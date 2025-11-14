Sparkle 2026: a Roma le 92 migliori bollicine d’Italia premiate con le 5 sfere

Andrà in scena a Roma, sabato 29 novembre 2025, la presentazione di Sparkle 2026, ventiquattresima edizione della guida ai migliori spumanti secchi italiani, edita dalla storica rivista enogastronomica Cucina & Vini. L’evento si terrà presso il The Westin Excelsior Hotel, a partire dalle ore 13.30, con la premiazione delle 92 etichette insignite delle 5 sfere tra le 976 presenti in guida. Le aziende premiate rappresentano l’eccellenza vitivinicola del Bel Paese.

A Roma si terrà la presentazione di Sparkle 2026

Lombardia in testa con 31 riconoscimenti, seguita da Trentino e Veneto

La Lombardia si conferma la regione più premiata, con 31 riconoscimenti, di cui 29 appartenenti alla denominazione Franciacorta Docg e 2 all’Oltrepò Pavese. Seguono Trentino e Veneto, entrambi con 21 premi: per il Trentino solo Trento Doc, mentre per il Veneto 18 Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, 2 Lessini Durello Doc e 1 Asolo Prosecco Superiore Docg. Completano la classifica Piemonte (6 premi, tutti Alta Langa Docg), Alto Adige (4), Abruzzo (3), Lazio e Puglia (2), chiudendo con Sicilia e Umbria (1 ciascuna).

Le 5 sfere 2026 Vino Cantina Regione Alta Langa Bera Blanc Extra Brut 2021 Bera Piemonte Alta Langa Bianc ’d Bianc Brut 2019 Giulio Cocchi Piemonte Alta Langa Riserva Zero Pas Dosé 2019 Enrico Serafino Piemonte Alta Langa Riserva Vigna Gatinera Blanc de Noirs 120 Mesi Brut Nature 2014 Fontanafredda Piemonte Alta Langa Riserva Psea Pas Dosé 2019 Pecchenino Piemonte Alta Langa Airali Pas Dosé 2021 Tenuta Carretta Piemonte Franciacorta Essence Nature 2020 Antica Fratta Lombardia Franciacorta Naturae Extra Brut Edizione 2021 Barone Pizzini Lombardia Franciacorta Riserva Franco Ziliani Dosaggio Zero 2011 Berlucchi Guido Lombardia Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extrême Blanc de Noirs Extra Brut 2014 Berlucchi Guido Lombardia Franciacorta Riserva Girolamo Bosio Pas Dosé 2017 Bosio Lombardia Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Dosage Zéro 2016 Ca’ del Bosco Lombardia Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Rosé Extra Brut 2016 Ca’ del Bosco Lombardia Franciacorta Riserva Vintage Collection Dosage Zéro Noir 2016 Ca’ del Bosco Lombardia Franciacorta Vintage Collection Dosage Zéro 2020 Ca’ del Bosco Lombardia Franciacorta Vintage Collection Satèn 2020 Ca’ del Bosco Lombardia Franciacorta Riserva 33 Non Dosato 2017 Ferghettina Lombardia Franciacorta Riserva Extra Brut 2017 Ferghettina Lombardia Franciacorta Rosé Brut 2021 Ferghettina Lombardia Franciacorta Riserva Casa delle Colonne Zero 2015 Freccianera Fratelli Berlucchi Lombardia Franciacorta Riserva Francesco Battista Dosaggio Zero 2015 I Barisèi Lombardia Franciacorta Rosé Brut Lantieri de Paratico Lombardia Franciacorta Superno Dosaggio Zero 2015 Marzaghe Lombardia Franciacorta Treha Brut 2019 Marzaghe Lombardia Franciacorta Riserva Døm Dosaggio Zero 2018 Mirabella Lombardia Franciacorta Pas Dosé 2017 Montedelma Lombardia Franciacorta Satèn Muratori Lombardia Franciacorta Benedetta Buizza Dosage Zéro Tenuta Martinelli Lombardia Franciacorta Brut Terre d’Aenòr Lombardia Franciacorta Dequinque RP 02-19 Extra Brut Uberti Lombardia Franciacorta Magnificentia Satèn 2021 Uberti Lombardia Franciacorta Riserva Sublimis Dosaggio Zero 2017 Uberti Lombardia Franciacorta Brut Nature Vigna Dorata Lombardia Franciacorta Cuvette Brut 2020 Villa Franciacorta Lombardia Franciacorta Mon Satèn 2020 Villa Franciacorta Lombardia Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Poggio dei Duca Pas Dosé 2020 Calatroni Lombardia Brut Monsupello Lombardia Trento Riserva Cuvée dell'Abate Brut 2014 Abate Nero Trentino Trento Riserva Graal Brut 2018 Altemasi Trentino Trento Riserva Altinum Pas Dosé 2017 Cantina Aldeno Trentino Trento Brezza Riva Brut Cantina di Riva Trentino Trento Riserva R Brut 2017 Cantina Rotaliana Trentino Trento Riserva Oro Rosso Dosaggio Zero 2019 Cembra Cantina di Montagna Trentino Trento Riserva 1673 Extra Brut 2017 Cesarini Sforza Trentino Trento Riserva Aquila Reale Brut 2015 Cesarini Sforza Trentino Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Extra Brut 2016 Ferrari Trento Trentino Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Rosé Extra Brut 2016 Ferrari Trento Trentino Trento Riserva Inkino Carlo V Brut 2016 Mas dei Chini Trentino Trento Riserva Dosaggio Zero 2020 Maso Martis Trentino Trento Riserva Madame Martis Brut 2015 Maso Martis Trentino Trento Riserva Methus Brut 2019 Metius Trentino Trento Blanc de Noirs Blauen Extra Brut 2018 Moser Trentino Trento Blanc del Blancs Brut Nature 2019 Moser Trentino Trento Riserva Tracce Extra Brut 2012 Moser Trentino Trento Riserva Paladino Brut 2019 Revì Trentino Trento Riserva Re di Revì Extra Brut 2015 Revì Trentino Trento Riserva Armino Brut 2017 Valentini di Weinfeld Trentino Trento Salìsa Rosé Extra Brut 2021 Villa Corniole Trentino Alto Adige Cuvée Marianna Extra Brut Arunda AltoAdige Alto Adige Perpetuum Extra Brut Arunda AltoAdige Alto Adige Riserva 600 Blanc de Blancs Extra Brut 2019 Cantina Kurtatsch AltoAdige Alto Adige Blanc de Blancs Pas Dosé 2020 Praeclarus - Cantina San Paolo AltoAdige Asolo Prosecco Superiore Collezione del Commendator Extra Dry Commendator Pozzobon Rosalio Veneto Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry Adami Veneto Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino Asciutto 2024 Adami Veneto Valdobbiadene Cartizze Dry 2024 Andreola Veneto Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Dirupo Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore Extra Dry 2024 Andreola Veneto Valdobbiadene Rive di Soligo Mas de Fer Extra Dry 2024 Andreola Veneto Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collato Extra Dry 2024 BiancaVigna Veneto Valdobbiadene Rive di Collalto Extra Brut 2024 Borgoluce Veneto Valdobbiadene Prosecco Superiore BandaRossa Vigna di Collagù Extra Dry 2024 Bortolomiol Veneto Valdobbiadene Coste di Mezzodì Dry 2024 Col Vetoraz Veneto Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2024 La Tordera Veneto Valdobbiadene Prosecco Superiore Cruner Dry Le Colture Veneto Conegliano Prosecco Superiore Rive di Manzana Springo Bronze Dry 2024 Le Manzane Veneto Conegliano Valdobbiadene 20.10 Extra Dry 2024 Le Manzane Veneto Conegliano Valdobbiadene Gorio Extra Dry 2024 Malibràn Veneto Valdobbiadene Prosecco Superiore Giustino B. Extra Dry 2024 Ruggeri Veneto Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Farrò Particella 232 Extra Brut 2024 Sorelle Bronca Veneto Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Rua Particella 181 Brut 2024 Sorelle Bronca Veneto Valdobbiadene Superiore di Cartizze La Rivetta Brut 2024 Villa Sandi Veneto Lessini Durello Riserva Amedeo Pas Dosé 2020 Ca’ Rugate Veneto Lessini Durello Riserva 120 Dosaggio Zero 2014 Giannitessari Veneto Riesling Collezione Brut 2013 La Palazzola-Grilli Umbria Alaenne Brut Vigne del Patrimonio Lazio Alarosa Brut Vigne del Patrimonio Lazio Nicola Di Sipio Brut Di Sipio Abruzzo Brut Marramiero Abruzzo Rosé Brut Marramiero Abruzzo Daunia Bombino Bianco RN Brut 2020 d’Araprì Puglia GF Rosato Dosaggio Zero 2020 Gianfranco Fino Puglia Etna Gaudensius Blanc de Noir Brut Firriato Sicilia

