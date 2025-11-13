Guida Veronelli 2026: ecco i 6 Migliori Assaggi e i 12 Sole premiati

Il Seminario Permanente Luigi Veronelli ha presentato in anteprima nazionale la Guida Oro I Vini di Veronelli 2025, erede dei celebri Cataloghi firmati dal padre della critica enologica italiana. Durante l’evento, ospitato al Convento dei Neveri, sono stati svelati i sei Migliori Assaggi 2025 e i dodici Sole, riconoscimenti che celebrano le più alte espressioni della produzione vitivinicola italiana. I 21 Grandi Esordi, invece, erano già stati annunciati.

La presentazione della Guida Oro I Vini di Veronelli 2025

Guida Oro I Vini di Veronelli: l'edizione 2026

La presentazione si è svolta nello spazio espositivo permanente “Il Veronelli”, luogo simbolico e reale della memoria enoica italiana. Il percorso comprende archivio documentale, biblioteca con oltre 6.500 volumi, cantina con 12.000 bottiglie, studio e sala assaggi, testimonianza viva dell’eredità culturale del grande critico.

Guida Oro I Vini di Veronelli: un momento della presentazione

La manifestazione, che ha riunito oltre 200 operatori del settore, è stata promossa dall’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1986 per valorizzare la cultura del vino e del cibo, oggi punto di riferimento per vignaioli, agricoltori, artigiani del gusto e ristoratori.

La Guida Ora I Vini di Veronelli 2026

La Guida Oro I Vini di Veronelli 2026 sarà disponibile in libreria e online dal 30 novembre 2025. Come di consueto, l’acquisto del volume darà accesso gratuito all’app “I Vini di Veronelli 2026”, disponibile anche in versione inglese da gennaio 2026 per i mercati internazionali.

Guida Oro I Vini di Veronelli, i sei Migliori Assaggi

Guida Oro I Vini di Veronelli: i sei Migliori Assaggi

Ecco chi si è aggiudicato, quest’anno, i sei Migliori Assaggi:

Guida Oro I Vini di Veronelli 2026: i sei Migliori Assaggi Vino Produttore Regione Punteggio Pomino Spumante Brut Rose´ Millesimato Leonia 2020 Frescobaldi Toscana 97 Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut L’Extra Brut 2024 Ruggeri Veneto 92 Alto Adige Terlaner I Grande Cuve´e 2022 Cantina Terlano Alto Adige 99 Cannonau di Sardegna Rosato Rosada 2024 Cantine di Dolianova Cagliari 92 Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2020 Il Marroneto Toscana 100 Vin San Giusto Bianco Passito Toscana 2017 San Giusto a Rentennano Toscana 97

Guida Oro I Vini di Veronelli, i dodici Sole

Guida Oro I Vini di Veronelli: i dodici Sole

I prestigiosi dodici Sole sono stati invece assegnati a:

Guida Oro I Vini di Veronelli 2026: i dodici Sole Vino Produttore Regione Punteggio Langhe Nebbiolo Clare´ J.C. 2024 G.D. Vajra Piemonte 90 Zero Tolleranza per il Silenzio Bianco Liguria di Levante 2023 Ca` du Ferra Liguria 96 Sforzato di Valtellina Il Monastero 2021 Triacca Lombardia 96 Amarone della Valpolicella 2019 Kyrenia Veneto 94 Urganka Vitovska Venezia Giulia 2023 Rok Ota Friuli Venezia-Giulia 89 Romagna Sangiovese Marzeno Riserva Monografia/5 2020 Fattoria Zerbina Emilia-Romagna 96 Bianko Marche Bianco 2022 Macondo Marche 93 Battista Spumante Extra Brut s.a. Cantina Semonte Umbria 91 Amelia Vinsanto 10 anni 2013 La Palazzola Umbria 94 Greco di Tufo Riserva Vigna Laure 2023 Cantine Di Marzo Campania 94 Etna Bianco Superiore 2021 Federico Curtaz Sicilia 96 Proibito Isola dei Nuraghi Cagnulari s.a. Giovanni Camboni Sardegna 91

I 21 Grandi Esordi della Guida Oro Veronelli 2026

Questi, invece, sono i 21 Grandi Esordi della Guida 2026:

I 21 Grandi Esordi della Guida Oro Veronelli 2026 Vino Cantina Regione Punteggio Barolo Riserva 2017 Vetti Piemonte 96 Cuvée Novecento Rosé Brut 2017 Contratto Piemonte 94 Spumante Brut Rosé Quarantatre 2010 Martinetti Franco M. Piemonte 94 Zero Tolleranza per il Silenzio Bianco Liguria di Levante 2023 Cà du Ferrà Liguria 96 Alto Adige Bianco Tal 1930 2021 Cantina Bolzano Alto Adige 95 Alto Adige Merlot Riserva Punggl 2022 Peter Zemmer Alto Adige 94 Alto Adige Pinot Nero Barthenau Vigna Roccolo 2018 Hofstätter Alto Adige 94 Amarone della Valpolicella 2019 Kyrenia Veneto 94 Soave Classico Vintage Collection 2016 Inama Veneto 95 Cabernet Franc Toscana 2022 Le Forconate Toscana 94 Dark Knight Rosso Toscana s.a. Castello di Gabbiano Toscana 94 Degeres Riserva Aurea Bianco Toscana 2017 Montepepe Toscana 95 Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice Collezione Privata 2007 Fèlsina Toscana 96 Habemus Etichetta Oro Bianco 2023 San Giovenale Lazio 95 Sesto 21 Iconic Lazio 2019 Casata Mergè Lazio 94 Fiano di Avellino Erre Sassi 2019 Tenuta Sarno 1860 Campania 94 Fiano di Avellino Riserva Colle dei Cerri 2008 Di Meo Campania 95 Aglianico del Vulture Superiore Barone Rotondo 2020 Paternoster Basilicata 94 Etna Bianco Superiore 2021 Federico Curtaz Sicilia 96 Etna Rosso Purgatorio 2021 Federico Curtaz Sicilia 95 Marsala Vergine Riserva VR1609 2009 Florio Sicilia 94

Un percorso tra vini e gastronomia d’autore

A conclusione della giornata, spazio al pubblico con una degustazione dei vini premiati accompagnata da specialità gastronomiche preparate dagli artigiani del gusto partner dell’evento: Pasticceria del Convento, Figulì, Gallina Mario S.p.A., Guffanti Formaggi, Acqua Valverde e Moak. Ogni azienda ha presentato, accanto al vino vincitore, una seconda etichetta, offrendo un percorso di scoperta e confronto unico.