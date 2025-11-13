In Valpolicella i vignaioli di Mezzane presentano la prima Carta dei Suoli 3D

Verona, Valpolicella, Amarone, Recioto, tutti nomi noti al grande pubblico, ma alzi la mano chi ha mai sentito parlare dei vignaioli della Valle di Mezzane. Eppure esistono e vogliono farsi spazio: la Vallata di Mezzane si trova nell’area dei bassi Monti Lessini a Est di Verona, e si presenta prima di tutto come zona di produzione in cui le Doc Valpolicella e Soave si intersecano e dove la composizione dei suoli è variegata. Prevale nettamente la matrice calcarea ma si riscontrano anche suoli argillosi, in cui affiorano inserti di origine vulcanica.

I vignaioli della Valle di Mezzane

L’evento “Nero su Bianco”, a Milano presso l’enoteca “Enoluogo” in zona Stazione Centrale, è servito appunto a mettere in luce queste peculiarità, mappate esattamente nello studio sui singoli suoli appartenenti a 12 aziende mezzanesi, condotto dal pedologo Giuseppe Benciolini. L’obiettivo dichiarato è dare risalto alla Valle, alla sua identità e alle sue caratteristiche morfologiche e biologiche, nella prospettiva di un più ampio progetto di definizione delle “Vallate” come possibili sottozone, da regolamentare all’interno degli storici disciplinari della Valpolicella. Siamo dunque di fronte a un progetto che mira a valorizzare le diverse anime della Valle di Mezzane non in quanto rivali, ma come parti di un mosaico che arricchisca l’identità complessiva del territorio. Si punta a mettere in luce le peculiarità di ogni area di produzione - da cui nascono vini già rinomati - e allo stesso tempo a sollecitare il Consorzio di Tutela Vini Valpolicella, perché si proceda alla definizione di nuove identità che rispecchino la morfologia del paesaggio.

La Carta dei Suoli in 3D firmata da Giuseppe Benciolini

Lo studio pedologico è stato condotto da Giuseppe Benciolini, esperto di suoli e già autore di mappature per aree vinicole come Soave, Prosecco, Cartizze e Lambrusco Reggiano. A Milano, Benciolini ha presentato per la prima volta la Carta dei Suoli in 3D della Valle di Mezzane: una mappa tridimensionale che, rispetto a quelle tradizionali in 2D, restituisce con maggiore realismo rilievi e dettagli del paesaggio. Questo approccio consente di visualizzare in modo più immediato l’altitudine e l’esposizione dei vigneti, facilitando la comprensione del legame tra territorio e vino. «I viticoltori della Valle di Mezzane - ha dichiarato Benciolini - si sono riuniti in Gruppo nel 2023 proprio attorno alla specificità dei diversi microterritori, benché sia evidente che qualcosa accomuna tutte le vallate della Valpolicella: un’ uniforme base di partenza litologica e geologica. Poi però, nel corso dell’ evoluzione plurimillenaria che hanno avuto queste vallate fino ad arrivare ai giorni nostri, ognuna ha percorso la sua storia: c'è il fondo valle, c'è la collina, i vari pendii che si somigliano ma non si sovrappongono. Per evidenziare tutto questo è stata realizzata una Carta dei Suoli della Vallata in scala 1:10.000, ed inoltre dodici carte dei suoli aziendali di dettaglio per i vigneti di ogni singola azienda».

La valle di Mezzane

Quindi ha aggiunto: «La Vallata di Mezzane è una specie di laboratorio naturale: al suo interno si trovano tutti i tipi di rocce che formano la base dei monti Lessini. Nelle zone dove prevalgono le rocce calcaree, i suoli sono mediamente profondi e ricchi di calcare; dove invece affiorano antiche rocce vulcaniche, i terreni diventano più argillosi e privi di calcare. Nella parte pianeggiante della vallata, infine, i suoli sono più profondi e presentano una composizione variabile, che dipende dai sedimenti accumulati nel tempo. Le dodici aziende che hanno partecipato a questo progetto raccontano, ciascuna a modo proprio, la complessità e la ricchezza della Valle. Alcune rappresentano i suoli più tipici e diffusi della zona, altre concentrano in pochi ettari un’incredibile varietà di terreni e caratteristiche. Ce ne sono poi alcune che si trovano su suoli più rari, poco presenti nella denominazione, ma molto particolari - capaci di dare ai vini tratti distintivi unici e riconoscibili». Quello che doveva passare, tra un calice e una bottiglia in bella evidenza sui tavolini dell’Enoluogo milanese, era il messaggio (pluri)identitario: siamo sempre noi, la Valpolicella, ma non ci date per scontati perché sappiamo riservare sorprese e derapate in curva. Anche rischiose.

Vini in degustazione “Nero su bianco” - presso Enoluogo - Milano