D’Agostino: «Mercato incerto, ma le bollicine avvicinano i giovani»

«In ventiquattro anni di lavoro, è la prima volta che si percepisce un po’ di incertezza dal mercato, a dispetto di una qualità che ha raggiunto livelli altissimi», spiega Francesco D’Agostino, curatore della guida Sparkle. «I dazi porteranno sicuramente a una frenata nelle esportazioni, fenomeno mai registrato negli ultimi quindici anni, anche se fino a luglio 2025 non si è ancora manifestato».

Sparkle: spazio anche a masterclass e degustazioni

D’Agostino evidenzia però un trend positivo sul fronte del consumo interno: «Le nuove generazioni si stanno avvicinando al vino grazie alle bollicine. È un consumo più consapevole e precoce rispetto alle generazioni passate». La guida Sparkle 2026 si presenta in versione cartacea con i migliori 150 vini e online con circa 1.000 etichette selezionate dal panel di degustazione.

Il programma: formaggi vegetali, masterclass e grandi degustazioni

La giornata prenderà il via alle 11.30 con la presentazione di Forvercardo, il caglio vegetale sviluppato dall’Università della Tuscia, una novità destinata a rivoluzionare il mondo del formaggio e ad aprire nuove prospettive nel mercato vegetariano. Durante l’incontro si potranno assaggiare formaggi ottenuti con Forvercardo e confrontarli con quelli prodotti con caglio animale. Alle 13.30 seguirà la presentazione ufficiale della guida Sparkle 2026 e la consegna delle 5 sfere alle aziende vincitrici. Nel pomeriggio, alle 16.00, spazio alla masterclass dedicata alle bollicine Alta Langa Docg, con la partecipazione di Giovanni Minetti, presidente del Consorzio Alta Langa, e in parallelo l’apertura della grande degustazione di oltre 200 spumanti secchi italiani, organizzata per aree territoriali e aperta al pubblico.