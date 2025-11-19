Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 19 novembre 2025

Dal Salento

L’anima calda del Salento nei calici di Natale: l’eleganza firmata Conti Zecca

Le etichette Conti Zecca portano in tavola l’anima del Salento, tra vini rossi intensi e bianchi eleganti. Ogni calice racconta una storia di convivialità, emozione e piacere di condividere le feste con gusto e stile

di Redazione Italia a Tavola
 
19 novembre 2025 | 09:30

Le feste sono il momento ideale per rallentare e riscoprire il piacere di stare insieme. A tavola, tra profumi e chiacchiere, il vino Conti Zecca diventa il filo che unisce storie, sapori e sorrisi, accompagnando ogni brindisi con eleganza e autenticità.

La cura artigianale che dà origine ai vini Conti Zecca, dal cuore del Salento

Vini del Salento per celebrare i momenti speciali

Le etichette Conti Zecca evocano la bellezza del territorio salentino, tra tramonti infuocati e mare cristallino. Ogni calice diventa un viaggio sensoriale tra paesaggi mozzafiato ed eccellenze enogastronomiche, un invito a scoprire la ricchezza di una terra vocata all’arte del vino.

I vini Conti Zecca accompagnano le feste con eleganza e calore

Nero: l’abbraccio intenso del Salento

Nero, nato dall’unione tra Negroamaro e Cabernet Sauvignon, racchiude la doppia anima del Salento: autentica e contemporanea. Intenso e vellutato, è perfetto con arrosti e piatti saporiti, o per un momento di relax davanti al camino.

Nero Conti Zecca

Terra: forza e eleganza in un calice di Aglianico

Con Terra, Conti Zecca celebra il legame profondo con le proprie origini. Questo Aglianico strutturato e raffinato racconta la potenza e la grazia del territorio, offrendo una personalità unica e un sorso che conquista per equilibrio e persistenza.

Terra Conti Zecca

Rifugio: il Primitivo che accoglie

Rifugio è un invito alla convivialità. Un Primitivo morbido e generoso, versatile negli abbinamenti: accompagna con equilibrio primi piatti saporiti e si presta anche a ricette di pesce strutturate, per chi ama accostamenti originali ma armoniosi.

Rifugio Conti Zecca

Luna: eleganza e luce sulla tavola

Per chi desidera un tocco di raffinatezza, Luna illumina la tavola con la sua anima morbida e avvolgente. Le note di vaniglia e frutta tropicale, grazie all'affinamento in barrique, donano al calice un fascino internazionale e un carattere inconfondibile.

Luna Conti Zecca

Conti Zecca: vini che emozionano a ogni brindisi

Con Conti Zecca ogni momento trova il suo vino. Le feste diventano così un’occasione per celebrare la convivialità autentica e lasciarsi emozionare da etichette che portano nel bicchiere la storia e l’identità del Salento.

Conti Zecca
Via Cesarea sn 73045 Leverano (Le)
Tel +39 0832 925613

© Riproduzione riservata STAMPA

 
