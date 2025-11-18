Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 18 novembre 2025

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Nardini

Cosa rende unica la Grappa Riserva 7 Anni? La risposta è nella doppia distillazione

La Grappa Riserva 7 Anni di Nardini rappresenta l’eccellenza del distillato italiano: sette anni di affinamento in rovere e premi internazionali che ne confermano la qualità e l’eleganza senza tempo

di Redazione Italia a Tavola
 
18 novembre 2025 | 17:34

La Grappa Riserva 7 Anni Nardini rappresenta una delle massime espressioni del distillato italiano. Prodotta dalla Distilleria Nardini, la più antica d’Italia fondata a Bassano del Grappa nel 1779, questa grappa nasce da una lavorazione attenta e da un lungo percorso di affinamento che ne definiscono l’identità e il carattere unico.

Grappa Riserva 7 Anni Nardini

Sette anni di maturazione in barrique di rovere

Il segreto di questa grappa risiede nei sette anni di invecchiamento in barrique di rovere di Slavonia, dove il distillato evolve in modo naturale. Durante questo periodo, la grappa acquisisce note aromatiche complesse e una straordinaria morbidezza. Le vinacce selezionate vengono distillate con un sistema continuo e discontinuo, che consente di preservare la purezza e l’intensità del profumo.

Il risultato è una grappa dal bouquet raffinato, con sentori di vaniglia, frutta secca, spezie dolci e delicate sfumature di marasca e sottobosco. Al palato si presenta armoniosa, calda e persistente, con un finale elegante e profondo che conquista anche i palati più esigenti.

Riconoscimenti internazionali e premi d’eccellenza

Nel 2025 la Grappa Riserva 7 Anni ha ottenuto nuovi e importanti riconoscimenti nelle principali competizioni mondiali dedicate ai distillati. All’IWSC (International Wine & Spirit Competition) ha conquistato la medaglia Gold, inserendosi tra le migliori grappe per equilibrio e intensità aromatica. Negli Stati Uniti, ai Bartender Spirits Awards di San Francisco, ha ricevuto il titolo di “Grappa of the Year” e una Medaglia d’Oro, confermando la sua eccellenza anche nel mondo della mixology e della ristorazione di alto livello.

Nel 2025 la Grappa Riserva 7 anni Nardini ha conquistato la Medaglia d’Oro Anag

In ambito nazionale, la Medaglia d’Oro Anag assegnata al concorso Alambicco d’Oro testimonia il riconoscimento da parte degli Assaggiatori Nazionali di Grappa e Acquaviti, sottolineando la purezza stilistica e la coerenza del metodo Nardini.

Un distillato di riferimento nella mixology contemporanea

Nel circuito professionale, la Riserva 7 Anni è stata eletta “Best Grappa Riserva” durante Baritalia, evento di riferimento per bartender e operatori dell’ospitalità. Questo traguardo evidenzia la versatilità della grappa anche nei cocktail d’autore, dove si distingue per profondità aromatica e capacità interpretativa.

La Grappa Riserva 7 anni di Nardini è diventata un punto di riferimento nella Mixology contemporanea

Stile e identità Nardini

Ai World Grappa Awards, la Riserva 7 Anni Nardini si è distinta nelle categorie “Taste” e “Design”, premiando non solo la qualità sensoriale ma anche l’eleganza del packaging, espressione dello stile sobrio e preciso che caratterizza la Distilleria Nardini. Ogni riconoscimento conferma l’impegno costante della Maison nel mantenere la fedeltà alla materia prima e la costanza del metodo. La Grappa Riserva 7 Anni Nardini è la dimostrazione che il tempo, se interpretato con maestria, diventa linguaggio universale del gusto.

Distilleria Nardini
Via Madonna di Monte Berico 7 36061 Bassano del Grappa (Vi)
Tel +39 0424 227741

© Riproduzione riservata STAMPA

 
