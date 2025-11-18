Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 18 novembre 2025

Taste Alto Piemonte 2025: Stresa diventa capitale del Nebbiolo

L'edizione 2025 di Taste Alto Piemonte conferma la crescita del territorio: oltre 1.200 partecipanti, più di cinquanta produttori e un fitto programma di degustazioni, masterclass e iniziative diffuse nelle Wine Weeks

di Redazione Italia a Tavola
 
18 novembre 2025 | 18:43

Taste Alto Piemonte 2025: Stresa diventa capitale del Nebbiolo

L’edizione 2025 di Taste Alto Piemonte conferma la crescita del territorio: oltre 1.200 partecipanti, più di cinquanta produttori e un fitto programma di degustazioni, masterclass e iniziative diffuse nelle Wine Weeks

di Redazione Italia a Tavola
18 novembre 2025 | 18:43
 

L’edizione 2025 di Taste Alto Piemonte, ospitata nelle sale del Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa (Vb), registra numeri significativi: oltre 1.200 partecipanti tra appassionati, operatori del settore e wine lover hanno preso parte alle due giornate dedicate ai vini del Nord Piemonte. La manifestazione, promossa dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, conferma così il costante ampliamento dell’interesse verso le denominazioni dell’area, rafforzando la percezione di un territorio sempre più strutturato dal punto di vista produttivo e comunicativo.

Taste Alto Piemonte 2025: Stresa diventa capitale del Nebbiolo

L’edizione 2025 di Taste Alto Piemonte è stata ospitata nelle sale del Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa

Taste Alto Piemonte, un'ottava edizione da record

«Siamo molto soddisfatti di questa ottava edizione, che ha visto la partecipazione del maggior numero di aziende dalla nascita della manifestazione» osserva Andrea Fontana, presidente del Consorzio. «È un risultato che conferma la maggiore consapevolezza delle potenzialità del nostro territorio. Taste Alto Piemonte si conferma un appuntamento di confronto e promozione che unisce produttori, professionisti e pubblico attorno a un racconto autentico di identità e paesaggio». Una soddisfazione condivisa anche dalla vicepresidente del Consorzio, Lorella Zoppis: «Desidero ringraziare le aziende partecipanti, la Regione Piemonte, il Comune di Stresa e tutti gli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione. Taste Alto Piemonte è il risultato di un lavoro collettivo e di una comunità che continua a crescere in reputazione».

Taste Alto Piemonte 2025: Stresa diventa capitale del Nebbiolo

L’evento ha riunito a Stresa oltre cinquanta produttori

Le dieci denominazioni tutelate e il ruolo del Nebbiolo

L’evento ha riunito a Stresa oltre cinquanta produttori in rappresentanza delle dieci denominazioni del territorio: Boca Doc, Bramaterra Doc, Colline Novaresi Doc, Coste della Sesia Doc, Fara Doc, Gattinara Docg, Ghemme Docg, Lessona Doc, Sizzano Doc e Valli Ossolane Doc.

Taste Alto Piemonte 2025: Stresa diventa capitale del Nebbiolo

Taste Alto Piemonte: i vini in degustazione

Il percorso di degustazione, organizzato da Ais Piemonte, ha offerto una panoramica estesa sulla varietà dei terroir dell’Alto Piemonte, in cui il Nebbiolo resta la matrice principale ma si affianca ad altre varietà autoctone che contribuiscono alla riconoscibilità dei diversi stili produttivi. Accanto ai banchi d’assaggio, il programma ha proposto cinque masterclass di approfondimento dedicate alle singole denominazioni e a temi tecnici specifici. Una delle sessioni è stata riservata ai vini del Sannio, ospite dell’edizione, offrendo un’occasione di confronto tra territori accomunati dalla valorizzazione delle proprie identità locali.

Wine Weeks: il territorio come spazio diffuso di degustazione

In parallelo alla manifestazione principale, si è svolto l’evento diffuso delle Wine Weeks, che ha coinvolto ristoranti, osterie, enoteche e wine bar delle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola. Per diverse settimane, il pubblico ha avuto la possibilità di degustare le etichette protagoniste di Taste Alto Piemonte all’interno di menu dedicati o abbinamenti pensati per valorizzare la cucina locale. L’iniziativa ha contribuito ad ampliare la partecipazione, trasformando l’intero territorio in uno spazio di esplorazione enogastronomica e rafforzando l’immagine dell’Alto Piemonte come area dinamica, pronta a intercettare un turismo sempre più interessato a esperienze legate al vino.

Taste Alto Piemonte 2025: Stresa diventa capitale del Nebbiolo

Presenti oltre 1.200 partecipanti tra appassionati, operatori del settore e wine lover

Un segnale di continuità e visibilità per l’Alto Piemonte

La manifestazione conferma una traiettoria positiva già osservata negli ultimi anni: crescita delle aziende partecipanti, aumento dell’interesse del pubblico e maggiore riconoscibilità delle Doc e Docg dell’area. Taste Alto Piemonte 2025 si pone così come un tassello importante nella strategia collettiva del territorio per consolidare la propria presenza nella scena enologica italiana, facendo leva su qualità, diversità e collaborazione tra i produttori.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Alto Piemonte Nebbiolo Taste Alto Piemonte 2025 vini piemontesi Stresa Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte enoturismo DOC e DOCG degustazioni masterclass
 
