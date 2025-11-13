Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 13 novembre 2025  | aggiornato alle 14:11 | 115699 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Parmigiano Reggiano

a roma

Vino novello, vince la Calabria: il “Cinurio” di Tramontata è il migliore italiano

Al 19° Salone nazionale del vino novello di Roma, il concorso “Miglior novello d’Italia” ha premiato il Cinurio dell’azienda Tramontata di Reggio Calabria. Ospite d’onore il maestro pasticcere Iginio Massari

di Redazione Italia a Tavola
 
13 novembre 2025 | 09:30

Vino novello, vince la Calabria: il “Cinurio” di Tramontata è il migliore italiano

Al 19° Salone nazionale del vino novello di Roma, il concorso “Miglior novello d’Italia” ha premiato il Cinurio dell’azienda Tramontata di Reggio Calabria. Ospite d’onore il maestro pasticcere Iginio Massari

di Redazione Italia a Tavola
13 novembre 2025 | 09:30
 

Si è riunita nei giorni scorsi l’ultima commissione del concorso Miglior novello d’Italia, organizzato dal Nuovo Istituto nazionale del vino e dell’olio novello e diretto dal giornalista Tommaso Caporale. La competizione, giunta nell’ambito del 19° Salone nazionale del vino novello tenutosi a Roma presso le Officine Farneto, ha raccolto circa cinquanta vini novello selezionati, ridotti a diciassette finalisti sottoposti alla valutazione della giuria composta da Fabio Santini (sommelier Ais), Daniele Lombardi (enologo) e Andrea Russo (assaggiatore e docente di analisi sensoriale).

Vino novello, vince la Calabria: il “Cinurio” di Tramontata è il migliore italiano

Salone nazionale del vino novello: la giuria

Il vincitore: un novello calabrese da uve autoctone

All’unanimità, la giuria ha decretato vincitore il novello “Cinurio” dell’Azienda vinicola Tramontata di Reggio Calabria, realizzato con uve calabrese in purezza tramite macerazione carbonica. Il vino nasce nell’area grecanica jonica, la zona più meridionale della Calabria, e il suo nome - «Cinurio» - significa “nuovo”, a richiamare la filosofia del prodotto e la vitalità del territorio d’origine.

Vino novello, vince la Calabria: il “Cinurio” di Tramontata è il migliore italiano

Il novello “Cinurio” dell’Azienda vinicola Tramontata di Reggio Calabria

Le altre etichette premiate e le menzioni speciali

Subito dopo il vincitore, si sono posizionati “L’Aurora” della cantina Zito di Cirò Marina (Kr), “Cupido” della Principe di Corleone Pollara di Monreale (Pa) e “Catello” dei Viticoltori dei Colli Cimini di Vignanello (Vt). Sul terzo gradino del podio il “Fresco di vendemmia” della Velenosi di Ascoli Piceno. Le menzioni speciali “Novello amore mio” sono andate invece al Roccomonfina Igt della Cantina Telaro di Galluccio (Ce) e al Langhe Doc Dolcetto novello prodotto dalla Cantina sperimentale dell’Istituto Umberto I di Alba.

Vino novello, vince la Calabria: il “Cinurio” di Tramontata è il migliore italiano

Salone nazionale del vino novello: la premiazione

Alla cerimonia di premiazione ha preso parte, come ospite d’onore, il maestro pasticcere Iginio Massari, che ha sottolineato l’importanza della promozione del novello. «Per la rinascita del mercato del vino novello bisogna lavorare soprattutto sulla comunicazione verso i consumatori» ha affermato Massari, invitando a una maggiore valorizzazione culturale e mediatica di questa tipologia di vino.

Vino novello, vince la Calabria: il “Cinurio” di Tramontata è il migliore italiano

Salone nazionale del vino novello: presente anche Iginio Massari

Arte e vino: la nuova etichetta d’autore firmata Lamberto Pignotti

Al termine della manifestazione è stata presentata la nuova etichetta d’autore realizzata dal maestro Lamberto Pignotti, padre della poesia visiva, che sarà apposta su un multiplo di 12 bottiglie del novello 2025 delle Cantine Volpetti di Ariccia (Rm), vincitrici del titolo “Miglior novello 2024”. Il progetto, curato dallo Studio archivio Courtesy Fratelli Emme di Roma e coordinato dall’artista Gianfranco Grosso, prosegue l’iniziativa avviata nel 2024 con Tommaso Cascella per la cantina di Dorgali, confermando il legame sempre più stretto tra vino e arte contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
vino novello concorso Miglior novello d’Italia Tramontata Reggio Calabria Salone nazionale del vino novello macerazione carbonica vini italiani arte e vinoIginio Massari Lamberto Pignotti Tommaso Caporale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Mangilli Caffo
Tirreno CT
Quattroerre Group
Galbani Professionale
Mangilli Caffo
Tirreno CT
Quattroerre Group
Galbani Professionale
Molino Pasini

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025