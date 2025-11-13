Menu Apri login
Guida Veronelli 2026: ecco i 6 Migliori Assaggi e i 12 Sole premiati

Presentata la nuova edizione della Guida Oro I Vini di Veronelli 2026. Sei Migliori Assaggi e dodici Sole premiano i vini e i produttori italiani che uniscono qualità, originalità e visione

13 novembre 2025 | 19:04

13 novembre 2025 | 19:04
 

Il Seminario Permanente Luigi Veronelli ha presentato in anteprima nazionale la Guida Oro I Vini di Veronelli 2025, erede dei celebri Cataloghi firmati dal padre della critica enologica italiana. Durante l’evento, ospitato al Convento dei Neveri, sono stati svelati i sei Migliori Assaggi 2025 e i dodici Sole, riconoscimenti che celebrano le più alte espressioni della produzione vitivinicola italiana. I 21 Grandi Esordi, invece, erano già stati annunciati.

La presentazione della Guida Oro I Vini di Veronelli 2025

Guida Oro I Vini di Veronelli: l'edizione 2026

La presentazione si è svolta nello spazio espositivo permanente “Il Veronelli”, luogo simbolico e reale della memoria enoica italiana. Il percorso comprende archivio documentale, biblioteca con oltre 6.500 volumi, cantina con 12.000 bottiglie, studio e sala assaggi, testimonianza viva dell’eredità culturale del grande critico.

Guida Oro I Vini di Veronelli: un momento della presentazione

La manifestazione, che ha riunito oltre 200 operatori del settore, è stata promossa dall’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1986 per valorizzare la cultura del vino e del cibo, oggi punto di riferimento per vignaioli, agricoltori, artigiani del gusto e ristoratori.

La Guida Ora I Vini di Veronelli 2026

La Guida Oro I Vini di Veronelli 2026 sarà disponibile in libreria e online dal 30 novembre 2025. Come di consueto, l’acquisto del volume darà accesso gratuito all’app “I Vini di Veronelli 2026”, disponibile anche in versione inglese da gennaio 2026 per i mercati internazionali.

Guida Oro I Vini di Veronelli, i sei Migliori Assaggi

Guida Oro I Vini di Veronelli: i sei Migliori Assaggi

Ecco chi si è aggiudicato, quest’anno, i sei Migliori Assaggi:

Guida Oro I Vini di Veronelli, i dodici Sole

Guida Oro I Vini di Veronelli: i dodici Sole

I prestigiosi dodici Sole sono stati invece assegnati a:

I 21 Grandi Esordi della Guida Oro Veronelli 2026

Questi, invece, sono i 21 Grandi Esordi della Guida 2026: 

Un percorso tra vini e gastronomia d’autore

A conclusione della giornata, spazio al pubblico con una degustazione dei vini premiati accompagnata da specialità gastronomiche preparate dagli artigiani del gusto partner dell’evento: Pasticceria del Convento, Figulì, Gallina Mario S.p.A., Guffanti Formaggi, Acqua Valverde e Moak. Ogni azienda ha presentato, accanto al vino vincitore, una seconda etichetta, offrendo un percorso di scoperta e confronto unico.

