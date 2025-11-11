Gruppo Lunelli: Ferrari Trento e Bisol rallentano, ma Tassoni e Surgiva corrono

Il 2024 si chiude con un anno in lieve flessione per il Gruppo Lunelli, che registra un calo del 6% nelle vendite complessive, mentre la controllata Ferrari Trento segna un -2,6%. In linea con l’andamento del gruppo anche la cantina Bisol, attiva nel segmento del Prosecco Superiore di Valdobbiadene.

L'ad del gruppo Matteo Lunelli con la cedrata Tassoni

Ricavi a 138 milioni, ma Ebitda in crescita

Il fatturato consolidato si attesta a 138 milioni di euro, contro i 146 milioni del 2023. Di questi, 92 milioni provengono da Ferrari Trento DOC e 26 milioni da Bisol. Nonostante il rallentamento del core business legato a vini e spumanti, il gruppo mostra segnali di ripresa nella redditività. L’Ebitda sale a 27 milioni di euro, pari al 19% del fatturato, in aumento rispetto ai 26 milioni dell’anno precedente (17,7%). Il miglioramento dei margini è frutto del contenimento dei costi e di un mix di vendita più equilibrato, dopo un 2023 segnato da difficoltà internazionali.

Divisione analcolica in forte crescita

Buoni risultati arrivano dalla divisione analcolica, trainata dai marchi Tassoni e Surgiva, che chiudono l’anno con una crescita a doppia cifra. «È il segno - commenta l’amministratore delegato Matteo Lunelli - che la politica di diversificazione sostenuta negli ultimi anni si è dimostrata intelligente», sottolineando come i brand non vinicoli abbiano svolto un ruolo stabilizzante nei risultati complessivi del gruppo.

Utile netto a 12 milioni, Ferrari stabile

L’utile operativo passa da 6 a 10 milioni di euro, anche grazie all’assenza di svalutazioni straordinarie. L’utile netto consolidato scende invece a 12 milioni di euro (26 milioni nel 2023) per la mancanza di proventi straordinari registrati l’anno precedente.

Ferrari Trento ha chiuso il 2024 con 8,8 milioni di utile netto

Nel dettaglio:

Ferrari Trento chiude con 8,8 milioni di utile netto (9,3 nel 2023)

chiude con (9,3 nel 2023) Bisol riduce la perdita a 0,8 milioni di euro

riduce la perdita a Le Tenute Lunelli registrano una perdita di 1,8 milioni, rispetto a 1,4 milioni nel 2023.

Prospettive e consolidamento

Nonostante il contesto complesso, il Gruppo Lunelli prosegue nel percorso di consolidamento e diversificazione, puntando su un equilibrio tra tradizione spumantistica e innovazione nel settore delle bevande premium. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la stabilità economica mantenendo la qualità e il posizionamento distintivo dei propri marchi.