antonio
 
09 ottobre 2025 | 13:08

Limoncello sott’acqua: 450 bottiglie emergono dopo un anno nel Golfo di Napoli

Nel Golfo di Napoli, la Distilleria Petrone recupera 450 bottiglie di limoncello affinate under water. Lo studio scientifico dimostra che l’ambiente marino arricchisce aromi e note organolettiche

di Vincenzo D’Antonio
09 ottobre 2025 | 13:08
 

Mare calmo, quella sensazione piacevole di sentirsi un po’ equipaggio e un po’ passeggeri. Uscendo dal porto, Capri sulla mano sinistra, Ischia sulla mano destra, da essa a breve distanza, quasi appendice dei Campi Flegrei, la tranquilla Procida.

Limoncello sott’acqua: 450 bottiglie emergono dopo un anno nel Golfo di Napoli

Le bottiglie di limoncello Petrone emerse dal mare

Ebbene sì, siamo nel Golfo di Napoli, tra i golfi più belli del mondo. Prode nocchiero il giovane Andrea Petrone, titolare della Distilleria Petrone, ubicata a Mondragone, l’antica Sinuessa, sul litorale Domizio.

Recupero delle bottiglie di limoncello sott’acqua

Cosa sta per accadere? Tragitto breve, a onore del vero. L’imbarcazione si ferma al largo di Castel dell’Ovo. Gli occhi non sono bastevoli per ammirare il panorama: sguardo rivolto alla terra, e allora il lungomare e in alto la Certosa di San Martino. Sguardo rivolto al mare e allora, come si è già accennato, le isole di Capri, Ischia e Procida.

Limoncello sott’acqua: 450 bottiglie emergono dopo un anno nel Golfo di Napoli

Andrea Petrone

Sta per accadere che non di immersione trattasi, bensì di emersione. Stanno per emergere 450 bottiglie di limoncello poste in affinamento under water il 25 settembre 2024. L’operazione di recupero delle bottiglie è stata effettuata in collaborazione con STS Servizi Tecnici Subacquei e ha visto il coinvolgimento dei ragazzi dell’Area Penale di Napoli partecipanti al progetto MareNostrum, che ha tra i suoi sostenitori l’azienda di Andrea Petrone.

Limoncello sott’acqua: 450 bottiglie emergono dopo un anno nel Golfo di Napoli

L'immersione per il recupero delle bottiglie

Le bottiglie riportate in superficie, per le quali la Distilleria Petrone sta creando un disciplinare ad hoc per la commercializzazione, verranno rivestite da un esclusivo packaging realizzato dai vincitori del contest “One more pack”, Vincenzo Volino e Sara Petrucci.

Affinamento subacqueo e studio scientifico

Le bottiglie di limoncello appena riportate in superficie dopo un anno di affinamento a 13 metri di profondità, cullate dalle correnti marine, a temperatura costante, al completo riparo dalle fasi lunari e in assenza di luce e ossigeno, verranno sottoposte allo stesso programma di ricerca scientifica a cui sono state sottoposte le bottiglie di Elixir Falernum per studiare in modo scientifico gli effetti della permanenza subacquea sulla maturazione dei distillati.

Limoncello sott’acqua: 450 bottiglie emergono dopo un anno nel Golfo di Napoli

450 bottiglie di limoncello in affinamento a 13 metri di profondità

Presentazione dei risultati al Real Yacht Club Canottieri Savoia

Nel pomeriggio presso il Real Yacht Club Canottieri Savoia, con la moderazione del giornalista Angelo Cerulo, sono stati presentati in anteprima alla stampa i risultati scientifici degli studi effettuati dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sulle bottiglie di Elixir Falernum precedentemente emerse dalle acque antistanti Mondragone.

Limoncello sott’acqua: 450 bottiglie emergono dopo un anno nel Golfo di Napoli

L’emersione delle bottiglie di limoncello dopo un anno di affinamento subacqueo

Le bottiglie immerse nel 2023 in prossimità dell’antica città sommersa di Sinuessa e riportate in superficie nel 2024 sono state oggetto di un’approfondita attività di ricerca da parte dei professori Pasquale Ferranti e Alessandro Genovesi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Salvatore Velotto dell’Università San Raffaele di Roma.

Limoncello sott’acqua: 450 bottiglie emergono dopo un anno nel Golfo di Napoli

Bottiglie immerse in gabbia subacquea

Lo studio, che si è svolto in due fasi, ha messo a confronto 17 bottiglie affinate under water con altrettante bottiglie sottoposte al normale affinamento in cantina, selezionate utilizzando uno schema a croce per garantire un campionamento rappresentativo.

Limoncello sott’acqua: 450 bottiglie emergono dopo un anno nel Golfo di Napoli

Andrea Petrone con sfondo il Golfo di Napoli, cornice naturale dell’affinamento subacqueo del limoncello Petrone.

Nella prima fase è stato impiegato un naso elettronico dotato di dieci sensori mentre nella seconda fase si è passati alle analisi chimico-fisiche. Lo studio ha portato a concludere che “l’ambiente subacqueo, caratterizzato dalla presenza di luce blu-verde e vibrazioni marine, ha contribuito alla maggiore formazione di furani e furanoni nei liquori invecchiati sott’acqua. Questi composti sono noti per arricchire il profilo aromatico con note di caramello, fragola, tostato e mandorla”.

I campioni affinati in cantina, al contrario, hanno subìto un processo di invecchiamento più rapido rispetto ai campioni sottomarini. L’evento è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di: Comune di Napoli, Marina Militare, Guardia Costiera, STS Servizi Tecnici Subacquei, ArcheoClub d’Italia, Reale Yacht Club Canottieri Savoia Napoli, SIRIP e YDigital Firm.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
limoncello Distilleria Petrone Golfo di Napoli affinamento subacqueo ricerca scientifica Mondragone Elixir Falernum bottiglie sott’acqua packaging esclusivo aromi liquori
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Mangilli Caffo
Robo
Siggi Group
Nutras
Mangilli Caffo
Robo
Siggi Group
Nutras
Consorzio Asti DOCG
Pavoni

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025