Gruppo Lunelli: Ferrari Trento e Bisol rallentano, ma Tassoni e Surgiva corrono

Il 2024 si chiude con un anno in lieve flessione per il Gruppo Lunelli, che registra un calo del 6% nelle vendite complessive, mentre la controllata Ferrari Trento segna un -2,6%. In linea con l’andamento del gruppo anche la cantina Bisol, attiva nel segmento del Prosecco Superiore di Valdobbiadene.
L'ad del gruppo Matteo Lunelli con la cedrata Tassoni
Ricavi a 138 milioni, ma Ebitda in crescita
Il fatturato consolidato si attesta a 138 milioni di euro, contro i 146 milioni del 2023. Di questi, 92 milioni provengono da Ferrari Trento DOC e 26 milioni da Bisol. Nonostante il rallentamento del core business legato a vini e spumanti, il gruppo mostra segnali di ripresa nella redditività. L’Ebitda sale a 27 milioni di euro, pari al 19% del fatturato, in aumento rispetto ai 26 milioni dell’anno precedente (17,7%). Il miglioramento dei margini è frutto del contenimento dei costi e di un mix di vendita più equilibrato, dopo un 2023 segnato da difficoltà internazionali.
Divisione analcolica in forte crescita
Buoni risultati arrivano dalla divisione analcolica, trainata dai marchi Tassoni e Surgiva, che chiudono l’anno con una crescita a doppia cifra. «È il segno - commenta l’amministratore delegato Matteo Lunelli - che la politica di diversificazione sostenuta negli ultimi anni si è dimostrata intelligente», sottolineando come i brand non vinicoli abbiano svolto un ruolo stabilizzante nei risultati complessivi del gruppo.
Utile netto a 12 milioni, Ferrari stabile
L’utile operativo passa da 6 a 10 milioni di euro, anche grazie all’assenza di svalutazioni straordinarie. L’utile netto consolidato scende invece a 12 milioni di euro (26 milioni nel 2023) per la mancanza di proventi straordinari registrati l’anno precedente.
Ferrari Trento ha chiuso il 2024 con 8,8 milioni di utile netto
Nel dettaglio:
- Ferrari Trento chiude con 8,8 milioni di utile netto (9,3 nel 2023)
- Bisol riduce la perdita a 0,8 milioni di euro
- Le Tenute Lunelli registrano una perdita di 1,8 milioni, rispetto a 1,4 milioni nel 2023.
Prospettive e consolidamento
Nonostante il contesto complesso, il Gruppo Lunelli prosegue nel percorso di consolidamento e diversificazione, puntando su un equilibrio tra tradizione spumantistica e innovazione nel settore delle bevande premium. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la stabilità economica mantenendo la qualità e il posizionamento distintivo dei propri marchi.